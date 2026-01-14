Ιράν: Πως η κατάρρευση της οικονομίας και μιας τράπεζας άναψαν το φιτίλι

Ο μεγαλύτερος προάγγελος ότι τα πράγματα επρόκειτο να καταρρεύσουν στο Ιράν δεν προήλθε από τη μάταια οργή της αντιπολίτευσης της χώρας ή τις απογοητευμένες ελπίδες των νέων που διψούν για περισσότερη προσωπική ελευθερία. Ήρθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Ayandeh Bank, που διοικούνταν από ανθρώπους του καθεστώτος και ήταν φορτωμένη με σχεδόν 5 δισ. δολάρια ζημιές από ένα βουνό κακών δανείων, κατέρρευσε. Η κυβέρνηση ενσωμάτωσε το κουφάρι της σε μια κρατική τράπεζα και τύπωσε τεράστιες ποσότητες χρήματος για να καλύψει το κόκκινο μελάνι. Αυτό έκρυψε το πρόβλημα, αλλά δεν το έλυσε.

Αντίθετα, η κατάρρευση έγινε ταυτόχρονα σύμβολο και επιταχυντής μιας οικονομικής αποσύνθεσης που τελικά πυροδότησε τις διαδηλώσεις που σήμερα αποτελούν τη σοβαρότερη απειλή για το καθεστώς από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας πριν από μισό αιώνα. Η χρεοκοπία της τράπεζας κατέδειξε ξεκάθαρα ότι το ιρανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, πιεσμένο από χρόνια κυρώσεων, κακού δανεισμού και εξάρτησης από πληθωριστικό τυπωμένο χρήμα, είχε καταστεί ολοένα και πιο αφερέγγυο και ανεπαρκές σε ρευστότητα. Πέντε ακόμη τράπεζες θεωρείται ότι βρίσκονται σε παρόμοια αδύναμη κατάσταση.

Η κρίση ήρθε τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Η αξιοπιστία της ιρανικής κυβέρνησης είχε ήδη δεχθεί σοβαρό πλήγμα από τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, που έδειξε ότι δεν μπορούσε να προστατεύσει τον πληθυσμό της από επιθέσεις. Οι ηγέτες της αρνήθηκαν να υποχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, βάζοντας εκτός συζήτησης οποιαδήποτε άρση κυρώσεων. Τον Νοέμβριο, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ απείλησαν με νέα πλήγματα αν το Ιράν επιχειρούσε να ανασυγκροτήσει το βαλλιστικό του οπλοστάσιο ή τις πυρηνικές του δραστηριότητες.

Το ταλαιπωρημένο εθνικό νόμισμα, το ριάλ, μπήκε σε μια νέα καθοδική δίνη, την οποία η χώρα είχε ελάχιστη δυνατότητα να ανακόψει. Οι αμερικανικές ενέργειες επιβολής κυρώσεων έκοψαν το Ιράν από την κρίσιμη ροή δολαρίων από το Ιράκ, μείωσαν δραστικά τα έσοδα σε σκληρό νόμισμα από τις πωλήσεις πετρελαίου και έθεσαν εκτός πρόσβασης τα αποθέματά του σε ξένο συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Ύστερα από δεκαετίες μηχανισμών παράκαμψης και χρήσης σκοτεινών ροών μετρητών για να διατηρηθεί σε λειτουργία η τραυματισμένη οικονομία, η Τεχεράνη έφτασε σε αδιέξοδο, χωρίς εργαλεία για να αντιμετωπίσει μια κλιμακούμενη οικονομική κρίση ή να καλύψει τις ανάγκες ενός ολοένα πιο απελπισμένου πληθυσμού. Εκατοντάδες έμποροι, που συνήθως δεν συμμετέχουν σε μαζικές διαδηλώσεις, βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης απαιτώντας ανακούφιση.

