wall-street-σε-ρευστότητα:-Οι-παρεμβάσεις-Τραμπ-προκαλούν-αναταράξεις-στις-αγορές

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε την Τρίτη 13/1 καθώς οι επενδυτές πούλησαν μετοχές της JPMorgan παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αντιμετώπισαν μεταβλητότητα λόγω μιας σειράς προτάσεων που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες μέρες.

Ο ευρύτερος δείκτης υποχώρησε κατά 0,19% και έκλεισε στις 6.963,74 μονάδες, ενώ ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έχασε 398,21 μονάδες ή 0,8%, κλείνοντας στις 49.191,99. Ο δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,1% και έκλεισε στις 23.709,87 μονάδες.

Η μετοχή της JPMorgan υποχώρησε κατά 4%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προβλέψεις σε έσοδα και κέρδη. Παρά την αύξηση των συνολικών εσόδων της εταιρείας και των εσόδων από διαπραγμάτευση μετοχών, τα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες μειώθηκαν και δεν κάλυψαν τις εκτιμήσεις.

Ο CFO της εταιρείας, Τζέρεμι Μπάρναμ, επισήμανε επίσης ότι η τραπεζική βιομηχανία μπορεί να αντιδράσει στην έκκληση του Τραμπ για έναν ετήσιο περιορισμό 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών, που ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή. Η Goldman Sachs ακολούθησε την JPMorgan χαμηλότερα, υποχωρώντας κατά 1%. Άλλες χρηματοοικονομικές μετοχές, όπως Mastercard και Visa, έχασαν 3,8% και 4,5% αντίστοιχα, καθιστώντας τες από τις χειρότερες επιδόσεις της ημέρας. Οι ETFs State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) και Invesco KBW Bank (KBWB) δέχθηκαν επίσης πιέσεις.

Η απαίτηση του Τραμπ για έλεγχο των τιμών των πιστωτικών καρτών ήρθε παράλληλα με μια σειρά άλλων προτάσεων την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ των οποίων ότι οι αμυντικές εταιρείες δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να εκδίδουν μερίσματα ή επαναγορά μετοχών και ότι οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να απαγορευτεί να αγοράζουν περισσότερα μονοκατοικίες.

«Υπάρχουν πραγματικά ερωτήματα σχετικά με το αν αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν από την εκτελεστική εξουσία χωρίς την εμπλοκή ή έγκριση του Κογκρέσου», δήλωσε ο Τιμ Χόλαντ, επικεφαλής επενδύσεων στην Orion. «Η πορεία προς τα εμπρός δεν είναι απαραίτητα ξεκάθαρη».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης τη Δευτέρα το βράδυ ότι η Microsoft θα ανακοινώσει αλλαγές που θα διασφαλίζουν ότι οι Αμερικανοί δεν θα αντιμετωπίσουν αυξημένα κόστη κοινής ωφέλειας λόγω της ανάπτυξης των data centers της. Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν πάνω από 1%.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν μετά την ακύρωση όλων των συναντήσεων του Τραμπ με το Ιράν, έναν κορυφαίο παραγωγό του OPEC, και την δήλωσή του προς τους διαδηλωτές ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Αυτό συνέβη μόλις μία ημέρα αφότου είπε ότι οποιαδήποτε χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν θα επιβληθεί 25% δασμός «σε οποιαδήποτε και όλη επιχειρηματική δραστηριότητα» με τις ΗΠΑ.

Οι μετοχές είχαν δεχθεί μικρή ώθηση νωρίτερα την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Δεκέμβριο, που έδειξε ότι ο βασικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια, κάτω από τις εκτιμήσεις 0,3% και 2,8% αντίστοιχα σύμφωνα με έρευνα του Dow Jones.

Ο μηνιαίος δείκτης για τον συνολικό πληθωρισμό αυξήθηκε 0,3% τον Δεκέμβριο, φέρνοντας τον ετήσιο ρυθμό στο 2,7%. Και οι δύο αριθμοί συμφωνούν με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Τα στοιχεία του CPI ήρθαν λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της αγοράς εργασίας για τον Δεκέμβριο, η οποία έδειξε μια σχετικά αδύναμη αλλά σταθερή αγορά εργασίας, πιθανώς ενθαρρύνοντας την Fed να μην προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στην πρώτη συνεδρίαση του έτους αργότερα αυτόν τον μήνα. Τα futures για τα επιτόκια Fed τιμολογούν δύο μειώσεις κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας φέτος, ξεκινώντας από τον Ιούνιο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η Wall Street έρχεται από μια συνεδρίαση-ρεκόρ, όταν οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά, ενώ οι επενδυτές αγνόησαν την είδηση για την ποινική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον πρόεδρο της Federal Reserve, Τζέρομ Πάουελ. Ο δείκτης Russell 2000 των μικρών εταιρειών επίσης σημείωσε ιστορικό υψηλό.

Ο Τραμπ επέκρινε ξανά τον Πάουελ την Τρίτη, χαρακτηρίζοντάς τον είτε «ανίκανο» είτε «διεφθαρμένο», καθώς οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας παραμένουν.