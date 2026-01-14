ΗΠΑ:-Άνοδος-0,6%-στις-λιανικές-πωλήσεις-τον-Νοέμβριο

Άνοδο σημείωσαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο κατά 0,6%, το μεγαλύτερο ποσοστό από τον Ιούλιο.

Άνοδο μεγαλύτερη από το αναμενόμενο σημείωσαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, το μεγαλύτερο ποσοστό από τον Ιούλιο, με ώθηση από την ανάκαμψη των αγορών αυτοκινήτων και την ανθεκτικότητα που έδειξε η αγορά την περίοδο των εορτών.

Ειδικότερα, η αξία των λιανικών πωλήσεων, χωρίς την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, αυξήθηκε κατά 0,6% μετά από μια προς τα κάτω αναθεωρημένη πτώση 0,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου την Τετάρτη. Οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο κατά 0,5%.

Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5%, τη στιγμή που αναμενόταν άνοδος 0,4%.

Στις επιμέρους κατηγορίες, καταγράφηκε αύξηση σε 10 από τις 13 που περιλαμβάνει η έκθεση, μεταξύ των οποίων οι πωλήσεις των καταστημάτων αθλητικών ειδών, οικοδομικών υλικών και καταστημάτων ένδυσης.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί μια από τις πολλές αναφορές μακροοικονομικών στοιχείων για την αμερικανική αγορά τα οποία καθυστέρησαν να δημοσιευτούν λόγω του shutdown της κυβέρνησης ΗΠΑ το περασμένο φθινόπωρο.