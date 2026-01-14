Επαφές-του-υπουργού-Υποδομών-και-Μεταφορών-Χρίστου-Δήμα-στις-Βρυξέλλες-για-την-αεροναυτιλία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας συναντήθηκε στις Βρυξέλλες για την προώθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης αναβάθμισης της αεροναυτιλίας.

Σε συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του EUROCONTROL, Raúl Medina Caballero, συμφωνήθηκε ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από τον οργανισμό για την υποστήριξη του Σχεδίου Δράσης, που περιλαμβάνει θεσμική αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας.

Πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη με τον Επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα, ανώτατα στελέχη της DG MOVE, EUROCONTROL και EASA για ζητήματα της αεροναυτιλίας.

Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης που έχει εκπονήσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την αναβάθμιση της αεροναυτιλίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που πραγματοποίησε την Τρίτη, 13/1, στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, σε σύσκεψη εργασίας με τον γενικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), Raúl Medina Caballero, συμφωνήθηκε ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από τον Οργανισμό, ο οποίος θα συμβάλει στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.

Κεντρικοί άξονες του Action Plan αποτελούν η θεσμική αναμόρφωση του τομέα της αεροναυτιλίας και ο εκσυγχρονισμός των σχετικών συστημάτων.

Ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση για ζητήματα αεροναυτιλίας με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Μεταφορών Απόστολου Τζιτζικώστα, ανώτατων στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE), του EUROCONTROL και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA).

Στις συναντήσεις έλαβαν μέρος επίσης ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστος Τσίτουρας, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργος Σαουνάτσος και ο υποδιοικητής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ Γεώργιος Βαγενάς.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

