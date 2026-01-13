greenvolt-next:-Φωτοβολταϊκή-εγκατάσταση-στο-κέντρο-διανομής-της-Σκλαβενίτης-στον-Δρυμό-Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα εγκατάσταση, συνολικής ισχύος 2,5 MW, θα παράγει σε ετήσια βάση περίπου 3.244 MWh καθαρής ενέργειας.

Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος μεγάλης κλίμακας στο Κέντρο Διανομής της Σκλαβενίτης στον Δρυμό Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε η Greenvolt Next.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα εγκατάσταση, συνολικής ισχύος 2,5 MW, θα παράγει σε ετήσια βάση περίπου 3.244 MWh καθαρής ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 2.402 τόνους CO₂ ετησίως. Η σύμβαση αφορούσε την υλοποίηση έργου EPC, με την Greenvolt Next να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια υλικών, εγκατάσταση και παράδοση του έργου, παρέχοντας εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Μέσω του φωτοβολταϊκού συστήματος, η εταιρεία Σκλαβενίτης ενισχύει την ενεργειακή της αυτονομία και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς να επιβαρύνεται με πρόσθετο ρίσκο επένδυσης.

Η υλοποίηση του έργου στην εταιρεία Σκλαβενίτης έρχεται να προστεθεί στα εμβληματικά έργα που έχει αναλάβει η Greenvolt Next στον κλάδο των super markets, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται. Ενδεικτικά, στην Ιρλανδία η εταιρεία έχει ολοκληρώσει αντίστοιχες ενεργειακές εγκαταστάσεις για κορυφαίες αλυσίδες όπως οι Aldi και Tesco, συμβάλλοντας στη μετάβαση του κλάδου σε πιο βιώσιμα και αποδοτικά ενεργειακά πρότυπα.

Ο Managing Director της Greenvolt Next στην Ελλάδα, κος Διονύσης Ανάργυρος δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με την Σκλαβενίτης, την κορυφαία ελληνική Επιχείρηση λιανεμπορίου, αποτελεί έργο αναφοράς που αποδεικνύει πώς η βιώσιμη ενέργεια μπορεί να ενσωματωθεί και στον κλάδο των super markets, έναν ιδιαίτερα ενεργοβόρο κλάδο με πολύ υψηλές ενεργειακές ανάγκες. Μέσω της νέας εγκατάστασης στο διανεμητικό κέντρο στον Δρυμό, επιτυγχάνεται ταυτόχρονα σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης. Στην Greenvolt Next δεσμευόμαστε να στηρίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στην ενεργειακή τους μετάβαση, παρέχοντας αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις.»

Η ολοκλήρωση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στο Κέντρο Διανομής της Σκλαβενίτης εντάσσεται σε μια σειρά έργων που έχει υλοποιήσει η Greenvolt Next σε καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως βιομηχανία, υγεία, logistics, τεχνολογία, εκπαίδευση, μεταλλουργία, διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση, διαφήμιση, τροφίμων & ποτών. Ενδεικτικά, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει έργα για την Tikun Olam, Ogilvy Greece, το American College of Greece (DEREE), τη Λεόντειο Σχολή Αθηνών, την Αττική Ιατρική, τη Σαπουνά Ζωοθρεπτική, την Paviplast, τη Bralco κλπ.