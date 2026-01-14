«Με-τα-μπλόκα-δεν-πάμε-μακριά,-θα-βρούμε-έξυπνες-λύσεις»:-Το-παρασκήνιο-και-οι-διάλογοι-στη-συζήτηση-Μητσοτάκη-με-αγρότες,-τι-κέρδισαν

«Λυπάμαι που δεν έγινε νωρίτερα η συνάντηση λόγω του πείσματος κάποιων. Ποτέ δεν ρώτησα τι ψηφίζει ο καθένας. Θα κάνω αμέσως μετά ανακοινώσεις για το ρεύμα, τον ΕΦΚ, τη μηδική και το ιδιοκτησιακό των αγροτεμαχίων». Με αυτά τα λόγια χθες το απόγευμα, όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr, και μετά από 3,5 ώρες εξαντλητικής συζήτησης με αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη την Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε μια συνάντηση που είχε περιεχόμενο και συμβολισμούς.

Το βασικό μήνυμα ήταν ότι όταν κάποιος προσεγγίζει τον διάλογο καλόπιστα, τότε βγαίνει κερδισμένος. Και επί της ουσίας όμως η κυβέρνηση προσέφερε βελτιώσεις στη ρύθμιση για το ρεύμα, στον μηδενικό ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία και περισσότερες παρεμβάσεις για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

«Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική διαχείριση. Με ενδιαφέρει η ουσιαστική πρόοδος του πρωτογενούς τομέα. Με τα μπλόκα δεν πάμε μακριά», φέρεται να είπε επίσης ο κ. Μητσοτάκης στην ακροτελεύτια τοποθέτηση του και πριν αποχωρήσουν οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα που έκαναν τη διαδρομή μέχρι το Μαξίμου.

Ένας εξ αυτών και ιδιαίτερα έμπειρος, ο Θεσσαλονικιός Χρήστος Τσιλιάς από τα «Πράσινα Φανάρια» ήταν και αυτός που πήρε πρώτος τον λόγο στη συνάντηση, λέγοντας ότι «κακώς δεν είχαμε έρθει σε διάλογο επί 43 μέρες», αλλά εξαπολύοντας παράλληλα και πυρά στην κυβέρνηση για τις προβληματικές πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αντιμετωπίσαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ την τέλεια καταιγίδα», φέρεται να απάντησε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι γι’ αυτόν η μάχη στις Βρυξέλλες για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική θα είναι «σημαία».

«Έχω κάψει μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο στην Ε.Ε. για τα θέματα των αγροτών, αλλά θα δώσουμε μάχη με την Κομισιόν και για το ιδιοκτησιακό των αγροτεμαχίων», είπε σε άλλο σημείο ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στο περίφημο… ΑΤΑΚ που αποτελεί σημείο προβληματισμού για πολλούς παραγωγούς ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο ανοιχτός στη συζήτηση, εφόσον υπάρχει καλή πρόθεση. «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες», είχε πει ο κ. Μητσοτάκης εισαγωγικά, ενώ τις επόμενες μέρες -πιθανότατα τη μεθεπόμενη εβδομάδα- θα δει και αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων, ώστε να γίνει πιο αναλυτική συζήτηση για το θέμα της ευλογιάς. Και σήμερα στις 11:30 προγραμματίζεται στην αντιπροεδρία συνάντηση με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και παραγωγούς της Βορείου Ελλάδος για το θέμα του ΑΤΑΚ. Βεβαίως, οι δημοσιονομικές αντοχές είναι δεδομένες, εξ ου και ο κ. Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε στη συζήτηση, λέγοντας ότι «θα ψάξουμε έξυπνες λύσεις».

Τα μέτρα

Όσοι πάντως πήγαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έφυγαν με άδεια χέρια. Και μπορεί τα μέτρα να ισχύουν για όλους, οι συμμετέχοντες όμως είναι αυτοί που επικοινωνιακά πιστώνονται τις επιπρόσθετες ανακοινώσεις, τις οποίες τα «σκληρά» μπλόκα λένε ότι θα… αξιολογήσουν.

Ως προς τα μέτρα, μια βασική ρύθμιση αφορά το φθηνό αγροτικό ρεύμα που διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά/Kwh. Όσοι ήταν εκτός ρύθμισης και είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον είναι ενήμεροι για έναν χρόνο, θα ενταχθούν στη χαμηλή τιμή. Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα ΓΑΙΑ ισχύει από τον Αύγουστο του 2024, κάποιοι θα ενταχθούν άμεσα και κάποιοι τους επομενους μήνες. Επίσης, υπάρχει ανοιχτό παράθυρο επανένταξης στο ΓΑΙΑ ως τον Μάρτιο για όσους αμέλησαν τις υποχρεώσεις τους, πλην όμως και αυτοί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για έναν χρόνο και θα έχουν τη χαμηλη τιμή από την άνοιξη του 2027.

Ως προς το αγροτικό πετρέλαιο, βελτιώνεται έτι περαιτέρω η έκπτωση που θα ισχύσει στην αντλία με την κατάργηση του ΕΦΚ. Υπενθυμίζεται ότι για φέτος θα ισχύσει το σύστημα με τα τιμολόγια και επιδότηση στο 100% της κατανάλωσης, ενώ από τον Νοέμβριο του 2026 και με βάση τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ θα ισχύσει το νέο σύστημα με ηλεκτρονική εφαρμογή στα κινητά και στα πρατήρια. Πλέον, εκτός του ΕΦΚ αφαιρείται ο ΦΠΑ που του αναλογεί, συνεπώς το όφελος ανέρχεται στο 0,5 ευρώ/λίτρο.

Περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ θα λάβουν όσοι καλλιεργούν τριφύλλι, καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά λόγω ευλογιάς (απώλεια εισοδήματος λόγω της εκρίζωσης των κοπαδιών). Ήταν ένα βασικό αίτημα, καθώς στο καθεστώς αναπλήρωσης χαμένου εισοδήματος είχαν ενταχθεί τόσο οι κτηνοτρόφοι, όσο και οι βαμβακοπαραγωγοί και σιτοπαραγωγοί. Επίσης για τους κτηνοτρόφους ήδη η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα στηριχτούν και το 2026 για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, καθώς θεωρείται ότι είναι μάλλον απίθανο να προλάβουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους.

Η διαχείριση των «σκληρών»

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στους σκληρούς των μπλόκων, οι οποίοι συνεδριάζουν, αλλά σταθμίζουν και την προοπτική να κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα. «Μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία», είπε ο κ. Μητσοτάκης μετά τη χθεσινή συνάντηση, με εμφανή εκνευρισμό για το τρίτο «άκυρο» που έριξαν τα μπλόκα σε μια συνάντηση μαζί του.