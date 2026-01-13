meta:-Ξεκινά-η-περικοπή-πάνω-από-1.000-θέσεων-εργασίας-λόγω-ai

Οι περικοπές αναμένεται να επηρεάσουν περίπου το 10% των εργαζομένων του συγκεκριμένου τμήματος, το οποίο απασχολεί περίπου 15.000 άτομα.

Την περικοπή περισσότερων από 1.000 θέσεις εργασίας «έβαλε μπροστά» η Meta από το τμήμα Reality Labs, στο πλαίσιο ενός σχεδίου ανακατεύθυνσης των πόρων από προϊόντα εικονικής πραγματικότητας προς φορητές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης και λειτουργίες τηλεφώνων.

Σύμφωνα με το -, οι περικοπές αναμένεται να επηρεάσουν περίπου το 10% των εργαζομένων του συγκεκριμένου τμήματος, το οποίο απασχολεί περίπου 15.000 άτομα. Οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται θα ενημερωθούν για τις απολύσεις από την Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο τεχνολογίας Άντριου Μπόσγουορθ.

Η Reality Labs στεγάζει τα προϊόντα της Meta, συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών VR, των γυαλιών AI και των προϊόντων εικονικού κόσμου. Ωστόσο, η Reality Labs έχει χάσει περισσότερα από 70 δισ. δολάρια από την αρχή του 2021, επειδή πολλές από τις επενδύσεις δεν αποφέρουν ακόμη σημαντικά έσοδα.

Το metaverse, ένας εικονικός κόσμος όπου οι άνθρωποι μπορούν να εργάζονται, να παίζουν και να ασκούνται, υπήρξε ένα ιδιαίτερα δαπανηρό εγχείρημα. Η Meta ξόδεψε πολλά χρήματα για την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας VR headsets και ψηφιακών λειτουργιών, όπως avatars, ως προετοιμασία για τον έντονο ανταγωνισμό με άλλες εταιρείες τεχνολογίας.

Στην πράξη όμως ο ανταγωνισμός αυτός δεν υλοποιήθηκε ποτέ και το metaverse δεν απογειώθηκε με τον τρόπο που ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ είχε οραματιστεί όταν μετονόμασε την εταιρεία Meta από Facebook το 2021.