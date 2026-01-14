Δήμας-για-black-out-στο-fir-Αθηνών:-Το-περιστατικό-αξιολογήθηκε-ως-χαμηλής-διακινδύνευσης

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Τα συστήματα είναι παλαιά. Όλοι όμως συμφωνούν ότι είναι λειτουργικά» τόνισε ο Χρίστος Δήμας για το black out στο FIR Αθηνών, υπογραμμίζοντας ότι δεν κινδύνευσε καμία από τις πτήσεις.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε το περιστατικό ως “χαμηλής διακινδύνευσης”, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τους ειδικούς το πρόβλημα εντοπίζεται στην “χωρητικότητα”.

«Ο διοικητής για την κυβερνοασφάλεια είπε ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας. Ο πρόεδρος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας λέει ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων», επισήμανε ο κ. Δήμας, λέγοντας ότι σε συνεργασία με την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γιουροκοντρόλ υλοποιείται «ολιστικό σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση όλων των συστημάτων. Στελεχώνουμε διαρκώς την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ενώ πρόσφατα συμφωνήσαμε να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού συμβούλου το γιουροκοντρόλ».

«Από τον Δεκέμβριο του 2023, από τότε που ο πρόεδρος της ΥΠΑ ήρθε εδώ στη Βουλή, είπε ότι κινδυνεύουμε να έχουμε Τέμπη του αέρα», δήλωσε από πλευράς της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, προσθέτοντας πως «το γεγονός είναι γεγονός κατάρρευσης της κυριαρχίας, των δικλείδων ασφαλείας πολιτών, ταξιδιωτών και εργαζόμενων. Και εσείς μας λέτε “ούτε γάτα ούτε ζημιά”».

- sofokleous10.gr

