icap-crif:-Ενισχύθηκε-η-δυναμική-των-πλέον-κερδοφόρων-εταιρειών-της-χώρας-το-2024

Η ICAP CRIF ανέδειξε, μέσω της επιχειρηματικής της έκδοσης Βusiness Leaders in Greece, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών. Στο πλαίσιο της εκδοτικής της πρωτοβουλίας η ICAP CRIF αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP CRIF Database εκπόνησε μελέτη επί των οικονομικών μεγεθών των 500 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων βάσει EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), για τη χρήση του 2024.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η ελληνική οικονομία διατήρησε τη θετική της πορεία το 2024, ενώ τα στοιχεία του 2025 επιβεβαιώνουν ανθεκτικότητα παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε αισθητά, με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή να αυξάνεται κατά 2,7% το 2024 (έναντι 3,5% το 2023) και να περιορίζεται στο 2,5% στο δεκάμηνο του 2025. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη σταδιακή εξομάλυνση των εξωτερικών κρίσεων που επηρέασαν την οικονομία τα προηγούμενα χρόνια.

Η ανάλυση των 500 πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων για το 2024 αναδεικνύει τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση των συνολικών αποτελεσμάτων της αγοράς. Οι εταιρείες αυτές συγκέντρωσαν: 64,2% του συνολικού κύκλου εργασιών, σχεδόν 80% των συνολικών EBITDA και 81,6% των προ φόρου κερδών όλων των επιχειρήσεων με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Το όριο εισόδου στην κατάταξη αυξήθηκε σημαντικά (EBITDA ≥ 8,16 εκατ. ευρώ), γεγονός που υποδηλώνει υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας.

Σε επίπεδο τομέων: Τράπεζες και Factoring σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο, με πρωταγωνιστές μεγάλες τράπεζες όπως η Εθνική και η Πειραιώς. Λοιπές Υπηρεσίες κατέλαβαν το μεγαλύτερο μερίδιο στα EBITDA (37,7%), με ισχυρή συμβολή από τηλεπικοινωνίες, τεχνικές υπηρεσίες και συμμετοχικές εταιρείες. Ασφαλιστικός κλάδος παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (+61,6%), αν και με περιορισμένη συνολική συνεισφορά. Βιομηχανία εμφάνισε οριακή πτώση στα EBITDA (-0,6%) λόγω συρρίκνωσης στον κλάδο πετρελαίου, αλλά κατέγραψε θεαματική αύξηση στα προ φόρου κέρδη, κυρίως από τον κλάδο μη μεταλλικών ορυκτών.

Η συγκέντρωση κερδοφορίας είναι έντονη: οι 20 κορυφαίες εταιρείες συγκέντρωσαν πάνω από το 50% των συνολικών EBITDA και σχεδόν το 49% των πωλήσεων. Αντίστοιχα, οι 20 μεγαλύτεροι όμιλοι κάλυψαν το 72,9% των EBITDA και το 78,7% των προ φόρου κερδών. Παρά τις εξωτερικές προκλήσεις, η ισχυρή χρηματοοικονομική βάση και η στρατηγική ευελιξία των κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων τις καθιστούν βασικούς μοχλούς ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης για την οικονομία.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP CRIF τοποθετήθηκε σχετικά των ευοίωνων αποτελεσμάτων της ανάλυσης: «Η ελληνική οικονομία συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2024, καταγράφοντας αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1%, ρυθμό αντίστοιχο με το προηγούμενο έτος. Η θετική τάση φαίνεται να διατηρείται και το 2025, με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2026, να αναμένει ανάπτυξη 2,2% για το τρέχον έτος. Παράλληλα, το διεθνές περιβάλλον παρουσιάζει σημάδια σταδιακής εξομάλυνσης, ενώ οι εξωγενείς κρίσεις – όπως η ενεργειακή – τείνουν να υποχωρούν, μετά την καθοριστική επίδραση που είχαν στην εγχώρια οικονομία τα προηγούμενα χρόνια. Η βελτίωση αυτή αντανακλάται και στα αποτελέσματα του Ελληνικού εταιρικού κόσμου, ο οποίος το 2024 παρουσίασε θετικές επιδόσεις τόσο συνολικά, όσο και στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας. Η ανάλυση των ισολογισμών των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών καταδεικνύει πως, παρά τη μικρή, σχετικά, αύξηση του κύκλου εργασιών, η κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά το 2024. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών, σημείωσε άνοδο 4,8% σε σχέση με το 2023 και ανήλθε στα 148,9 δισ. ευρώ. Τα συνολικά EBITDA των 500 επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν στα 26,8 δισ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 14,5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Αξίζει να αναφερθεί πως οι 5 από τους 6 τομείς οικονομικής δραστηριότητας διεύρυναν τα κέρδη τους, με τον τομέα της Βιομηχανίας να αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση, έχοντας υποστεί οριακή συρρίκνωση (-0,6%). Έντονη μεγέθυνση εμφάνισαν και τα συνολικά καθαρά (προ φόρου) κέρδη, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 30%, διαμορφούμενα σε 21,8 δισ. ευρώ το 2024. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι, ιδιαίτερα υψηλή ήταν η διεύρυνση των κερδών του Βιομηχανικού τομέα, η οποία όμως επηρεάστηκε καθοριστικά από την σημαντική αύξηση των κερδών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Αξιοσημείωτο είναι ότι, τα καθαρά αποτελέσματα των 500 εταιρειών κάλυψαν το 82% των συνολικών καθαρών κερδών των 26.531 ελληνικών εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς για τη διετία 2024-2023. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως οι 104 από τις 500 εταιρείες της φετινής κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως Business Leaders in Greece την τελευταία δεκαετία (2024-2015), αποτελώντας το ‘‘σκληρό πυρήνα” των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας. Ευοίωνες προοπτικές για την ελληνική οικονομία διαβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% για το 2025 και 2,2% για το 2026, επίπεδα υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι όλο και πιο πολλές από τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας διαθέτουν υψηλού επιπέδου Διοικητική ομάδα, την απαραίτητη τεχνογνωσία καθώς και τη στρατηγική βούληση να υλοποιήσουν τις αναγκαίες κεφαλαιουχικές και τεχνολογικές επενδύσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας».