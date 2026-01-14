Γεραπετρίτης:-Καλούμε-το-καθεστώς-του-Ιράν-να-απέχει-από-την-επιβολή-και-εκτέλεση-ποινών-κατά-διαδηλωτών

«Καλούμε το καθεστώς του Ιράν να απέχει από την επιβολή και εκτέλεση ποινών κατά πολιτών που διαδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Ολλανδό υπουργό Ασύλου, Μετανάστευσης και υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας Ντέιβιντ φον Γουίλ (David van Weel), στην Αθήνα.

«Η θανατική ποινή σε βάρος νέων ανθρώπων, απόρροια άσκησης οικουμενικού δικαιώματος, αποτελεί όνειδος μη ανεκτό από την παγκόσμια κοινότητα. Καλούμε σε απόλυτη αποχή από κάθε τέτοια ενέργεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, «τα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και αυτά της ελευθερίας της έκφρασης και της συνάθροισης, πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους. Οποιαδήποτε μορφή χρήσης βίας, πολλώ μάλλον όταν έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών, προκαλεί αποτροπιασμό και είναι απολύτως καταδικαστέα».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για το ΝΑΤΟ, την ανάγκη διατήρησης της συνοχής της συμμαχίας, την ανάδειξη της σημασίας του συστήματος συλλογικής ασφάλειας και την εμβάθυνση της συνεργασίας της Συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως επεσήμανε ο κ. Γεραπετρίτης, η αποδυνάμωση της διεθνούς πολυμέρειας αυξάνει την ανασφάλεια παγκοσμίως. Η Ελλάδα ως αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, θεωρεί ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι το κατάλληλο διεθνές φόρουμ για τη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων με σκοπό την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης.

«Οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και οι αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα χαρακτηριστικά μιας ειρηνικής διεθνούς δικαιοταξίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Καταδικάζουμε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων»

«Ιδιαίτερη έμφαση, ως ναυτικά έθνη, αποδίδουμε στην πλήρη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο αυτό καταδικάζουμε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων, τα οποία δεν εμπίπτουν στο καθεστώς κυρώσεων και υπηρετούν την ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα εντός της ΕΕ. Το ζήτημα αυτό έχω ήδη θέσει στις ευρωπαϊκές αρχές και σε Ευρωπαίους εταίρους μας».

Όπως τόνισε, Ελλάδα και Ολλανδία, έχουν τις ίδιες αρχές και αξίες, οι οποίες διέπουν τις διμερείς σχέσεις, ενώ οι προκλήσεις διαρκώς πολλαπλασιάζονται και γίνονται ακόμα πιο σύνθετες. Στην πλειονότητα των προκλήσεων αυτών, υπάρχει συναντίληψη μεταξύ των δύο χωρών.

«Συζητήσαμε για τον ρόλο που οφείλει να διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι μια μεγαλύτερη, στρατηγικά αυτόνομη και ανταγωνιστική Ευρώπη θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος τόσο της ίδιας όσο και για κάθε κράτος-μέλος», τόνισε.

Συζητήθηκε ακόμη ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον κ. Γεραπετρίτη να σημειώνει πως «η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στο πλευρό του αμυνόμενου, αντιτιθέμενη σε κάθε μορφής αναθεωρητισμό. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Αναφορικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον ομόλογό του για το πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού και ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα και τόνισε πως η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να διατηρεί παραδοσιακά εξαιρετικές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και να έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ.

«Η εμπέδωση της εκεχειρίας, η ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού, μέσω της απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας, και η άμεση μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου θα αποτελέσει τον αναγκαίο όρο για τη βιώσιμη ειρήνη στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Επεσήμανε δε πως ως χώρα πρώτης γραμμής, στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, η Ελλάδα βιώνει πιο έντονα τις συνέπειες της αστάθειας στη γειτονιά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στην Αφρική, και ιδίως στην Υποσαχάρια Αφρική, στη Ζώνη του Σαχέλ.

Μία από αυτές τις συνέπειες είναι η παράτυπη μετανάστευση, ανέφερε, επισημαίνοντας πως αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των βαρών. Όπως επίσης, στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ εταίρων, όπως και με τρίτες χώρες.

Ως προς τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ολλανδίας, ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε πώς βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, με τους δύο υπουργούς να συζητούν δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της οικονομίας, του εμπορίου και των επενδύσεων.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης, την προώθηση της ελληνικής γλώσσας μέσω των επίσημα αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και βεβαίως, του ελληνικού πολιτισμού και της ιστορίας μέσω των πανεπιστημίων της Ολλανδίας και των τμημάτων Κλασικών Σπουδών.

Τέλος, έκανε ειδική αναφορά στην ανθρώπινη γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας, τους Ολλανδούς πολίτες που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα και αγγίζουν το 1 εκατομμύριο, όπως επίσης, στους περίπου 40.000 Έλληνες που διαβιούν στην Ολλανδία. «Οι άνθρωποι είναι πάντοτε οι καλύτεροι πρεσβευτές των χωρών μας», κατέληξε.