«Ήταν μια πολύ καλά δικτυωμένη τράπεζα, διεφθαρμένη κ.λπ., κάτι που υπογράμμισε ότι το ίδιο το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί ως κανάλι πλουτισμού για τους καλά συνδεδεμένους», δήλωσε ο Αντνάν Μαζαρέι, πρώην αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Ασίας του ΔΝΤ. Η αποτυχία της τράπεζας προστέθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε «ένα κρεσέντο απώλειας νομιμοποίησης του καθεστώτος μετά την ισραηλινή επίθεση».

Η Ayandeh Bank ιδρύθηκε το 2013 από τον Αλί Ανσάρι, Ιρανό επιχειρηματία που συγχώνευσε δύο κρατικές τράπεζες με μια άλλη που είχε ιδρύσει προηγουμένως για να δημιουργήσει το νέο πιστωτικό ίδρυμα. Προέρχεται από μία από τις πλουσιότερες οικογένειες της χώρας και διαθέτει πολυτελή έπαυλη εκατομμυρίων λιρών στο βόρειο Λονδίνο. Πολιτικά, θεωρείται κοντά στον πρώην συντηρητικό πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στον Ανσάρι πέρυσι, λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάρρευση της Ayandeh, χαρακτηρίζοντάς τον «διεφθαρμένο Ιρανό τραπεζίτη και επιχειρηματία» που βοήθησε στη χρηματοδότηση της εκτεταμένης παραστρατιωτικής και επιχειρηματικής οργάνωσης της ιρανικής ελίτ, των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σε δήλωσή του τον Οκτώβριο, ο Ανσάρι απέδωσε την αποτυχία της τράπεζας σε «αποφάσεις και πολιτικές που ελήφθησαν πέραν του ελέγχου της τράπεζας».

Η Ayandeh προσέφερε τα υψηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε άλλη ιρανική τράπεζα, προσελκύοντας εκατομμύρια καταθέτες και δανειζόμενη μαζικά από την κεντρική τράπεζα, η οποία τύπωνε χρήμα για να τη διατηρήσει στη ζωή, σύμφωνα με οικονομολόγους. Όπως και άλλες προβληματικές ιρανικές τράπεζες, η Ayandeh είχε μεγάλο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων, ένας από τους πολλούς παράγοντες που τελικά την οδήγησαν στην κατάρρευση.

Η μεγαλύτερη επένδυσή της ήταν το Iran Mall, που άνοιξε το 2018. Το έργο επέδειξε μια προκλητική χλιδή που δεν είχε καμία λογική σε μια στάσιμη οικονομία. Διπλάσιο σε μέγεθος από το Πεντάγωνο, το εμπορικό κέντρο είναι μια πόλη μέσα στην πόλη, με δικό του κινηματογράφο IMAX, βιβλιοθήκη, πισίνες και αθλητικά συγκροτήματα, εσωτερικούς κήπους, εκθεσιακό χώρο αυτοκινήτων και μια αίθουσα καθρεφτών εμπνευσμένη από αυτοκρατορικό παλάτι του 16ου αιώνα. Οικονομολόγοι και Ιρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι το έργο αποτελούσε παράδειγμα αυτοδανεισμού, όπου η τράπεζα του Ανσάρι ουσιαστικά δάνειζε τις ίδιες του τις εταιρείες. Όταν κατέρρευσε, ρεπορτάζ του ημιεπίσημου πρακτορείου Tasnim, επικαλούμενο υψηλόβαθμο στέλεχος της κεντρικής τράπεζας, ανέφερε ότι πάνω από το 90% των πόρων της τράπεζας ήταν δεσμευμένοι σε έργα υπό τη δική της διαχείριση. Η Ayandeh βρισκόταν για χρόνια στο στόχαστρο συντηρητικών και μεταρρυθμιστών πολιτικών που ζητούσαν το κλείσιμό της και υποστήριζαν ότι η στήριξη της κεντρικής τράπεζας θα αύξανε τον πληθωρισμό λόγω της ανάγκης εκτύπωσης χρήματος.

