lg:-Ανάπτυξη-με-κερδοφορία,-ταχύτητα-και-δράση

Η LG θα ενισχύσει τη θεμελιώδη ανταγωνιστικότητά της αυξάνοντας την ποιότητα, το κόστος και την παράδοση (QCD) σε όλη την αλυσίδα αξίας και εμβαθύνοντας το “Winning Tech”

Στρατηγική 3 πυλώνων για ενίσχυση της θεμελιώδους ανταγωνιστικότητας, επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα υψηλής απόδοσης χαρτοφυλάκιο και συγκρότηση μιας δομής ανάπτυξης βασισμένης στην κερδοφορία ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της LG Electronics, Lyu Jae-cheol. Η LG θα ενισχύσει τη θεμελιώδη ανταγωνιστικότητά της αυξάνοντας την ποιότητα, το κόστος και την παράδοση (QCD) σε όλη την αλυσίδα αξίας και εμβαθύνοντας το “Winning Tech” για να διευρύνει το τεχνολογικό χάσμα με τους ανταγωνιστές.

Η LG στοχεύει να επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα υψηλής απόδοσης χαρτοφυλάκιο μέσω της επέκτασης των B2B επιχειρήσεων, της κλιμάκωσης μη-υλικών πλατφορμών όπως οι συνδρομές και το webOS, και της ανάπτυξης της παγκόσμιας D2C επιχείρησης της. Η LG θα ενισχύσει τη δομή ανάπτυξης βασισμένης στην κερδοφορία μέσω της μεταμόρφωσης με AI (AX), χρησιμοποιώντας ενδο-λειτουργικές, AI-driven διαδικασίες για τη βελτίωση της ταχύτητας, της παραγωγικότητας και της εκτέλεσης σε όλη την εταιρεία.

Η LG σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις για μελλοντική ανάπτυξη πάνω από 40% φέτος, εστιάζοντας στο AI Home, έξυπνα εργοστάσια, ψύξη κέντρων δεδομένων με AI και ρομποτική. Ο Lyu δήλωσε ότι η LG πρέπει να ανταποκριθεί σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο τα όρια των κλάδων, η ανταγωνιστική δυναμική και οι τεχνολογικοί κύκλοι αλλάζουν ταχύτερα από ποτέ.

«Τα παραδείγματα των κλάδων και του ανταγωνισμού μεταβάλλονται με άνευ προηγουμένου ταχύτητα. Το να συμβαδίζουμε απλώς με τον ρυθμό των άλλων δεν αρκεί. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε καθαρά το ανταγωνιστικό οικοσύστημα και να κινούμαστε ταχύτερα και να εκτελούμε καλύτερα από τους ανταγωνιστές μας για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί».

Ενίσχυση της Θεμελιώδους Ανταγωνιστικότητας και της Τεχνολογικής Ηγεσίας

Η LG θα ενισχύσει τη θεμελιώδη ανταγωνιστικότητά της αυξάνοντας το επίπεδο απόδοσης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και διευρύνοντας το τεχνολογικό χάσμα με τους ανταγωνιστές της. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται σε δύο πυλώνες:

Αριστεία στην Ποιότητα, το Κόστος και την Παράδοση (Quality, Cost and Delivery – QCD) Ηγετική θέση στην Τεχνολογία , την Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D), που δημιουργεί βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Για τη συστηματική αναβάθμιση της απόδοσης στην ποιότητα προϊόντων, τη δομή κόστους, τον σχεδιασμό και την ταχύτητα, η LG δημιούργησε το Innovation Drive Division, το οποίο αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο οργανισμός αυτός θα λειτουργεί ως κεντρικός μηχανισμός συντονισμού (control tower) για τον μετασχηματισμό σε επίπεδο εταιρείας, καλύπτοντας την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις πωλήσεις. Ο Lyu δήλωσε ότι θα επιβλέπει προσωπικά τους φιλόδοξους στόχους και την πρόοδο σε κάθε τομέα.

Στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), η LG θα συγκεντρώσει ακόμη περισσότερο τους πόρους της στο “Winning Tech” ,τεχνολογίες που επιλέγονται με βάση την αξία για τον πελάτη, το επιχειρηματικό δυναμικό και την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα. Οι τεχνολογίες αυτές θα εμβαθύνουν και θα κλιμακωθούν με στόχο την ηγεσία των αγορών και όχι την απλή παρακολούθηση των τάσεων. Σε τομείς που αναμένεται να αποτελέσουν μακροπρόθεσμους κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης του κλάδου, η LG θα επεκτείνει τις συνεργασίες με κορυφαίους παγκόσμιους παίκτες, ενισχύοντας τις παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης.

