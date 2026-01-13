snappi:-Ξεπέρασε-τους-50.000-χρήστες-μέσα-σε-4-μήνες

Η επίδοση αυτή, την κατατάσσει στη δεύτερη θέση των ευρωπαϊκών neobanks με βάση τον αριθμό των πελατών που προσέλκυσαν τους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας τους.

Με γρήγορους ρυθμούς αναπτύσσεται η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ξεπέρασε τους 50.000 χρήστες. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επίδοση αυτή, την κατατάσσει στη δεύτερη θέση των ευρωπαϊκών neobanks με βάση τον αριθμό των πελατών που προσέλκυσαν τους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκεται στο κορυφαίο 10% της αντίστοιχης κατάταξης.

Η Snappi, που είναι 100% ψηφιακή και έχει φέρει στην ελληνική αγορά ένα νέο απλό και διαφανές μοντέλο τραπεζικής, ήδη διαθέτει στους πελάτες της μια γκάμα από καινοτόμα προϊόντα, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται. Με έδρα τα Ιωάννινα, σχεδιάστηκε από το μηδέν, μέσα από τη συνεργασία της Πειραιώς με τη Natech, σε ένα εγχείρημα που εντάσσει την Πειραιώς στην πρωτοπόρο ομάδα των μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων που «απάντησαν» στον ανταγωνισμό των κλασικών neobanks και προχώρησαν oι ίδιες στην ίδρυση neobank, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης των ψηφιακών τραπεζών.

Πέραν της Πειραιώς, τραπεζικοί όμιλοι όπως οι ABN, Bankiter, BBVA, BNP Paribas, Caixa Bank, Credit Agricole, ISP. LBG, Santader, SocGen, StanChart, έχουν λάβει τέτοιες πρωτοβουλίες, σε μια τάση, που όπως αναφέρουν οι αναλυτές της UBS σε πρόσφατη έκθεσή τους, προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και φέτος.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση σημειώνει ότι η Snappi καλύπτει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου πελάτη, από ψηφιακή κάρτα έως instant συναλλαγές. Χωρίς ουρές, χωρίς ψιλά γράμματα και χωρίς κρυφές χρεώσεις, προσφέρει ελληνικόIBAN για πληρωμές λογαριασμών, IRIS και χτίσιμο αφορολόγητου.

Με το Snappi Pay Later, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν τα αγαθά που θέλουν σήμερα και να τα πληρώσουν αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς κάρτα, ενώ με το Cash Now 2-1-0 έχουν άμεση πρόσβαση σε ποσά έως 1.000 ευρώ. Η αίτηση ολοκληρώνεται σε λιγότερα από 2 λεπτά, με άμεση απόφαση σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Δεν υπάρχει επιτόκιο αλλά μόνο μία εφάπαξ χρέωση της υπηρεσίας ενώ όσοι αποπληρώνουν νωρίτερα, ανταμείβονται με χαμηλότερο συνολικό κόστος. Με αυτό το προϊόν, η Snappi εισάγει στην αγορά ένα νέο μοντέλο βραχυπρόθεσμου δανεισμού που δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα, τη διαφάνεια και την οικονομική ευεξία.

Πρόσθετο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είναι οι μηδενικές χρεώσεις σε όλες τις συναλλαγές στο εξωτερικό, χωρίς όρια και ψιλά γράμματα. Και οι πελάτες της ανταποκρίνονται. Η μηδενική προμήθεια στις συναλλαγές στο εξωτερικό, κάθε μέρα και κάθε ώρα, έχει πρόσθετη σημασία, καθώς οι πληρωμές σε ξένο νόμισμα γίνονται με πραγματική ισοτιμία Mastecard χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να γνωρίζει προγράμματα και χρονικούς περιορισμούς.

Και οι πελάτες της την εμπιστεύονται, καθώς περισσότεροι από τους μισούς πελάτες της, τη χρησιμοποιούν σε μηνιαία βάση. Για το 2026, η Snappi έχει ετοιμάσει νέα προϊόντα, εμπλουτισμό των δανειακών της λύσεων και δυναμική είσοδο στο χώρο των επενδύσεων και της αποταμίευσης, με σημαντική αναβάθμιση, παράλληλα, της εμπειρίας που δίνει η εφαρμογή.

Η Snappi δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη εξυπηρέτηση, με 24/7 υποστήριξη από πραγματικούς ανθρώπους και όχι bots. Oυσιαστικά λειτουργεί ως «έξυπνη» επέκταση της καθημερινής οικονομικής ζωής, ειδικά για όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά τους κυρίως από το κινητό.

Όπως επισημαίνεται, στο DNA της εντάσσεται ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, μέσα από την πρωτοβουλία What the Finance και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ώστε να παρέχεται βοήθεια στους πολίτες να κατανοήσουν τα οικονομικά τους, με απλή γλώσσα και να παίρνουν πιο σωστές οικονομικές αποφάσεις.

Τέλος, η Snappi επενδύει σε στρατηγικές συνέργειες με μεγάλα brands, όπως η Vodafone, η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Public, προσφέροντας επιπλέον αξία στους πελάτες της σε κάθε συναλλαγή και κάνοντας την καθημερινότητά τους πιο εύκολη.