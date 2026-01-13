nyt:-Με-καμουφλαρισμένο-αεροσκάφος-χτύπησαν-οι-ΗΠΑ-το-πρώτο-«ναρκοπλοίο»-στα-ανοιχτά-της-Βενεζουέλας

Μυστικό αεροσκάφος βαμμένο ώστε να μοιάζει με πολιτικό χρησιμοποίησε το Πεντάγωνο στην πρώτη επίθεση κατά σκάφους που η κυβέρνηση Τραμπ είχε χαρακτηρίσει ως εμπλεκόμενο σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για την επιχείρηση όπως αποκαλύπτουν οι New York Times.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, το αεροσκάφος δεν έφερε εμφανή στρατιωτικά διακριτικά και είχε σχεδιαστεί να θυμίζει πολιτικό μέσο, ενώ τα πυρομαχικά του βρίσκονταν εντός της ατράκτου και όχι κάτω από τις πτέρυγες, όπως συμβαίνει συνήθως σε στρατιωτικά αεροσκάφη. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο από ειδικούς στο διεθνές δίκαιο.

Η νομική γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι φονικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά είναι νόμιμες, καθώς ο πρόεδρος έχει «καθορίσει» ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση με καρτέλ ναρκωτικών. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι επιχειρήσεις αυτές δεν συνιστούν ανθρωποκτονίες αλλά πράξεις πολέμου.

Ωστόσο, ειδικοί στο δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων επισημαίνουν ότι η προσποίηση πολιτικής ιδιότητας από στρατιωτικά μέσα απαγορεύεται. Η πρακτική κατά την οποία μαχητές εμφανίζονται ως πολίτες για να παραπλανήσουν τον αντίπαλο και στη συνέχεια εξαπολύουν επίθεση χαρακτηρίζεται ως «perfidy» και συνιστά έγκλημα πολέμου.

Ο απόστρατος υποστράτηγος Στίβεν Τζ. Λέπερ, πρώην αναπληρωτής γενικός νομικός σύμβουλος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, τόνισε ότι αν το αεροσκάφος ήταν βαμμένο με τρόπο που απέκρυπτε τη στρατιωτική του φύση και πλησίασε αρκετά ώστε οι επιβαίνοντες στο σκάφος να το δουν και να μην αντιληφθούν τον κίνδυνο, τότε πρόκειται για παραβίαση των κανόνων του πολέμου.

«Η απόκρυψη της ταυτότητας είναι βασικό στοιχείο της perfidy. Αν το αεροσκάφος που πετά από πάνω δεν είναι αναγνωρίσιμο ως μαχητικό, δεν θα έπρεπε να συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χαμηλή πτήση και δεύτερο φονικό πλήγμα

Σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν δει ή ενημερωθεί για υλικό από κάμερες επιτήρησης, το αεροσκάφος πέταξε σε τόσο χαμηλό ύψος ώστε οι επιβαίνοντες στο σκάφος να μπορούν να το δουν καθαρά. Το σκάφος φέρεται να άλλαξε πορεία και να κατευθύνθηκε πίσω προς τη Βενεζουέλα, προφανώς μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του αεροσκάφους, πριν δεχθεί το πρώτο πλήγμα.

Δύο άνθρωποι που επέζησαν από την αρχική επίθεση εμφανίστηκαν αργότερα να κουνάνε τα χέρια τους προς το αεροσκάφος, αφού είχαν σκαρφαλώσει σε αναποδογυρισμένο τμήμα του σκάφους. Λίγο αργότερα, ωστόσο, σκοτώθηκαν σε δεύτερο πλήγμα, το οποίο βύθισε πλήρως τα συντρίμμια. Παραμένει ασαφές αν οι επιζώντες γνώριζαν ότι η αρχική έκρηξη είχε προκληθεί από πυραυλική επίθεση.

Η υπόθεση αναμένεται να εντείνει τη συζήτηση γύρω από τα όρια της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» και τη συμβατότητά της με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.