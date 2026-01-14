Η-Λαγκάρντ-θα-αντιμετωπίσει-τη-Λεπέν-και-τους-κινδύνους-της-Ευρώπης;

Αυτοαποκαλείται, αυτοσαρκαζόμενη, «Κυρία Κρίση» της Ευρώπης, με τόσες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το 2019, όταν διαδέχθηκε τον Μάριο Ντράγκι.

Μόνο που βρίσκεται πλέον στο τελευταίο στάδιο της καριέρας της ως κεντρική τραπεζίτης της Γηραιάς ηπείρου.

Ο λόγος φυσικά για την Κριστίν Λαγκάρντ. Η θητεία της 70χρονης προέδρου της εκπνέει στις 31 Οκτωβρίου 2027- έχει δηλαδή μπροστά της σχεδόν δύο χρόνια, αλλά το όνομά της βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των μελλοντικών εξελίξεων-τόσο στην πατρίδα της τη Γαλλία, όσο και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην πρόσφατη συνέντευξή της στο -, η Λαγκάρντ ρωτήθηκε αν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στην γαλλική πολιτική σκηνή και να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε μόλις 15 μήνες. «Δεν νομίζω», είπε η Λαγκάρντ και πρόσθεσε σχεδόν σαρκαστικά: «Έχω δει προέδρους να έρχονται και να παρέρχονται, και τους έχω δει να γερνούν και να αλλάζουν, και να έχει περάσει η ώρα του ύπνου μου».

Η Λαγκάρντ μπήκε για πρώτη φορά στην κυβέρνηση της Γαλλίας το 2005. Υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών, Εμπορίου και Βιομηχανίας στις κυβερνήσεις του Νικολά Σαρκοζί και Φρανσουά Φιγιόν ,λίγο πριν χτυπήσει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Από το 2011, ηγήθηκε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατά τη διάρκεια των προβλημάτων δημόσιου χρέους της Ευρώπης, πριν ενταχθεί στην ΕΚΤ, όπου στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Η διαδοχή του Μακρόν

Η άνοδος του ακροδεξιού λαϊκισμού στην πατρίδα της αλλά και σε όλη την Ευρώπη, απασχολούν πολύ την Λαγκάρντ . Όπως και οι δυσκολίες της Γηραιάς ηπείρου να πλοηγηθεί στην παγκόσμια πολιτική ισχύος. Προειδοποιεί συνεχώς για τις κοινωνικές ανισότητες και φυσικά ανησυχεί για την πατρίδα της, για τη μετά Μακρόν εποχή.

Σε μια περίοδο που η χώρα παρουσιάζει σαφή σημάδια παρακμής και που ουδείς μπορεί να αποκλείσει μια πιθανή νίκη του ακροδεξιού λαϊκιστικού Εθνικού Συναγερμού, στις προεδρικές εκλογές του 2027. Είτε με υποψήφια την Μαρίν Λεπέν, αν ξεπεράσει τη δικαστική απαγόρευση είτε με τον νεαρό διάδοχό της, Ζορντάν Μπαρντελά.

«Κάπου 15 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, δεν υπάρχει σαφές φαβορί για να φτάσει στον δεύτερο γύρο εναντίον του Εθνικού Συναγερμού, αλλά και να έχει πιθανότητες να νικήσει προκριθεί», λένε στη Ναυτεμπορική Γάλλοι δημοσιογράφοι. «Αρκετοί παράγοντες αναμένουν να δουν έναν υποψήφιο να αναδύεται είτε από την Γκωλική δεξιά ή την σοσιαλδημοκρατική αριστερά, αλλά από τα ονόματα που εξετάζονται σήμερα, μόνο η Λαγκάρντ φαίνεται να έχει πιθανότητες να εισέλθει στο Μέγαρο των Ηλυσίων», εκτιμούν οι ίδιες πηγές.

