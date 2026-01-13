Helleniq Energy: Σε λειτουργία ο πετρελαιαγωγός για εξαγωγές στη Βόρεια Μακεδονία – Σε 12-18 μήνες η γεώτρηση στο Ιόνιο και τα σεισμικά με Chevron

Αν δεν υπάρξουν αρνητικά απρόοπτα στο διεθνές περιβάλλον, το νέο έτος θα είναι καλύτερο για τον Όμιλο από το 2025, σημείωσε ο CEO του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης.

Το νέο έτος θα είναι καλύτερο για τη Helleniq Energy από το 2025, αν δεν υπάρξουν αρνητικά απρόοπτα στο διεθνές περιβάλλον, όπως σημείωσε ο CEO του ενεργειακού Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, στη χθεσινή εορταστική εκδήλωση για τους εκπροσώπους του Τύπου. Ο κ. Σιάμισιης αποκάλυψε πως το 2025 έκλεισε με ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τη Helleniq Energy, καθώς τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς τέθηκε σε λειτουργία ο πετρελαιαγωγός, για τη μεταφορά ντίζελ από το διυλιστήριο στη Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στα Σκόπια.

Όπως πρόσθεσε, οι πρώτες ημέρες λειτουργίας του έργου είχαν ως στόχο την πιστοποίηση των προδιαγραφών του παραδοτέου προϊόντος. Πλέον, στα σκαριά βρίσκεται η επόμενη κανονική παράδοση καυσίμου σε πελάτη, η οποία θα γίνει 10-15 ημέρες. Με μήκος 210 χιλιόμετρα, το έργο ενεργοποιείται εκ νέου μετά το 2013, όταν έπαψε να μεταφέρει αργό πετρέλαιο προς διύλιση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βόρεια Μακεδονία.

«Θα μας επιτρέψει να μεταφέρουμε σύγχρονα καύσιμα, σε πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο, Στη Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο, και τη Νότια Σερβία. Παράλληλα, μας δίνει τη δυνατότητα να εξάγουμε και καύσιμα τρίτων. Πρόκειται για ένα έργο που, πέρα από τη θετική οικονομική επίδραση για τον Όμιλο, θα έχει και σαφές περιβαλλοντικό όφελος, αφού θα δώσει τέλος στις μεταφορές καυσίμων με βυτιοφόρα», σημείωσε.

Οι εξελίξεις στο upstream

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, το έργο ενισχύει τον Κάθετο Διάδρομο του πιο παραδοσιακού προϊόντος, δηλαδή των καυσίμων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δώσει και στην Ελλάδα αυξημένη βαρύτητα σε σχέση με το γεωπολιτικό σκηνικό.

Κάνοντας έναν απολογισμό του 2025, ο CEO της Helleniq Energy αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Επισήμανε πως έχουν γίνει βήματα, χάρις στα οποία μελετάται εξονυχιστικά το θαλάσσιο υπέδαφος σε μία εκτεταμένη περιοχή, που ξεκινά από το βόρειο Ιόνιο και φτάνει μέχρι νότια της Κρήτης.

Υπογράμμισε πως τα «οικόπεδα» νότια της Κρήτης, τα οποία πρόκειται να παραχωρηθούν στην κοινοπραξία Chevron με τη Helleniq Energy, εφάπτονται με τη μέση γραμμή οριοθέτησης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη – γεγονός το οποίο έχει σημαντική γεωστρατηγική αξία για τη χώρα. Υπογράμμισε πως οι σεισμικές έρευνες τοποθετούνται σε 12-18 μήνες από τώρα.

Στον ίδιο χρονικό ορίζοντα τοποθέτησε και τις ερευνητικές γεωτρήσεις στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο, το πιο ώριμο μπλοκ για να «μπει τρυπάνι». Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη παραχώρηση εισήλθε τον Νοέμβριο του 2025 η ExxonMobil αποκτώντας το 60%, με την Energean Hellas να διατηρεί το 30% και τη Helleniq Energy το 10%.

Εφικτό το 10% για την Enerwave

Όσον αφορά τις δύο παραχωρήσεις στην Κρήτη στην οποία συμμετέχει η ExxonMobil με τη Helleniq Energy, υπογράμμισε πως φαίνεται πως οι εξελίξεις μετατίθενται για αργότερα. Ο ίδιος το απέδωσε το γεγονός ότι το upstream αποτελεί σύνθετη δραστηριότητα, με τις εταιρείες (στη συγκεκριμένη περίπτωση την ExxonMobil που έχει τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις) να προτεραιοποιούν τις περιοχές που δραστηριοποιούνται ανά την υφήλιο, ανάλογα με τις ευκαιρίες που βλέπουν αυτές να τους ανοίγουν.

