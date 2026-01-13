alpha-bank:-Στο-1,3798%-οι-ίδιες-μετοχές

Σε αγορά συνολικά 2.826.000 ίδιων μετοχών προέβη η Alpha Bank κατά το διάστημα 5-9 Ιανουαρίου 2026. Κατέχει συνολικά 31.945.580 ίδιες μετοχές.

Σε αγορά συνολικά 2.826.000 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,7891 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 10.707.928,61 ευρώ, προέβη η Alpha Bank κατά το διάστημα 05.01.2026 –09.01.2026 στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 31.945.580 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,3798% του συνόλου των μετοχών της.