Wall: Σε φάση αναμονής λόγω των στοιχείων για πληθωρισμό – Υποχωρεί το 10ετές κρατικό ομόλογο

Ο δείκτης S&P 500 παραμένει σχετικά αμετάβλητος την Τρίτη 13/1, καθώς οι επενδυτές απορρόφησαν τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό και μελέτησαν τις πρώτες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο.

Ο ευρύτερος δείκτης σημειώνει οριακή πτώση 0,12% στις 6.968,84 μονάδες , ενώ ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 135 μονάδες, ή 0,58% στις 49.303,01 μονάδες. Ο Nasdaq Composite ενισχύεται κατά 0,09% στις 23.762,667 μονάδες, με ηγέτιδα την άνοδο των μετοχών της Advanced Micro Devices, μετά την αναβάθμιση της εταιρείας από την KeyBanc.

Αρχικά, οι μετοχές δέχτηκαν ώθηση μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Δεκέμβριο, που έδειξε ότι ο δομικός CPI, χωρίς τα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones (0,3% και 2,8% αντίστοιχα).

Η μηνιαία αύξηση για τον συνολικό πληθωρισμό διαμορφώθηκε στο 0,3% για τον Δεκέμβριο, με τον ετήσιο ρυθμό στο 2,7%, ακριβώς σύμφωνα με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Τα στοιχεία CPI ανακοινώθηκαν λίγες ημέρες μετά την έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου, που έδειξε μια σχετικά αδύναμη αλλά σταθερή αγορά εργασίας, πιθανόν ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων στην πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς αργότερα αυτόν τον μήνα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια Fed προβλέπουν δύο μειώσεις κατά τέταρτο ποσοστιαίας μονάδας φέτος, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

«Τα σημερινά στοιχεία πιθανότατα δεν θα επηρεάσουν πολύ την πολιτική της Fed δεδομένης της επικείμενης αλλαγής ηγεσίας. Αλλά διατηρούν τις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια και πιθανώς ενισχύουν την όρεξη για ρίσκο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ράσελ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στη TradeStation.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τα εταιρικά κέρδη για να στηρίξουν τις τιμές των μετοχών καθώς ξεκινούν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου. Η JPMorgan Chase παρουσίασε εναλλαγές κερδών και ζημιών, ακόμα και μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων καλύτερων των προσδοκιών για το τρίμηνο Δεκεμβρίου. Η Delta Air Lines, ωστόσο, υποχώρησε πάνω από 1% λόγω μεικτών αποτελεσμάτων.

Οι Bank of America, Citigroup και Morgan Stanley αναμένεται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Ο Χανκ Σμιθ, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στη Haverford Trust, αναμένει ισχυρά αποτελέσματα για τις τράπεζες. Όπως εξήγησε, οι μεγάλες τράπεζες θα επωφεληθούν από παράγοντες όπως η επιταχυνόμενη οικονομική ανάπτυξη, η απορρύθμιση και η ισχυρή δανειοδότηση, ενώ μια πιο απότομη καμπύλη αποδόσεων προσθέτει στην κερδοφορία τους.

Η Wall Street προέρχεται από μια ιστορική συνεδρίαση, όταν οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones Industrial σημείωσαν νέα υψηλά κλεισίματος, καθώς οι επενδυτές αγνόησαν την είδηση για την ποινική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ. Ο δείκτης Russell 2000 για μικρές εταιρείες επίσης σημείωσε νέο υψηλό όλων των εποχών.

Υποχώρησε το 10ετές κρατικό ομόλογο των ΗΠΑ

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ, που αποτελεί σημείο αναφοράς, υποχώρησε την Τρίτη, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι οι δομικές τιμές καταναλωτή στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν λιγότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί τον Δεκέμβριο.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 4,171%, αφού νωρίτερα άγγιξε το 4,156%, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιανουαρίου. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά πάνω από 2 μονάδες βάσης, στο 3,526%, αφού προηγουμένως είχε πέσει έως το 3,499%, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 9 Ιανουαρίου. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 4,827%.

Υπενθυμίζεται ότι μία μονάδα βάσης ισοδυναμεί με 0,01%, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίθετα.