Ανοίγει ο εξωδικαστικός για χρέη προς δήμους άνω των 10.000 ευρώ – «Παγώνουν» τα αναγκαστικά μέτρα

Τη δυνατότητα ένταξης οφειλών που έχουν οι πολίτες προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, άνω των 10.000 ευρώ, ακόμα κι αν έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης ή διασφαλιστικά μέτρα προβλέπει άρθρο που έχει περιληφθεί στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι βελτιώσεις που επέρχονται προβλέπουν ότι:

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υπαγωγής και τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης, αναστέλλονται / αίρονται, αντίστοιχα, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή μέτρα διασφάλισης, ενώ αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σχετική σύμβαση, ο δήμος προβαίνει στη λήψη των εν λόγω μέτρων.

Επιμηκύνεται η προθεσμία για την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς τους δικαιούχους Δήμους ή νομικά τους πρόσωπα σε 60 από 30 ημέρες που ισχύει έως τώρα, χωρίς να θίγεται η παρακράτηση του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ της Αρχής.

Σε κάθε περίπτωση ο δήμος ή το νομικό πρόσωπο διατηρούν την αποκλειστική αρμοδιότητα της διαχείρισης των προαναφερόμενων μέτρων.

Βασικός στόχος των βελτιώσεων είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ευελιξίας και της λειτουργικότητας του μηχανισμού.

Σημειώνεται ότι από τον περασμένο Μάρτιο, κοινή υπουργική απόφαση δίνει στη δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών άνω των 10.000 ευρώ προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα στον εξωδικαστικό μηχανισμό, την είσπραξή τους από την ΑΑΔΕ και την απόδοσή τους στον δικαιούχο δήμο ή νομικό πρόσωπο αυτού.

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές για τις οποίες:

α) έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής,

β) επίκειται η συμπλήρωση της προθεσμίας παραγραφής εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου του ενός (1) έτους,

γ) το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς έκαστο δήμο ή νομικό πρόσωπο δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων, κάτω των 10.000 ευρώ,

Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από την ΑΑΔΕ για την υπαγωγή των απαιτήσεών τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό, την εξέλιξη της διαδικασίας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο της οφειλής, ή την άκαρπη περάτωση της διαδικασίας, ή την πιθανή απώλεια της ρύθμισης.

Σε περιπτώσεις όπου η διαδικασία δεν ευοδώνεται, οι δήμοι οφείλουν να αναλάβουν εκ νέου την είσπραξη των οφειλών, διαγράφοντας αυτές από τα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ και αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη διαχείριση.

Η ΑΑΔΕ, ως υπεύθυνη για τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλών, παρακρατεί το 5% από κάθε εισπραττόμενο ποσό ως κόστος είσπραξης.