Επιτάχυνση της Μετάβασης σε Ένα Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο Υψηλής Απόδοσης

Η LG θα επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής απόδοσης, με επίκεντρο επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ισχυρότερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη κερδοφορία και αυξημένη ανθεκτικότητα στους κύκλους της αγοράς. Βασικοί τομείς ποιοτικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν:

B2B επιχειρήσεις, όπως οι λύσεις για οχήματα και τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC)

Μη-υλικές (non-hardware) δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών προϊόντων και υπηρεσιών και της πλατφόρμας webOS

Διαδικτυακές επιχειρήσεις, με αιχμή τα κανάλια άμεσης πώλησης στον καταναλωτή (Direct-to-Consumer – D2C)

Η μετατόπιση αυτού του χαρτοφυλακίου βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Το μερίδιο αυτών των δραστηριοτήτων στα συνολικά έσοδα της LG αυξήθηκε από περίπου 29% το 2021 σε 45% το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, ενώ το μερίδιό τους στα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκε από 21% σε περίπου 90% την ίδια περίοδο. Η LG σχεδιάζει να επιταχύνει περαιτέρω αυτή την τάση μέσω συνεχιζόμενων επενδύσεων, καινοτομίας στα επιχειρηματικά μοντέλα και αυστηρότερης εκτέλεσης.

Ο τομέας λύσεων για οχήματα αναμένεται να παρουσιάσει τη υψηλότερη ετήσια επίδοσή του φέτος, υποστηριζόμενος από ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και αυξανόμενη ζήτηση για εξαρτήματα για οχήματα καθοριζόμενα από λογισμικό (SDVs) και οχήματα καθοριζόμενα από τεχνητή νοημοσύνη (AIDVs).

Ο τομέας HVAC τοποθετείται για μελλοντική ανάπτυξη μέσω λύσεων ψύξης για κέντρα δεδομένων AI (AIDCs), ενώ ο τομέας έξυπνων εργοστασιακών λύσεων κατέγραψε παραγγελίες ύψους 500 δισ. KRW το περασμένο έτος, μόλις δύο χρόνια μετά την εμπορική του διάθεση.

Στον τομέα των μη-υλικών (non-hardware) δραστηριοτήτων, το μοντέλο συνδρομών προϊόντων της LG ξεπέρασε τα 2 τρισεκατομμύρια KRW σε ετήσια έσοδα, ενώ η πλατφόρμα webOS συνεχίζει να αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό, με περισσότερες από 260 εκατομμύρια συσκευές με webOS να χρησιμοποιούνται πλέον παγκοσμίως. Η διαδικτυακή δραστηριότητα άμεσης πώλησης στον καταναλωτή (D2C) της LG κερδίζει επίσης δυναμική, με τις πωλήσεις του Νοεμβρίου ,ενισχυμένες από τη Black Friday , να αυξάνονται κατά πάνω από 40% σε ετήσια βάση.

Ενίσχυση της Δομής Ανάπτυξης με Επίκεντρο την Κερδοφορία μέσω του AX

Η LG θα αξιοποιήσει τον μετασχηματισμό με τεχνητή νοημοσύνη (AI Transformation – AX) για να ενισχύσει τη δομή ανάπτυξης που βασίζεται στην κερδοφορία, βελτιώνοντας την ταχύτητα, την παραγωγικότητα και την εκτέλεση σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός (DX) βελτιστοποίησε μεμονωμένες εργασίες και διαδικασίες, το AX έχει σχεδιαστεί ώστε να τις ενοποιεί από άκρη σε άκρη, επιτρέποντας πιο αυτόνομη, βασισμένη σε δεδομένα και ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Η LG έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας κατά 30% μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε εργασίες υψηλότερης αξίας, καινοτομία και επαγγελματική εξειδίκευση.

Η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται ήδη σε τομείς όπως η ανάπτυξη, οι πωλήσεις, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, οι προμήθειες και το μάρκετινγκ. Το εσωτερικό chatbot της LG, LGenie , που αρχικά δημιουργήθηκε για την υποστήριξη καθημερινών εργασιών , εξελίσσεται σε μια εταιρική πλατφόρμα AI agents, βασισμένη στο EXAONE, το θεμελιώδες μοντέλο της LG AI Research, και ενσωματωμένη με εξωτερικές γενετικές AI τεχνολογίες, όπως τα Microsoft Azure AI Services, το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google.

Αύξηση των Επενδύσεων για Μελλοντική Ανάπτυξη

Παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, η LG σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις της φέτος προκειμένου να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της και να επιταχύνει τη μελλοντική ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα αυστηρή πειθαρχία στην κατανομή των πόρων.

Οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν για τη μελλοντική ανάπτυξη — συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών δαπανών, του λογισμικού και των IT συστημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των στρατηγικών επενδύσεων όπως οι συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) — αναμένεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 40% σε ετήσια βάση. Μέρος αυτής της χρηματοδότησης θα προέλθει από ρευστότητα που θα δημιουργηθεί μέσω της δημόσιας εγγραφής (IPO) της LG Electronics India.

Οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε τομείς όπου η LG μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο τα υφιστάμενα πλεονεκτήματά της, όπως το AI Home, οι λύσεις έξυπνων εργοστασίων, η ψύξη κέντρων δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. Παράλληλα, η LG θα επιδιώξει στρατηγικές συνεργασίες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της και το ξεκλείδωμα νέων ευκαιριών ανάπτυξης.