Εθνική-Τράπεζα:-Επιθετικό-buyback-με-320.000-ίδιες-μετοχές-σε-δέκα-ημέρες

Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην αγορά 320.000 ιδίων μετοχών στο διάστημα 2-12 Ιανουαρίου 2026, με συνολικό κόστος 4,46 εκατ. ευρώ και μέση τιμή 13,94 ευρώ. Το ποσοστό των ιδίων μετοχών ανέρχεται πλέον σε 1,26% του μετοχικού κεφαλαίου, με την τράπεζα να δρομολογεί την ακύρωσή τους.

Σε στοχευμένη ενίσχυση της μετοχικής της βάσης μέσω προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών προχωρά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η τράπεζα απέκτησε την περίοδο 2-12 Ιανουαρίου 2026 συνολικά 320.000 κοινές μετοχές, με μέση σταθμισμένη τιμή 13,9370 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό τίμημα 4.459.833 ευρώ.

Μετά τις συναλλαγές αυτές, η Εθνική κατέχει άμεσα 11.545.957 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1,26% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η διοίκηση έχει ήδη προαναγγείλει ότι ο τελικός στόχος είναι η ακύρωση των μετοχών αυτών, βάσει των προβλέψεων του Ν. 4548/2018 και των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Τι σημαίνει το buyback για τους μετόχους

Η επαναγορά και στη συνέχεια ακύρωση ιδίων μετοχών αποτελεί κλασικό εργαλείο ενίσχυσης της αξίας για τους υφιστάμενους μετόχους. Με την ακύρωση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία μειώνεται, γεγονός που, υπό σταθερή κερδοφορία, αυξάνει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και δυνητικά στηρίζει υψηλότερη αποτίμηση στο ταμπλό.

Για την Εθνική Τράπεζα, η κίνηση στέλνει και ένα ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης της διοίκησης στις προοπτικές κερδοφορίας και κεφαλαιακής επάρκειας. Οι εποπτικές αρχές επιτρέπουν τέτοιου είδους προγράμματα μόνο όταν ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται σε άνετα επίπεδα, κάτι που συνεπάγεται ότι η τράπεζα θεωρεί πως δεν χρειάζεται να «κρατά» υπερβολικό κεφάλαιο για μελλοντικούς κινδύνους.

Παράλληλα, το buyback λειτουργεί ως εναλλακτικό ή συμπληρωματικό εργαλείο διανομής αξίας έναντι των μερισμάτων. Σε ένα περιβάλλον όπου οι τράπεζες επιδιώκουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις απαιτήσεις των εποπτών για διατήρηση κεφαλαίων και στις προσδοκίες των επενδυτών για αποδόσεις, οι επαναγορές προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία: μπορούν να επιβραδυνθούν ή να επιταχυνθούν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Το μήνυμα προς την αγορά και οι επόμενες κινήσεις

Η κίνηση της Εθνικής εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής των ελληνικών τραπεζών για πιο ενεργή διαχείριση κεφαλαίου, καθώς έχουν πλέον αφήσει πίσω τους την περίοδο της κρίσης και της εξυγίανσης ισολογισμών. Η σταδιακή αύξηση των επαναγορών μπορεί να λειτουργήσει ως στήριξη της μετοχής σε φάσεις μεταβλητότητας, αλλά και ως μηχανισμός βελτίωσης των δεικτών απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE).

Η πρόθεση για ακύρωση των αποκτηθεισών μετοχών, και όχι για μελλοντική διάθεση σε stock options ή προγράμματα κινήτρων, υπογραμμίζει τον καθαρά «επενδυτικό» χαρακτήρα της κίνησης για τους μετόχους. Ωστόσο, η αγορά θα αξιολογήσει το πρόγραμμα επαναγοράς σε συνάρτηση με τη μελλοντική κερδοφορία, τη μερισματική πολιτική και τις ανάγκες χρηματοδότησης της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η συστηματική χρήση εργαλείων όπως τα buybacks δείχνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τείνει να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς πρακτικές κεφαλαιακής διαχείρισης, κάτι που ενδιαφέρει άμεσα τους θεσμικούς επενδυτές που συγκρίνουν αποτιμήσεις και αποδόσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχόλιο SBCTV.gr: Η Εθνική Τράπεζα αξιοποιεί το παράθυρο ισχυρής κεφαλαιακής θέσης για να στείλει σήμα αυτοπεποίθησης στην αγορά, όμως η πραγματική δοκιμασία θα είναι αν το buyback συνοδευτεί από διατηρήσιμη κερδοφορία και σταθερή μερισματική πολιτική, ώστε να πείσει τους ξένους επενδυτές ότι η ελληνική τραπεζική ανάκαμψη δεν είναι συγκυριακή αλλά διαρθρωτική.