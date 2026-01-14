Κίνα:-Ρεκόρ-εμπορικού-πλεονάσματος-1,2-τρισ.-δολαρίων-το-2025-παρά-τους-δασμούς-Τραμπ

Συγκεκριμένα, η αύξηση των εξαγωγών τον Δεκέμβριο ξεπέρασε σημαντικά τις προσδοκίες, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών.

Στα επίπεδα ρεκόρ των 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εκτινάχθηκε το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας το 2025, παρά το γεγονός πως οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 20% ως αποτέλεσμα των δασμών που εφάρμοσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,6% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας κατά πολύ τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για ανάπτυξη 3% και επιταχύνοντας από την αύξηση 5,9% τον Νοέμβριο.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης σημαντικά τον Δεκέμβριο, συγκεκριμένα κατά 5,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για ανάπτυξη 0,9% – η ισχυρότερη από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, όταν αυξήθηκαν κατά 7,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Οι εξαγωγές της Κίνας για ολόκληρο το έτος αυξήθηκαν κατά 5,5%, ενώ οι εισαγωγές παρέμειναν σταθερές, ανεβάζοντας το εμπορικό πλεόνασμα του Πεκίνου στα 1,19 τρισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 20% από το 2024.

Οι αποστολές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 30% τον Δεκέμβριο σε σχέση με ένα χρόνο πριν –υποχωρώντας για ένατο συνεχόμενο μήνα – ενώ οι εισαγωγές από τη χώρα μειώθηκαν κατά 29%, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων.

Ο Lv Daliang, εκπρόσωπος της τελωνειακής αρχής της Κίνας, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι οι εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ θα πρέπει να είναι «αμοιβαία επωφελείς», ζητώντας «διάλογο και διαπραγμάτευση» για την επίλυση ζητημάτων και την επέκταση της συνεργασίας.

Καθώς οι Κινέζοι εξαγωγείς έχουν αυξήσει τις αποστολές σε αγορές εκτός ΗΠΑ, η αυξανόμενη εμπορική ανισορροπία έχει προκαλέσει ανησυχίες από σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Kristalina Georgieva, σε συνέντευξη Τύπου του Δεκεμβρίου, προέτρεψε το Πεκίνο να εγκαταλείψει την εξάρτηση από τις εξαγωγές για ανάπτυξη και να επιταχύνει την προσπάθειά του να ενισχύσει την εγχώρια κατανάλωση.

Ανησυχία για το πλεόνασμα

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας θα έχει «τόσο καταστροφικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα όσο και οι δασμοί του Τραμπ», δήλωσε ο Eswar Prasad, ανώτερος συνεργάτης στο Brookings Institution, καθώς η υποτονική εγχώρια ζήτηση της χώρας μειώνει την παγκόσμια ανάπτυξη.

Κινέζοι αξιωματούχοι δεσμεύτηκαν τον Δεκέμβριο να επεκτείνουν τις εισαγωγές και να εργαστούν για την εξισορρόπηση του εμπορίου, όπως επισημαίνει το CNBC.

Οι εξαγωγές της Κίνας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Σύνδεσμο Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας αυξήθηκαν κατά 12% και 11% αντίστοιχα τον Δεκέμβριο, ενώ οι εισαγωγές από τα ευρωπαϊκά έθνη αυξήθηκαν κατά 18% και μειώθηκαν κατά 5% από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η οικονομία των σχεδόν 19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δυσκολεύεται να αποβάλει τις αποπληθωριστικές πιέσεις, καθώς η επιδεινούμενη κατάρρευση των ακινήτων έχει επιβαρύνει τη ζήτηση των νοικοκυριών και η αδύναμη αγορά εργασίας έχει «θολώσει» την καταναλωτική εμπιστοσύνη.