Σεβαστή τραπεζίτης

Η Λαγκάρντ χαίρει άλλωστε μεγάλου σεβασμού σε όλον τον κόσμο και φυσικά στην Ευρώπη, ως πρόεδρος της ΕΚΤ. «Στις δύσκολες στιγμές, γενικά παραμένω ήρεμη», λέει. «Δεν είναι ότι απολαμβάνω τις κρίσεις», αλλά «απολαμβάνω αυτή τη διαφορά ανάμεσα στον ενθουσιασμό, τον φόβο, το άγχος και το γεγονός ότι μπορείς να βασιστείς στη δική σου δύναμη, στους πόρους σου, στην αναπνοή σου, για να επιφέρεις κάποια ηρεμία».

Η Κριστίν υπογραμμίζει άλλωστε με έμφαση την ανεξαρτησία της ΕΚΤ: «Δεν έχω λάβει ποτέ τηλεφώνημα από κανέναν από τους ηγέτες στην Ευρώπη, επειδή γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν – είναι στη συνθήκη ίδρυσης της ΕΚΤ», λέει η Λαγκάρντ. Προσθέτει μάλιστα με έμφαση: «Δεν νομίζω ότι αυτή η ανεξαρτησία είναι τόσο ισχυρά κατοχυρωμένη από νομική άποψη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή για το Ηνωμένο Βασίλειο, ή για άλλες χώρες».

Η πρόεδρος της ΕΚΤ δεν δίστασε άλλωστε μαζί με αρκετούς άλλους κεντρικούς τραπεζίτες απ` όλον τον κόσμο, που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μετά την ποινική έρευνα που διατάχθηκε εναντίον του.

«Μαθαίνουμε το μάθημά μας»

Μόνο που στο τελευταίο στάδιο της καριέρας της ως κεντρική τραπεζίτης, «ο κόσμος είναι πιο ασταθής και η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει γρήγορα τι θέλει να είναι», τονίζει.

Παραμονές Χριστουγέννων, σε συνέντευξή της στους Financial Times, η Λαγκάρντ, εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας την Κομισιόν να καταργήσει επειγόντως τα εσωτερικά εμπόδια που πνίγουν την καινοτομία, την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις σε ολόκληρο το μπλοκ.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ προειδοποιεί για τους κινδύνους μιας κατακερματισμένης παγκόσμιας τάξης, έναν χρόνο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Παραδέχεται όμως ότι η πίεση για μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ πυροδοτήθηκε από την επιστροφή του Τραμπ. «Μαθαίνουμε το μάθημά μας, αλλά ο χρόνος θα δείξει αν θα είναι αρκετά γρήγορα», σημειώνει και προσθέτει: «Θα ζήσουμε στο εξής σε έναν κόσμο που είναι πιο ασταθής, πιο επιρρεπής σε σοκ και που έχει σαφώς κατακερματιστεί μπροστά στα μάτια μας»… «Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με κοινωνίες που είναι βαθιά διχασμένες και όπου μια μεγάλη πλειοψηφία αισθάνεται αποκλεισμένη», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Απειλή η αδράνεια

Η Λαγκάρντ θεωρεί την αδράνεια που δείχνει η ΕΕ ως απειλή για τις επιχειρηματικές επενδύσεις και τις καταναλωτικές δαπάνες. Εντείνει τις απαιτήσεις για αλλαγή, επιδιώκοντας περισσότερες μεταρρυθμίσεις, ταχύτερες αποφάσεις και μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των 27.

«Η Ευρώπη μαθαίνει, αλλά το κάνει αρκετά γρήγορα; Το μέλλον θα δείξει», λέει. Προειδοποιεί άλλωστε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια «υπαρξιακή κρίση», αλλά ότι αντιμετωπίζει επίσης μια ιστορική ευκαιρία.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ δεσμεύτηκε να συνεχίσει να διαμορφώνει αυτό το μέλλον, σίγουρα μέχρι τον Οκτώβριο του 2027. Το πολύτιμο κεφάλαιο που ακούει όμως στο όνομα «Λαγκάρντ», δεν μπορεί να λείψει. Ο, τι κι αν επιλέξει να κάνει. Είτε στη Γαλλία, είτε στις Βρυξέλλες…