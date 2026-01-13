airbus:-793-παραδόσεις-αεροσκαφών-σε-91-πελάτες-παγκοσμίως-το-2025

Η Airbus παρέδωσε το 2025 συνολικά 793 εμπορικά αεροσκάφη σε 91 πελάτες παγκοσμίως, καταγράφοντας παράλληλα 1.000 νέες ακαθάριστες παραγγελίες στον τομέα των Εμπορικών Αεροσκαφών και διατηρώντας την ανοδική τους πορεία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ, φτάνοντας τα 8.754 αεροσκάφη, γεγονός που υπογραμμίζει την ισχυρή ζήτηση της αγοράς για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Airbus. «Για ακόμη μία χρονιά, η Airbus πέτυχε έναν υγιή δείκτη book-to-bill άνω της μονάδας», τονίζεται.

Στο έτος σημειώθηκαν σημαντικές παραδόσεις και από την ένταξη νέων αεροπορικών εταιρειών που ενσωμάτωσαν στους στόλους τους τα A220, A321XLR, A330neo και A350-1000 σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.

Παράλληλα, η Airbus εξασφάλισε επαναληπτικές παραγγελίες καθώς και νέους σημαντικούς πελάτες, τόσο σε προγράμματα αεροσκαφών στενής όσο και ευρείας ατράκτου.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών αεροσκαφών ευρείας ατράκτου έφτασε σε ρεκόρ στο τέλος του έτους, με 1.124 αεροσκάφη.

*Τα οικονομικά αποτελέσματα ολόκληρου του έτους 2025 της Airbus θα δημοσιοποιηθούν στις 19 Φεβρουαρίου 2026.