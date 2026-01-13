revolut:-Λανσάρει-νέα-λειτουργία-αναγνώρισης-κλήσεων-για-την-προστασία-των-πελατών

Η νέα λειτουργία ανιχνεύει πότε οι πελάτες που ανοίγουν την εφαρμογή Revolut βρίσκονται σε τηλεφωνική ή φωνητική κλήση (μέσω εφαρμογών).

Η Revolut, η παγκόσμια fintech με περισσότερους από 65 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο, ανακοινώνει σήμερα την κυκλοφορία μιας νέας πρωτοποριακής λειτουργίας εντός της εφαρμογής, η οποία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τους χρήστες από τις αυξανόμενες απάτες πλαστοπροσωπίας.

Οι εγκληματίες βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους εξαπάτησης, εκμεταλλευόμενοι την άνοδο των φωνών deepfake που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και τις ολοένα και πιο εξελιγμένες τακτικές κοινωνικής μηχανικής. Στις απάτες πλαστοπροσωπίας, τα θύματα εξαπατώνται και πιστεύουν ότι επικοινωνούν με την τράπεζά τους ή με ένα αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Συχνά, δέχονται πίεση να μεταφέρουν χρήματα σε υποτιθέμενους «ασφαλείς» λογαριασμούς, να μοιραστούν ευαίσθητα δεδομένα ή να εγκρίνουν αθέμιτες συναλλαγές.

Η απειλή επιταχύνεται ραγδαία. Οι απατεώνες δημιουργούν πλέον εξαιρετικά πειστικά σενάρια, ακόμα και συνθετικές μιμήσεις φωνής. Αυτή η ανησυχία υπογραμμίζεται από μια έρευνα του 2021, η οποία έδειξε ότι μόνο το 25% των ανθρώπων μπορεί να διακρίνει με ακρίβεια μια ψεύτικη φωνή από μια πραγματική. Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των συμμετεχόντων πίστευε λανθασμένα ότι μπορούσε να τις αναγνωρίσει. Αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές είναι ευάλωτοι σε απάτες, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση των περιστατικών απάτης προώθησης πληρωμής με την εξουσιοδότηση του θύματος (APP).

Ενδυνάμωση των χρηστών με έγκαιρη, αποτελεσματική προστασία

Η νέα λειτουργία της Revolut προσθέτει στην εφαρμογή ένα banner με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, το οποίο εμφανίζεται αμέσως μόλις το σύστημα ανιχνεύσει ότι ο χρήστης βρίσκεται σε τηλεφωνική κλήση. Το σύστημα αναγνωρίζει αν η κλήση προέρχεται από τον επίσημο αριθμό της Revolut ή από άλλη πηγή και ενημερώνει ανάλογα:

Νόμιμη κλήση: εάν το άτομο που καλεί είναι από τη Revolut, εμφανίζεται banner που επιβεβαιώνει τη νομιμότητα της κλήσης

εάν το άτομο που καλεί είναι από τη Revolut, εμφανίζεται banner που επιβεβαιώνει τη νομιμότητα της κλήσης Πιθανή απάτη: Εάν ο καλών δεν είναι από τη Revolut, ο χρήστης βλέπει ένα ξεκάθαρο, επείγον banner που τον ενημερώνει άμεσα ότι δεν συνομιλεί με την εταιρεία

Εάν ο καλών δεν είναι από τη Revolut, ο χρήστης βλέπει ένα ξεκάθαρο, επείγον banner που τον ενημερώνει άμεσα ότι δεν συνομιλεί με την εταιρεία Πατώντας το banner, οι χρήστες οδηγούνται σε πρακτικές λύσεις προστασίας, προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη κατάσταση

Χάρη στη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο, αυτό το σύστημα προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας από τις απόπειρες πλαστοπροσωπίας που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια κλήσεων, όπου τα θύματα αιφνιδιάζονται και βρίσκονται σε ευάλωτη θέση υπό πίεση.

Ο Rami Kalai, Product Owner της Revolut, δήλωσε: «Η Revolut είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου οικονομικού μέλλοντος. Καθώς οι απατεώνες υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένα εργαλεία deepfake, οφείλουμε να καινοτομούμε γρήγορα για να προστατεύουμε τους πελάτες μας και να αποτρέπουμε τις ταχέως εξελισσόμενες απειλές απάτης. Αυτή η νέα λειτουργία όχι μόνο παρέχει στους χρήστες προειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο που προσαρμόζονται στην κατάσταση, αλλά τους καθοδηγεί επίσης να αναγνωρίζουν τις απάτες πλαστοπροσωπίας, προσφέροντας σαφή και πρακτικά βήματα για να προστατεύσουν τα χρήματά τους, ενώ συμβαίνει η απόπειρα.»

Μια ευρύτερη στρατηγική για την προστασία των πελατών

Αυτή η νέα κυκλοφορία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Revolut για την προστασία των πελατών από απάτες και μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες. Μόνο το 2024, τα προηγμένα συστήματα πρόληψης απάτης της Revolut απέτρεψαν συνολικά απώλειες άνω των 600 εκατομμυρίων λιρών. Πρόσφατες κυκλοφορίες που ενισχύουν αυτή τη στρατηγική περιλαμβάνουν:

Κλήσεις εντός της εφαρμογής: επιτρέπουν την άμεση και ασφαλή επικοινωνία με τη Revolut μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας εντός της εφαρμογής. Έτσι, εξαλείφεται η ανάγκη να εμπιστεύονται οι πελάτες εξωτερικούς αριθμούς τηλεφώνου.

επιτρέπουν την άμεση και ασφαλή επικοινωνία με τη Revolut μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας εντός της εφαρμογής. Έτσι, εξαλείφεται η ανάγκη να εμπιστεύονται οι πελάτες εξωτερικούς αριθμούς τηλεφώνου. Προστασία Περιουσίας και Προστασία on the go: λειτουργίες σχεδιασμένες για την ασφάλεια των μεταφορών μέσω βιομετρικής επαλήθευσης. Η λειτουργία «Προστασία on the go» καθυστερεί τις μεταφορές για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα περιστατικά, όπως οι ληστείες με αναγκαστική μεταφορά χρημάτων.

λειτουργίες σχεδιασμένες για την ασφάλεια των μεταφορών μέσω βιομετρικής επαλήθευσης. Η λειτουργία «Προστασία on the go» καθυστερεί τις μεταφορές για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα περιστατικά, όπως οι ληστείες με αναγκαστική μεταφορά χρημάτων. Βελτιωμένα συστήματα μηχανικής μάθησης: ανιχνεύουν και αποκλείουν επικίνδυνες συναλλαγές πριν αυτές ολοκληρωθούν και φύγουν από τον λογαριασμό του πελάτη.

Η νέα λειτουργία αναγνώρισης κλήσεων είναι ήδη ενεργή για όλους τους πελάτες της Revolut που διαθέτουν συσκευή iOS. Οι χρήστες Android μπορούν να την ενεργοποιήσουν προληπτικά από το Κέντρο Ασφάλειας της εφαρμογής.