Με-μεταγραφές-από-το-ΠΑΣΟΚ-αλλά-όχι-ΣΥΡΙΖΑίους-και…-εξώστη-η-παρουσίαση-του-βιβλίου-Τσίπρα-στη-Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα αναμένεται να κρατήσουν οι κομματικές και πολιτικές του υποχρεώσεις τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς η Κουμουνδούρου μπαίνει σε τροχιά ανασύνταξης με φόντο την αυριανή, κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, για το νέο έτος.

Μολονότι επισήμως στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης είναι η οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος και η… Συνταγματική Αναθεώρηση, εντούτοις τόσο το κόμμα Καρυστιανού, όσο και η διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη διαχέονται ήδη έντονα στην εσωκομματική ατμόσφαιρα, μαζί με την επόμενη παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα το ερχόμενο Σάββατο, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω του πυκνού προγράμματος εκδηλώσεων και επαφών του, καίτοι εκλεγμένος επί σειρά ετών στη Β’ Θεσσαλονίκης, ο κ. Φάμελλος δεν θα παραστεί, κατά πληροφορίες, στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, στην συμπρωτεύουσα. Ωστόσο, η απουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν θεωρείται ασύνδετη με τα όσα συνέβησαν στην πρεμιέρα της «Ιθάκης» στο θέατρο Παλλάς, όπου στελέχη και ηγεσία της Κουμουνδούρου βρέθηκαν στον… εξώστη και μακριά από τις πρώτες σειρές, σε μια ένδειξη απόστασης του πρώην πρωθυπουργού από το στελεχιακό δυναμικό του άλλοτε κόμματός του.

Ότι η απουσία του Σωκράτη Φάμελλου συνιστά ένα έμμεσο μήνυμα προς την Αμαλίας προκύπτει και από την συχνότητα της παρουσίας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, αν και ο ίδιος είναι πολιτικός αρχηγός, με αποτέλεσμα γνώστες των καταστάσεων να θεωρούν την στάση του πολιτική και κομματική του επιλογή, στο εξής.

Την ίδια στιγμή, στις επώνυμες απουσίες από την… «Ιθάκη» καταγράφεται και αυτή του Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστου Γιαννούλη που θα απουσιάζει σε αποστολή της Βουλής στο εξωτερικό, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει ιδιαίτερα το ακροατήριο ως προς την προσέλευση ή μη στελεχών του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, όπως του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς.

Τάραξε τα νερά ο Σαουλίδης

Το βέβαιο, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη προβεβλημένου στελέχους του τοπικού ΠΑΣΟΚ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο δήμο Νεάπολης – Συκεών ανακάτεψε για τα καλά την τράπουλα στο βορρά, αφού ο κ. Σαουλίδης υπήρξε επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του σημερινού προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και πρωτεργάτης για την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος.

Από την πλευρά Σαουλίδη, αυτό που τονίζεται δεν είναι άλλο από την ανάγκη να υπάρξει μια ρεαλιστική κυβερνητική πρόταση απέναντι στην ΝΔ, εναλλακτική και βιώσιμη, πρόταση που αποτέλεσε και το βασικό κίνητρο για τον ίδιο να συμμετάσχει στην εκδήλωση σε μια συμμετοχική λογική, αυτή της οικοδόμησης ενός προοδευτικού, αντικυβερνητικού μετώπου. Ακόμη και αν στη Χαριλάου Τρικούπη δεν ενθουσιάστηκαν με την ιδέα, παρότι μετρούν μήνες τώρα που το προβεβλημένο στέλεχος έμοιαζε να αποστασιοποιείται από τα πράγματα, λόγω της ρευστής κατάστασης στην Κεντροαριστερά.

Η ανιψιά… Σπυρόπουλου

Το… πράσινο πρόσημο στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα δεν εξαντλείται, όμως, στην περίπτωση του Αντώνη Σαουλίδη, αφού μία από τις ομιλήτριες θα είναι και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), δηλαδή η ανιψιά του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Αυτό το… φλέρτ του Αλέξη Τσίπρα με το «όλον ΠΑΣΟΚ» έχει αναθερμάνει τις τελευταίες ώρες τα σενάρια για πιθανή παρουσία στελεχών του ευρύτερου χώρου το πρωί του Σαββάτου στο Κινηματοθέατρο “Ολύμπιον”, αν και δεν αποκλείονται και οι προσπάθειες «στεγανοποίησης» της εκδήλωσης, όπως στην περίπτωση του Παλλάς, όπου υπήρξε ένα άτυπο απαγορευτικό ως προς την παρουσία αναγνωρίσιμων στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη.