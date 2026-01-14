ΕΚΤΕΡ: Λύση και εκκαθάριση της θυγατρικής EKTER VENTURES S.R.L στη Ρουμανία

Στη λύση και στην εκκαθάριση, σύμφωνα με την ισχύουσα ρουμανική νομοθεσία, της 100% θυγατρικής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία EKTER VENTURES S.R.L., προχώρησε η ΕΚΤΕΡ.

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και στο πλαίσιο της έγκαιρης και ορθής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι προέβη στη λύση και σε εκκαθάριση, σύμφωνα με την ισχύουσα ρουμανική νομοθεσία, της 100% θυγατρικής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία EKTER VENTURES S.R.L..

Η ανωτέρω θυγατρική εταιρεία είχε έδρα το Βουκουρέστι, Ρουμανία. Η απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού της σκοπού, ήτοι των εργασιών ανέγερσης οικοδομής κατοικιών.

Η εν λόγω εταιρική πράξη δεν έχει ουσιώδη επίδραση στα οικονομικά μεγέθη, τη χρηματοοικονομική θέση ή τις προοπτικές της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.