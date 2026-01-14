Εξεταστική-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Αντιπαράθεση-Αραχωβίτη-και-Κωνσταντοπούλου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφεύγοντας να εκφράσει κρίσεις για ποινικές ευθύνες άλλων υπουργών.

Αντέκρινε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας ότι δεν είναι εισαγγελέας για να κρίνει.

Τόνισε πως κατά τη θητεία του παρέδωσαν ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων, το οποίο όμως καταστρατηγήθηκε.

«Είμαι εδώ για να πω για την θητεία μου. Δεν είμαι εισαγγελέας για να κρίνω».

Αυτή την απάντηση έδωσε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης, κατά την κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιδρώντας στις αιχμές της ότι διστάζει να δώσει σαφείς απαντήσεις για ποινικές ευθύνες υπουργών της ΝΔ, γιατί κάποιος τον κρατάει.

«Ο ρόλος μου σήμερα ως μάρτυρα δεν έχει να κάνει με κρίσεις. Παραδώσαμε ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο που παραδόθηκε ήταν για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά αυτό καταστρατηγήθηκε», ανέφερε αρχικά ο κ. Αραχωβίτης, όταν έθεσε το σχετικό ερώτημα η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Όταν διστάζει κάποιος να μιλήσει σημαίνει πως κάποιος τον κρατάει», σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας .

«Κανείς δεν με κρατάει…», αντέδρασε ο κ. Αραχωβίτης.

«Εάν δεν υπήρχε ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τους άφησε να αλωνίζουν, δεν θα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συμπληρώνοντας ότι «ναι μεν δεν υιοθετεί τα περί διαχρονικής παθογένειας στον Οργανισμό», ο κ. Αραχωβίτης, ωστόσο «κάποιοι μηχανισμοί συσκότισης συντηρήθηκαν από παντού».

Στην επιμονή της κ. Κωνσταντοπούλου να απαντήσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Σταύρος Αραχωβίτης: Είμαι εδώ να πω για τη θητεία μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχετε άποψη για το σκάνδαλο;

Σταύρος Αραχωβίτης: Η άποψή μου είναι πως η καρδιά του σκανδάλου είναι μια δομημένη φαίνεται, οργάνωση που με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας έπαιρνε από το εθνικό απόθεμα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η ευρωπαϊκή εισαγγελέας λέει πως στην πυραμίδα της εγκληματικής οργάνωσης υπάρχει εμπλοκή κυβερνητική. Γιατί διστάζετε να απαντήσετε; Ποιος σας κρατάει;

Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν με κρατάει κανένας. Είμαι εδώ για να πω ότι γνωρίζω με πλήρη τεκμηρίωση. Κρίσεις, εκτιμήσεις, πολιτικές απόψεις δεν είναι η κατάλληλη θέση αυτή για να κάνω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε μια τελευταία ευκαιρία, θα κάνω τη τελευταία μου ερώτηση…

Σταύρος Αραχωβίτης: Μετά θα εκτελεστώ;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς παραδώσατε στον Βορίδη, το πνεύμα αυτό όχι σε εμένα! Κατά την άποψή σας υπάρχουν ποινικές ευθύνες Μητσοτάκη, Βορίδη και Αυγενάκη;

Σταύρος Αραχωβίτης: Ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για ποινικές ευθύνες σας ρώτησα.

Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν είμαι εγώ ο εισαγγελέας.

