Καβγάς Καιρίδη-Ανεστίδη στον ΣΚΑΪ: «Με έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα» – «Καλά σας κάναμε»

Τσακώθηκαν στον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης, με αφορμή τόσο τη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων, όσο και την απόφαση του μπλόκου των Μαλγάρων να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις χωρίς να ικανοποιούνται από τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Καιρίδης απευθύνθηκε στον κ. Ανεστίδη, ρωτώντας τον αν υπάρχει άλλος κλάδος στον οποίον να μην πληρώνει ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο και να υπάρχει φτηνό αγροτικό ρεύμα. «Η κοινωνία το ζητάει εδώ και χρόνια. Υπάρχει επιδότηση 150 εκατομμυρίων, πηγαινοέρχεται ο κ. Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ και ακόμη δεν έχει γίνει. Και σε εσάς η κιλοβατώρα είναι στο μισό αυτού που πληρώνει ο υπόλοιπος Έλληνας, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτό», όπως είπε ο «γαλάζιος» βουλευτής, με τον αγροτοσυνδικαλιστή να του απαντά «αυτό είναι δικό σας θέμα, διότι εσείς μας ανεβάσατε τα κόστη στα χωράφια».

Οι τόνοι ανέβηκαν αμέσως μετά, όταν ο κ. Καιρίδης διαμαρτυρήθηκε πως ως Θεσσαλονικιός έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στα Μάλγαρα και ο κ. Ανεστίδης σχολίασε «καλά σας κάναμε».

Αναλυτικά ο διάλογος:

ΔΚ: Είμαι Θεσσαλονικιός και με έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα

ΚΑ: Καλά σας κάναμε, καλά σας κάναμε

ΔΚ: Εμάς καλά κάνατε; Τον ελληνικό λαό τον τιμωρείτε;

ΚΑ: Πετάτε την μπάλα στο καναβάτσο τώρα, κ. Καιρίδη

ΔΚ: Εσείς την πετάτε 45 μέρες τώρα και δεν έρχεστε στον διάλογο

