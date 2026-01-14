Γεωργιάδης-σε-Καρυστιανού:-Στο-όνομα-της-διαφάνειας-που-ευαγγελίζεστε-πείτε-μας-ποιους-δεν-θέλετε-να-εκθέσετε

Στη φράση «να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου», που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για την παραίτησή της από την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών, αναφέρθηκε με σχόλιό του ο Άδωνις Γεωργιάδης, καλώντας τη να δώσει εξηγήσεις «στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε» για όσα αφήνει να εννοηθούν.

Ο υπουργός Υγείας υπενθυμίζει ότι πριν από λίγες εβδομάδες η κ. Καρυστιανού είχε καταγγείλει την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον σύλλογο, σημειώνοντας πως «αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλη Μέλη του Συλλόγου…»

«Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, απευθύνοντας δημόσια έκκληση για διευκρινίσεις.

Από όλη αυτή την μακροσκελή ανακοίνωση της @mkaristianou ας κρατήσουμε αυτή τη φράση της: «Παρά ταύτα, τα ίδια Μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την «παραίτησή» μου, δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του… https://t.co/XV7HdgmTOQ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 13, 2026

