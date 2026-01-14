Καταθέσεις,-εμβάσματα,-επενδύσεις:-Τι-στοιχεία-μεταβιβάζουν-οι-τράπεζες-στην-ΑΑΔΕ,-ποιοι-μπαίνουν-στο-στόχαστρο

Προθεσμία μέχρι τις 28/2/2026 έχει δώσει η ΑΑΔΕ στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα προκειμένου να της διαβιβάσουν ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα για μεγάλου ύψους συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από φυσικά πρόσωπα εντός του 2025.

Τα προς διαβίβαση στοιχεία αφορούν συνολικά ποσά καταθέσεων, αναλήψεων και επενδύσεων σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.).

Επίσης, μέχρι τις 28/2/2026 οι τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα οφείλουν να διαβιβάσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όλα τα στοιχεία του έτους 2025 για εμβάσματα, επιταγές και εισπράξεις μέσω πιστωτικών καρτών φυσικών και νομικών προσώπων – πελατών τους.

Όλα αυτά τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών προσώπων, τα οποία πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ μέχρι τις 28/2/2026 οι τράπεζες και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα τα επεξεργαστούν και θα τα συγκρίνουν μελλοντικά με τα δεδομένα που θα συμπεριλάβουν οι παραπάνω φορολογούμενοι στις δηλώσεις φορολογίας των εισοδημάτων του 2025, τις οποίες θα υποβάλουν μεταξύ 15 Μαρτίου και 15 Ιουλίου 2026. Εφόσον από τις διασταυρώσεις αυτές προκύψουν περιπτώσεις στις οποίες τα ποσά που θα βρεθούν κατατεθειμένα πρωτογενώς στους λογαριασμούς των ελεγχομένων δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, οι επιπλέον διαφορές θα πρέπει να δικαιολογηθούν από τους ελεγχόμενους φορολογούμενους με την προσκόμιση στοιχείων που θα αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευσή τους. Αν οι φορολογούμενοι που θα ελεγχθούν δεν καταφέρουν να δικαιολογήσουν τα επιπλέον αυτά ποσά θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκους πρόσθετους φόρους εισοδήματος, που θα υπολογιστούν με ποσοστό 33% επί των μη δικαιολογημένων ποσών, τα οποία θα χαρακτηριστούν ως «παράνομη προσαύξηση περιουσίας». Επιπλέον θα κληθούν να πληρώσουν και μεγάλα ποσά προστίμων της τάξεως του 50% επί των πρόσθετων διαφορών φόρου. Ο εντοπισμός των παραβατών θα γίνει με το ειδικό λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (ΕΛΑΕΠΠ) της ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες (νομικά πρόσωπα), τα αποσταλέντα από τις τράπεζες στοιχεία για τα ποσά των εισπράξεων που έχουν πραγματοποιήσει μέσω εμβασμάτων, επιταγών και πιστωτικών καρτών θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα των εισπράξεων που θα εμφανίσουν στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Εφόσον τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων υπολείπονται των εισπράξεων μέσω εμβασμάτων, επιταγών και καρτών, τα ποσά των διαφορών θα καταλογιστούν ως αποκρυβέντα έσοδα, με συνέπεια οι εν λόγω επιχειρήσεις και εταιρίες να επιβαρυνθούν με πρόσθετα ποσά ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος προσαυξημένα κατά 50% λόγω υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Διασταυρώσεις στοιχείων

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με μια πρόσφατα τροποποιηθείσα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τα δεδομένα που οφείλουν να διαβιβάσουν οι τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην ΑΑΔΕ μέχρι τις 28/2/2026, για να τη διευκολύνουν στη διενέργεια διασταυρώσεων και φορολογικών ελέγχων σε μεγάλου ύψους συναλλαγές, είναι:

1. Δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν, κατά το έτος 2024, είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης, είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ. Ειδικότερα, τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ είναι τα εξής:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ.

β) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού.

γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των δικαιούχων ή, όταν δεν υπάρχει, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή αριθμός διαβατηρίου.

δ) Αριθμός λογαριασμού.

ε) Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ.

στ) Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ.

ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό.

η) Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο.

θ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217.

ι) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

2. Στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ, με ημερομηνία 31/12/2025 και με ημερομηνία 31/12/2024. Τα στοιχεία αυτά είναι:

α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων.

β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου.

γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου.

δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025 και την 31η Δεκεμβρίου 2024.

3. Στοιχεία που αφορούν μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και στοιχεία που αφορούν εισπράξεις επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.

Αναφορικά με τις μεταφορές πίστωσης που εκκινούνται από λογαριασμό πληρωμών τον οποίο τηρεί στο πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο πληρωτής/εντολέας και τα εμβάσματα που εκκινούνται με μετρητά χωρίς τήρηση λογαριασμού πληρωμών, πρέπει να διαβιβαστούν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται.

γ) Συνολικός αριθμός δικαιούχων στον λογαριασμό που χρεώνεται.

δ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού.

ε) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.

στ) Μοναδικός κωδικός αναφοράς του εμβάσματος.

ζ) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217.

η) Ποσό συναλλαγής.

θ) Ημερομηνία συναλλαγής.

ι) Χώρα προορισμού της μεταφοράς πίστωσης ή του εμβάσματος, σε ISO code 3166.

ια) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου.

ιβ) Τράπεζα δικαιούχου, BIC.

ιγ) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν από τον πληρωτή).

Αναφορικά με τις άμεσες χρεώσεις, πρέπει να διαβιβαστούν:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή / οφειλέτη ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται.

γ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού.

δ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.

ε) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217.

στ) Ποσό συναλλαγής.

ζ) Ημερομηνία συναλλαγής.

η) Κωδικός χώρας προορισμού της άμεσης χρέωσης, σε ISO code 3166.

θ) Επωνυμία δικαιούχου.

ι) Τράπεζα δικαιούχου εξωτερικού, BIC.

ια) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν από τον πληρωτή).

Ελεύθεροι επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα

Εκτός από τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ έως τις 28/2/2026, τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην ανεξάρτητη αρχή έως τις 30 Απριλίου 2026 αρχεία για τις παρακάτω ομάδες πελατών τους, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου»:

α) ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το έτος 2025 ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των 200.000 ευρώ.

β) νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των 300.000 ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβαστούν είναι:

– ΑΦΜ.

– ΔΟΥ στην οποία υπάγονται.

– Επώνυμο.

– Όνομα.

– Πατρώνυμο.

– Ημερομηνία Γέννησης (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).

– Υπηκοότητα.

– Είδος πιστοποιητικού (αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου – εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).

– Επαγγελματική δραστηριότητα.

– Διεύθυνση.

– Τηλέφωνο (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).

– Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα).

– Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι στον λογαριασμό, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).

– ΑΦΜ συνδικαιούχων.

– Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1η Ιανουαρίου 2025.

– Πιστώσεις έτους 2025 στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).

– Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, πρέπει να διαβιβαστούν τα ακόλουθα στοιχεία:

– ΑΦΜ.

– ΔΟΥ στην οποία υπάγονται.

– Επωνυμία.

– Διεύθυνση.

– Νομική μορφή.

– Αντικείμενο δραστηριότητας.

– Λογαριασμοί πελάτη.

– Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται καταθέσεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).

– Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται αναλήψεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).

– Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1η Ιανουαρίου 2025.

– Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31η Δεκεμβρίου 2025.

– Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).