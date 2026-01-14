Αραχωβίτης-στην-εξεταστική:-«Εάν-καταργούσαμε-τότε-την-τεχνική-λύση,-θα-μας-επέβαλαν-πρόστιμα»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ένταση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ πυροδότησε η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Αραχωβίτη κατά την τελευταία περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, με το ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι συνεχίστηκε «η αναγκαιότητα της “τεχνικής λύσης”» διαφορετικά «υπήρχε κίνδυνος η χώρα να πάρει πρόστιμα».

« Εδώ μας λέτε ότι η τεχνική λύση δεν άλλαξε σωστά; Δεν άλλαξε και ότι κακώς κατηγορήθηκε ο κ. Βορίδης. Ναι ή Όχι; Βάλατε συμφωνώ; Βάλατε;», ανταπάντησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης με τον κ. Αραχωβίτη να διαφωνεί υποστηρίζοντας πως δεν υπέγραψε το ίδιο έγγραφο ο κ. Βορίδης.

«Με όσα είπατε καταρρίψετε την κωμωδία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ευθύνες Βορίδη», σχολίασε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας για δικαίωση του υπουργού της ΝΔ και λέγοντας πως με την κατάθεση Αραχωβίτη «έπεσαν οι μάσκες».

Νέο γύρο αντιπαράθεσης προκάλεσε μία ανάρτηση στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ το 2017, σύμφωνα με την οποία είχαν δοθεί παρατύπως αποζημιώσεις σε παραγωγούς της Κρήτης για καταστροφές από θεομηνίες.

«Είδαμε σόου και πολιτική αλητεία από τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Κατασκεύασε ψέμα με μια ανάρτηση με σκοπό να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έδινε αποζημιώσεις. Δεν δόθηκαν αυτά τα χρήματα από τον ΕΛΓΑ», κατήγγειλε τότε ο Βασίλης Κόκκαλης. «Σόου κάνει διαχρονικά ο κ. Κόκκαλης από την εποχή που ήταν στη ΝΔ και στη ΔΑΠ ΝΔΦΚ, μετά στους ΑΝΕΛ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενα πολιτική ευθιξία και να μην κάνει ερωτήσεις στον τότε πολιτικό του προϊστάμενο», ανταπάντησε ο κ. Λαζαρίδης, προσθέτοντας ότι ο κ. Αραχωβίτης δέχτηκε το θέμα των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ το 2017 «με τον απόλυτο τρόπο». «Σε αντίθεση με το πάρτι που γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, από το 2020 και όχι από το 2025 ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε διασταυρωτικούς και επιτόπιους ελέγχους για όλο το πλαίσιο αυτής της ιστορίας», τόνισε ο ίδιος.

«Σας πιάσαμε στα πράσα και φάγατε τα μούτρα σας, ουδέποτε αποζημιώθηκαν οι κτηνοτρόφοι αυτό που ζήτησαν. Τολμάς; Τολμάτε να τα ζητήσουμε από τον ΕΛΓΑ να δουμε ποιος είναι ψεύτης; Κατασκευάσατε ένα ψέμα για να πει στον κόσμο ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση έδινε λεφτά σε απατεώνες», σχολίασε δηκτικά ο Βασίλης Κόκκαλης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.