Αναφορικά με την Enerwave, υπογράμμισε πως τα πρώτα δείγματα γραφής είναι πολύ θετικά, προσθέτοντας πως θεωρεί εφικτό η εταιρεία να ξεπεράσει σε μερίδιο το 10% την επόμενη 3ετια. Όπως φάνηκε από τα τιμολόγια που λανσάρισε πρόσφατα, η Enerwave δίνει έμφαση στην κυκλοφορία προϊόντων «φιλικών» στον καταναλωτή, τα οποία παρέχουν ορατότητα του κόστους. Σε αυτό το πλαίσιο, το 60% του πελατολογίου της βρίσκεται σε μπλε τιμολόγια, ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται στα προϊόντα πράσινου και κίτρινου «χρώματος».

Προμηθεύοντας με αέριο τα διυλιστήρια, η εταιρεία εισάγει ήδη μεγάλες ποσότητες αμερικανικού LNG, ενώ έχει κάνει ήδη τα πρώτα βήματα διεθνοποίησης, πουλώντας καύσιμο στη Βουλγαρία. Υπό εξέταση βρίσκεται η δραστηριοποίηση στην προμήθεια αερίου και σε άλλες βαλκανικές χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, όπως η Ρουμανία και η Κροατία. Παράλληλα, μέσα στην επόμενη 3ετία σχεδιάζει τη δραστηριοποίησή της εκτός συνόρων και στη λιανική ρεύματος.

Η νέα μονάδα και το FSRU στη Θεσσαλονίκη

H Enerwave έχει αναλάβει τη διαχείριση των ΑΠΕ του Ομίλου, ξεκινώντας από την Ελλάδα για να επεκταθεί και στο «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της Helleniq Energy στο εξωτερικό. Όσον αφορά το θερμοηλεκτρικό δυναμικό της, η εταιρεία έχει ήδη δρομολογήσει την αναβάθμιση της μονάδας στη Θίσβη, μία επένδυση 50 εκατ. ευρώ.

Η αναβάθμιση θα είναι έτοιμη το πρώτο εξάμηνο 2027, με στόχο να ενισχυθεί η ευελιξία της μονάδας και όχι η δυναμικότητά της. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η εταιρεία εξακολουθεί να εξετάζει την προοπτική κατασκευής τρίτης μονάδας στη Θεσσαλονίκη, μελετώντας ποια τεχνολογία θα ήταν η πιο κατάλληλη. Όπως πάντως επισημαίνει, το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα στερείται ευελιξίας.

Παράλληλα, η Enerwave συνεχίζει να ωριμάζει το επενδυτικό σχέδιο για την εγκατάσταση ενός FSRU στη συμπρωτεύουσα, ένα σχέδιο που η «τύχη» του θα κριθεί από τα δεδομένα της ευρύτερης διεθνούς αγοράς. Ο CEO της Helleniq Energy θεωρεί πάντως ότι είναι επισφαλής μία τέτοια επένδυση, η οποία θα γίνει με ορίζοντα 10ετιών, αφού ο ίδιος εκτιμά ότι κάποια στιγμή στο απώτερο μέλλον θα υπάρξει κάποιου είδους συμβιβασμός ανάμεσα στην ΕΕ και τη Ρωσία. «Αν μπούμε σε ένα μακροχρόνιο ψυχρό πόλεμο, τότε το αέριο θα είναι το τελευταίο πρόβλημα που θα μας απασχολεί», προσθέτει.

Σχολιάζοντας την επίδραση που μπορεί να έχουν στις αγορές πετρελαίου οι πρόσφατες εξελίξεις σε Βενεζουέλα και Ιράν, εκτιμά ότι τυχόν επαναφορά του ιρανικού αερίου στην προμήθεια των χωρών του δυτικού κόσμου, λόγω της ποιότητάς του, θα είχε μακροπρόθεσμα πιο πολύ θετικές επιπτώσεις σε σχέση με τυχόν επιστροφή του αργού της Βενεζουέλας. Σε γενικές γραμμές, όπως συμπληρώνει, δεν αναμένονται άλλες αναταραχές στις αγορές, μετά το στοπ στις εξαγωγές στη Ρωσία, τη Βενεζουέλα και το Ιράν.