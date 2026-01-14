Δεν-εκτελέστηκε-σήμερα-ο-Ερφάν-Σολτανί-που-είχε-καταδικαστεί-για-τη-συμμετοχή-του-στις-διαμαρτυρίες-στο-Ιράν

Δεν εκτελέστηκε σήμερα ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί που είχε καταδικαστεί σε απαγχονισμό μετά τη σύλληψή του στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Sky News, αυτό μετέφερε μέλος της οικογένειας του Σολτανί, χωρίς όμως η εξέλιξη αυτή να σημαίνει ότι απέφυγε οριστικά την εκτέλεση.

Τραμπ: Δεν υπάρχει πλέον σχέδιο για εκτελέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του πριν λίγη ώρα ανέφερε ότι ενημερώθηκε από έγκυρες πηγές, πως οι σκοτωμοί στο Ιράν έχουν σταματήσει και δεν υπάρχει πλέον σχέδιο για εκτελέσεις.

Σημειώνεται ότι ο 26χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη στην πόλη Καράτζ, στο αποκορύφωμα των διαδηλώσεων πριν από την απαγόρευση του διαδικτύου. Δικάστηκε, καταδικάστηκε και του επιβλήθηκε ποινή θανάτου, αποτελώντας έναν από τους χιλιάδες διαδηλωτές που έχουν συλληφθεί κατά τις διαμαρτυρίες.

Υψηλή η πιθανότητα εκτέλεσής του

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News, η νορβηγική οργάνωση Hengaw για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δήλωσε ότι ο 26χρονος κρατείται στη φυλακή Qezel Hesar και ότι η πιθανότητα εκτέλεσής του μέσα στις επόμενες ώρες παραμένει πολύ υψηλή.

Όπως δημοσιεύει ο Guardian, μέλος της οικογένειας του δήλωσε ότι δεν έχει ιδέα αν είναι ακόμα ζωντανός μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εκτέλεσή του και δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση από τις αρχές. Ο 26χρονος υπάλληλος καταστήματος ρούχων, επρόκειτο να εκτελεστεί σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμβολο ανυπακοής για τους ακτιβιστές στο Ιράν

Από τη σύλληψή του, η οικογένεια έχει λάβει ελάχιστα νέα για την κατάστασή του, εκτός από μια σύντομη, επίσκεψη πριν από την αναμενόμενη εκτέλεσή του. «Δεν ξέρω αν είναι ζωντανός ή νεκρός. Μίλησα χθες με την οικογένειά του και το μόνο που ξέρω είναι ότι προσπαθούσαν να τον επισκεφτούν στη φυλακή. Δεν έχω κοιμηθεί εδώ και δύο μέρες», είπε η Σομαγιέχ, μια 45χρονη στενή συγγενής του 26χρονου που ζει στο εξωτερικό.

Η Σομαγιέχ και άλλα μέλη της οικογένειας έμειναν ξάγρυπνοι αγωνιώντας και περιμένοντας να ακούσουν νέα, γνωρίζοντας ότι οι ιρανικές αρχές συνήθως πραγματοποιούν εκτελέσεις κατά το πρωινό κάλεσμα για προσευχή, αλλά η αυγή ήρθε και πέρασε χωρίς καμία ανακοίνωση για την τύχη του.

Ο Σολτανί έχει γίνει σύμβολο ανυπακοής για τους Ιρανούς ακτιβιστές, καθώς οι αρχές εντείνουν την καταστολή ενός πανεθνικού κινήματος διαμαρτυρίας. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν φόβους ότι υπάρχουν πολλές παρόμοιες υποθέσεις που είναι άγνωστες λόγω διακοπής του διαδικτύου στο Ιράν, αλλά η υπόθεσή του υπογραμμίζει την ταχύτητα με την οποία οι αρχές καταδικάζουν τους διαδηλωτές.

Μάλιστα, του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο και νομική υπεράσπιση, δήλωσε ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw με έδρα τη Νορβηγία.

Φόβοι από τη Διεθνή Αμνηστία για fast track δίκες

Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καλέσει το Ιράν να σταματήσει την εκτέλεση του Σολτανί και άλλων συλληφθέντων διαδηλωτών, με τη Διεθνή Αμνηστία να εκφράζει φόβους ότι οι ιρανικές αρχές θα μπορούσαν «για άλλη μια φορά να καταφύγουν σε γρήγορες δίκες και αυθαίρετες εκτελέσεις για να συντρίψουν και να αποτρέψουν τη διαφωνία».

Οι παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν δηλώσει ότι το Ιράν συχνά καταδικάζει διαδηλωτές σε δίκες που διαρκούν λίγα λεπτά. Ο Σολτανί καταδικάστηκε σε θάνατο μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψή του, μια χρονική περίοδος που όπως λένε Ιρανοί ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τού στέρησε την εύλογη δίκη.