Βιομηχανία:-Υποχώρησαν-οι-τιμές-εισαγωγών-τον-Νοέμβριο-του-2025

Σε πτωτική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές εισαγωγής στη βιομηχανία τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική αρχή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, κατέγραψε πτώση 3,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

- ΕΛΣΤΑΤ

Πτώση καταγράφηκε και σε μηνιαία βάση. Ο Γενικός Δείκτης τον Νοέμβριο του 2025 παρουσίασε μείωση 0,4% σε σύγκριση με τον δείκτη Οκτωβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Σε επίπεδο 12μηνου, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024- Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023- Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.