Το Iran Mall μια πλούσια υπερβολή που δεν είχε νόημα εν μέσω της στασιμότητας στην υπόλοιπη ιρανική οικονομία.

Οι εκκλήσεις αυτές έφτασαν στο αποκορύφωμα στα τέλη του περασμένου έτους. Ο επικεφαλής της ιρανικής δικαιοσύνης, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, κάλεσε δημόσια την κεντρική τράπεζα τον Οκτώβριο να δράσει, απειλώντας μέσω κοινωνικών δικτύων με νομικά μέτρα αν οι τραπεζικές αρχές δεν παρενέβαιναν. Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε τη διάλυση της τράπεζας την επόμενη κιόλας ημέρα.

Η κυβέρνηση ανέλαβε τα χρέη της και την υποχρέωσε να συγχωνευθεί με τη μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της χώρας, την Bank Melli. Τουλάχιστον πέντε ακόμη ιρανικές τράπεζες αντιμετωπίζουν παρόμοια τύχη, σύμφωνα με οικονομολόγους και δήλωση αξιωματούχου της κεντρικής τράπεζας πέρυσι. Μεταξύ αυτών και η κρατική Bank Sepah, μία από τις μεγαλύτερες της χώρας, που είχε ήδη απορροφήσει άλλες αποτυχημένες τράπεζες. Ο διευθυντής τραπεζικής εποπτείας της κεντρικής τράπεζας χαρακτήρισε πέρυσι την Ayandeh «πυραμιδικό σχήμα». Για πολλούς Ιρανούς, ήταν σύμβολο ενός συστήματος όπου οι λιγοστοί πόροι κατευθύνονταν στους καλά συνδεδεμένους, ενώ οι ίδιοι υπέφεραν. «Είναι ακόμη ένα παράδειγμα ιστοριών διαφθοράς ή άδικων πρακτικών που δίνουν σε πολλούς απλούς Ιρανούς την εντύπωση ότι το σύστημα είναι στημένο εναντίον τους ή τουλάχιστον υπέρ μιας μικρής ελίτ», είπε ο Εσφαντιάρ Μπατμανγκελίντζ, διευθύνων σύμβουλος του think tank Bourse & Bazaar Foundation.

Η Ayandeh βρισκόταν στο επίκεντρο μιας ευρύτερης κρίσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία επιταχύνθηκε μετά την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων το 2018.

Χωρίς χρηματοδότηση, οι ιρανικές τράπεζες βασίστηκαν στον δανεισμό από την κεντρική τράπεζα μέσω ενός μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας που χρέωνε υψηλά επιτόκια αλλά δάνειζε χωρίς εξασφαλίσεις. Στη συνέχεια επένδυαν τα κεφάλαια άσκοπα, συχνά δανείζοντας συνδεδεμένες ελίτ για κερδοσκοπία και μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Η κεντρική τράπεζα τύπωνε χρήμα για να χρηματοδοτήσει τα δάνεια, κάτι που αξιωματούχοι και οικονομολόγοι προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια ότι δημιουργούσε έναν πληθωριστικό φαύλο κύκλο και αποδυνάμωνε το νόμισμα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα σαθρό χρηματοπιστωτικό σύστημα εξαρτημένο από το κράτος, τη στιγμή που το Ιράν επρόκειτο να δεχθεί μια σειρά ολοένα και πιο σφοδρών σοκ: κύματα κυρώσεων, την πτώση περιφερειακών συμμάχων όπως η Χεζμπολάχ και το καθεστώς Άσαντ στη Συρία και άμεση σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Από το 2019, το κράτος έλεγχε ουσιαστικά περίπου το 70% του ιρανικού τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με ανάλυση του Μαζαρέι. Η κατάρρευση της Ayandeh σήμανε συναγερμό. «Ενίσχυσε την αίσθηση ότι το τραπεζικό σύστημα είναι εξαιρετικά εύθραυστο και ευάλωτο», είπε. «Αν κάτι πάει στραβά, το κόστος θα επιστρέψει στον δημόσιο κορβανά».

