Μικρή-αύξηση-στις-τιμές-χονδρικής-τον-Νοέμβριο-λόγω-ενεργειακού-κόστους

Συγκεκριμένα, ο PPI αυξήθηκε κατά 0,2% μετά την άνοδο κατά 0,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Μικρή άνοδο κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού ή τιμών χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο σε μηνιαία βάση, με ώθηση από την αύξηση στο κόστος ενέργειας και παρά το γεγονός πως οι τιμές υπηρεσιών παρέμειναν αμετάβλητες.

Συγκεκριμένα, ο PPI αυξήθηκε κατά 0,2% μετά την άνοδο κατά 0,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, ενώ ο δομικός PPI εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας παρέμεινε αμετάβλητος σε επίπεδο μήνα.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός PPI αυξήθηκε κατά 3%, έπειτα από αύξηση κατά 2,8% τον Οκτώβριο. Σημειώνεται πως η έκθεση για τον Οκτώβριο δημοσιεύεται με καθυστέρηση λόγω του 43ήμερου κυβερνητικού shutdown.

Στις επιμέρους κατηγορίες, οι αμοιβές διαχείρισης χαρτοφυλακίων αυξήθηκαν κατά 1,4%, ενώ το κόστος αεροπορικών υπηρεσιών μειώθηκε κατά 2,6%. Το κόστος ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας αυξήθηκε οριακά, με την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη να καταγράφει πιο έντονη άνοδο.

Η έκθεση έδειξε ακόμη ότι οι τιμές των αγαθών χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,9%, στη μεγαλύτερη άνοδο από τον Φεβρουάριο του 2024, με περίπου 80% της αύξησης να αποδίδεται στην ενέργεια. Οι τιμές καταναλωτικών αγαθών, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκαν κατά 0,3%.

Οι τιμές των υπηρεσιών παρέμειναν αμετάβλητες, έπειτα από άνοδο 0,3% τον Οκτώβριο, ενώ ένας δείκτης που χρησιμοποιείται ως ένδειξη περιθωρίων κέρδους υποχώρησε κατά 0,8% τόσο τον Οκτώβριο όσο και τον Νοέμβριο.

Παράλληλα, στοιχεία που δημοσιεύθηκαν επίσης την Τετάρτη έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν περισσότερο από τις προβλέψεις τον Νοέμβριο, με ώθηση από την ανάκαμψη των αγορών αυτοκινήτων και την ανθεκτικότητα που έδειξε η αγορά την περίοδο των εορτών.

Τα στοιχεία για τις τιμές χονδρικής ακολουθούν την έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη και έδειξε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε τον Δεκέμβριο λιγότερο από το αναμενόμενο, ενισχύοντας τις ελπίδες για αποκλιμάκωση των τιμών