JP Morgan: Στα 46,77 δισ. δολάρια τα έσοδα δ’ τριμήνου – Άλμα 7%

Η Bank of America, η Citigroup και η Wells Fargo θα ανακοινώσουν αποτελέσματα την Τετάρτη, με την Goldman Sachs και την Morgan Stanley να ακολουθούν την Πέμπτη.

Άνοδο 7% παρουσίασαν τα έσοδα 4ου τριμήνου της JP Morgan που ανακοίνωσε τα οικονομικά της μεγέθη πριν το «καμπανάκι» της Wall Street, με την μετοχή της προσυνεδριακά να ενισχύεται 1%, ωστόσο τα καθαρά της κέρδη υποχώρησαν αισθητά.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 5,23 δολάρια ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 5 δολ/μτχ ενώ ο τζίρος της αυξήθηκε 7% στα 46,77 δισ. δολάρια, υψηλότερα από την εκτίμηση των 46,201 δισ. δολαρίων των αναλυτών.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν επίσης κατά 7% στα 25,1 δισ. δολάρια, αντιστοιχώντας στις προσδοκίες των αναλυτών για τα καθαρά κέρδη από τόκους.

Τα κέρδη μειώθηκαν 7% στα 13,03 δισ. δολάρια, ή 4,63 δολάρια ανά μετοχή από τα 14 δισ. ή 4,81 δολ/μτχ ένα χρόνο νωρίτερα, λόγω του pre-announced reserve των 2,2 δισ. δολαρίων που συνδέεται με την εξαγορά του χαρτοφυλακίου δανείων της Apple Card από την Goldman Sachs.

Οι τράπεζες έχουν απολαύσει ισχυρό ράλι τα τελευταία τρίμηνα, με την ανάκαμψη των συναλλαγών της Wall Street, την επάνοδο της επενδυτικής τραπεζικής, την πτώση των επιτοκίων και τη σταθερή καταναλωτική πίστη.

Οι υψηλές τιμές των μετοχών τους έχουν επίσης ενισχύσει τα τμήματα διαχείρισης πλούτου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ενώ ο τραπεζικός δείκτης KBW σημείωσε άνοδο 29% πέρυσι, ξεπερνώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα κέρδη του S&P 500.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον στη Συνέντευξη Τύπου που έπεται, πιθανότατα θα ερωτηθεί για την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών, αλλά και για την ανεξαρτησία της Fed μετά την ποινική έρευνα κατά του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ.