Η οικονομική κατάρρευση του Ιράν ετοιμαζόταν επί χρόνια, αλλά εξελίχθηκε ραγδαία τους τελευταίους μήνες. Το εθνικό νόμισμα έχασε το 84% της αξίας του έναντι του δολαρίου το 2025. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 72%, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών. Η χώρα αντιμετωπίζει επίσης ενεργειακή και υδατική κρίση τόσο σοβαρή που ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν πρότεινε τη μεταφορά της πρωτεύουσας από την Τεχεράνη προς τις ακτές του Ινδικού Ωκεανού.

Οι μισθοί δεν ακολούθησαν, και η εκρηκτική άνοδος των τιμών έφερε τους απλούς Ιρανούς στα όριά τους. Άνθρωποι δήλωναν ότι δεν μπορούσαν πλέον να αγοράσουν τρόφιμα. Με την αξία του ριάλ να καταρρέει από ώρα σε ώρα, οι καταστηματάρχες δεν ήξεραν πώς να τιμολογήσουν τα προϊόντα τους. Οι εισαγωγείς έχαναν χρήματα ακόμη και πριν προλάβουν να τα διαθέσουν προς πώληση. «Η ιρανική μεσαία τάξη έχει καταστραφεί», είπε μια 43χρονη καλλιτέχνιδα από την Τεχεράνη. «Όταν δεν μπορείς ούτε καν να προσπαθήσεις να εξασφαλίσεις τρόφιμα, δεν έχεις τίποτα να χάσεις».

Η κυβέρνηση ανέλαβε τα χρέη της Ayandeh και την ανάγκασε να συγχωνευθεί με τον μεγαλύτερο κρατικό δανειστή της χώρας, την Bank Melli

Την ώρα που η κυβέρνηση δαπανούσε χρήματα για να κλείσει την υπόθεση Ayandeh, έκοβε τη στήριξη προς το κοινό. Ο προϋπολογισμός που προτάθηκε τον Δεκέμβριο περιλάμβανε σειρά μέτρων λιτότητας. Προέβλεπε την κατάργηση ευνοϊκής ισοτιμίας για εισαγωγές, την αφαίρεση ορισμένων επιδοτήσεων στο ψωμί και την πώληση εισαγόμενης βενζίνης σε τιμές αγοράς. Συνολικά, προτεινόταν περικοπή 10 δισ. δολαρίων σε κρατική στήριξη προς το κοινό και βασικές ομάδες συμφερόντων, όπως οι εισαγωγείς, σύμφωνα με ανάλυση του Μπιτζάν Χατζεπούρ, εταίρου της συμβουλευτικής εταιρείας Eurasian Nexus Partners με έδρα τη Βιέννη.

Ο προϋπολογισμός παρουσιάστηκε επίσημα στο κοινοβούλιο στις 23 Δεκεμβρίου, αλλά φήμες για το επερχόμενο κύμα λιτότητας κυκλοφορούσαν νωρίτερα, προκαλώντας ανησυχία για νέα οικονομικά πλήγματα τη στιγμή που το ριάλ ήδη κατέρρεε.

Οι οικονομολόγοι είπαν ότι αυτή η κλιμακούμενη χρηματοπιστωτική κρίση κορυφώθηκε ταυτόχρονα με μια τέλεια καταιγίδα πιέσεων — αυστηρότερες διεθνείς κυρώσεις, τις συνέπειες του περσινού πολέμου με το Ισραήλ και χρόνια κακοδιαχείρισης — που αποδυνάμωναν την ικανότητα της κυβέρνησης να την αντιμετωπίσει.

