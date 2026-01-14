Εκπρόσωπος-ΥΠΕΞ:-Παρακολουθούμε-στενά-την-κατάσταση-στο-Ιράν,-δεν-υπάρχει-αίτημα-εκκένωσης-Ελλήνων-πολιτών

Την ανησυχία της Ελλάδας για όσα συμβαίνουν στο Ιράν και τις πληροφορίες που υπάρχουν περί μεγάλου αριθμού θυμάτων, διατύπωσε την Τέταρτη η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, διαμηνύοντας ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά την κατάσταση μέσω και τις ελληνικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, η οποία παραμένει ανοικτή.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι η εκεί ελληνική κοινότητα είναι «πολύ μικρή» και «δεν υπάρχει κάποιο αίτημα προς εκκένωση Ελλήνων πολιτών».

Τόνισε, επίσης, ότι «η Ελλάδα υπερασπίζεται τις αρχές της ελευθερίας της έκφρασης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι υποχρέωση όλων η αποχή από τη χρήση βίας και η προστασία των πολιτών».

Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, η κυρία Ζωχιού σημείωσε ότι «η Ελλάδα υποστηρίζει τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», προσθέτοντας ότι «ο λαός της Βενεζουέλας έχει πλήρη ελευθερία να αποφασίσει για το μέλλον του στη βάση της ελευθερίας και των δημοκρατικών αρχών».

Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις σε ελληνικά πλοία

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε, επίσης, την αποδοκιμασία της Ελλάδας για τις επιθέσεις κατά πλοίων ελληνικών συμφερόντων που σημειώθηκαν την Τρίτη.

Όπως είπε «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον» ενώ διαβεβαίωσε ότι οι δύο Έλληνες ναυτικοί που ήταν στο πλήρωμα του ενός πλοίου «είναι καλά στην υγεία τους».

«Η Ελλάδα ως ναυτικό έθνος είναι προσηλωμένη στην θαλάσσια ασφάλεια και τις αρχές της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Το θέμα θα τεθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών στους Ευρωπαίους εταίρους» πρόσθεσε η κυρία Ζωχιού.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ανακοίνωσε, επίσης ότι:

– Στις 28 Ιανουαρίου ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τη Μέση Ανατολή. Εκεί θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών για τις οποίες θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

– Στις 20 και 21 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος για τον πολιτικό διάλογο και τη «θετική ατζέντα» με την Τουρκία με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Από την τουρκική πλευρά επικεφαλής θα είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών πρέσβης Μποζάι. Στον πολιτικό διάλογο θα συζητηθούν τα θέματα διμερών σχέσεων και διεθνών εξελίξεων που έχουν μεσολαβήσει από την τελευταία συνάντησή τους ενόψει και του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Ειδικά, δε, για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι «δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία, ωστόσο αυτό θα γίνει στο αμέσως προσεχές διάστημα και θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις».

– Τριμερής συνάντηση Ελλάδας- Κύπρου- Αιγύπτου σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών θα διεξαχθεί στο Κάιρο την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με την προηγούμενη να έχει πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ. Αντικείμενο θα αποτελέσουν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει και διμερής συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου τόσο για τις διμερείς σχέσεις όσο και για τις εξελίξεις στη Μονή Σινά μετά το αρχικό πλαίσιο κοινής κατανόησης, με την κυρία Ζωχιού να σημειώνει ότι «οποιοδήποτε σχέδιο συμφωνίας θα τεθεί υπόψη της μοναστικής κοινότητας».

Με αφορμή, τέλος, τη συμμετοχή της κυρίας Παπαδοπούλου στις πολιτικές διαβουλεύσεις με τον Δανό ομόλογό της, υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα Αρκτικής, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ τόνισε ότι «η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει προτεραιότητα για την Ευρώπη και γενικότερα για το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Η Ελλάδα υποστηρίζει ανέκαθεν την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των κρατών».