Η αμερικανική καταστολή του ξεπλύματος χρήματος από ιρακινές τράπεζες στέρησε από το Ιράν μία από τις σημαντικότερες πηγές δολαρίων του. Οι ιρακινές τράπεζες ήταν γνωστές ως «οι πνεύμονες» του ιρανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς παρείχαν ρευστότητα στις κατά τα άλλα απομονωμένες ιρανικές τράπεζες.

Ο πόλεμος του Ιουνίου με το Ισραήλ αποτέλεσε επίσης ένα ισχυρό σοκ, αφήνοντας την κυβέρνηση με την ανάγκη να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες για να ανασυγκροτήσει τις δικές της στρατιωτικές δυνατότητες και να στηρίξει συμμάχους όπως η Χεζμπολάχ.

Η στρατιωτική πίεση άρχισε να αυξάνεται ξανά προς τα τέλη του έτους, μετά από μια εξάμηνη ανάπαυλα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προειδοποίησαν για νέα πλήγματα λόγω του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος, μια απειλή που υπογραμμίστηκε από την αμερικανική επιδρομή στο Καράκας στις αρχές Ιανουαρίου για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας. Οι ανησυχίες για μια νέα επίθεση επιτάχυναν τη φυγή κεφαλαίων από το Ιράν, που είχε ξεκινήσει ήδη κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι. Οι Ιρανοί ξεφορτώθηκαν το ριάλ και μετέφεραν τα χρήματά τους σε ξένα νομίσματα, χρυσό και περιουσιακά στοιχεία όπως τα κρυπτονομίσματα.

Ο Τζαβάντ Σαλεχί-Ισφαχανί, οικονομολόγος στο Virginia Tech, εκτίμησε ότι η συνολική φυγή κεφαλαίων από το Ιράν πέρυσι κυμάνθηκε μεταξύ 10 και 20 δισ. δολαρίων, δημιουργώντας αυτό που χαρακτήρισε «μια κακή κατάσταση που δεν φαίνεται βιώσιμη».

Μια ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από έλλειψη φυσικού αερίου από το 2024 προκάλεσε πολύωρες διακοπές ρεύματος. Οι διακοπές σημειώθηκαν παρά τον τεράστιο πετρελαϊκό και αεριακό πλούτο της χώρας και έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη ριψοκίνδυνη, δεκαετιών προσπάθεια της κυβέρνησης να εμπλουτίζει ουράνιο για αυτό που υποστήριζε ότι ήταν ένα ειρηνικό πυρηνικό ενεργειακό πρόγραμμα.

Οι ολοένα και συχνότερες διακοπές ρεύματος, η επιδείνωση της λειψυδρίας και το διαρκώς υποτιμούμενο νόμισμα ενίσχυσαν την εντύπωση σε πολλούς Ιρανούς ότι το κράτος αρχίζει να καταρρέει.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να κατευνάσει τους διαδηλωτές, θεσπίζοντας μηνιαία επιδότηση σε μετρητά ύψους 10 εκατ. ριάλ ανά άτομο —περίπου 7 δολάρια, αν και στο Ιράν έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη— και υποσχόμενη καταστολή της αισχροκέρδειας. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν παραιτήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου και αντικαταστάθηκε από τον Αμπντολνασέρ Χεμματί, πρώην υπουργό Οικονομίας, ο οποίος είχε καθαιρεθεί από το κοινοβούλιο πέρυσι καθώς η χώρα βυθιζόταν στη νομισματική κρίση. Δεν λειτούργησε. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη του έτους και κλιμακώθηκαν για δύο εβδομάδες, εξαπλώνοντας σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες διαδήλωσαν τις τελευταίες ημέρες, παρά το μπλακάουτ στο διαδίκτυο και τη σκλήρυνση της κυβερνητικής καταστολής, κατά την οποία, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι.

Ό,τι κι αν συμβεί με τις διαδηλώσεις, η πίεση στο καθεστώς από τα βαθιά ριζωμένα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα, σε συνδυασμό με τη σφοδρή εξωτερική πίεση, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί.