Μπεζ Βίβλος Fed: Το κόστος των δασμών αρχίζει να μεταφέρεται στους καταναλωτές

Οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν αυξημένες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ στο τέλος του 2025, σύμφωνα με την έκθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για την οικονομία, γνωστή ως «Μπεζ Βίβλος».

«Οι πιέσεις στο κόστος λόγω των δασμών ήταν ένα σταθερό θέμα σε όλες τις περιφέρειες», ανέφερε η έκθεση την Τετάρτη.

Όπως σημειώνεται, αρκετές επιχειρήσεις που αρχικά απορρόφησαν το κόστος που συνδέεται με τους δασμούς άρχισαν να το μετακυλίουν στους καταναλωτές, καθώς τα αποθέματα πριν από την επιβολή των δασμών εξαντλήθηκαν ή καθώς οι πιέσεις στις τιμές έγιναν πιο έντονες.

«Αρκετές πηγές ανέφεραν ότι οι πιέσεις στις τιμές λόγω των δασμών ωθούν προς τα πάνω τις τιμές πώλησης και επιβαρύνουν σημαντικά την κερδοφορία, ενώ η αβεβαιότητα περιορίζει την ικανότητά τους να διαμορφώνουν τιμές και να προγραμματίζουν εκ των προτέρων», σύμφωνα με τη Fed της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, στη Μινεάπολη αναφέρθηκαν απότομες αυξήσεις στο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και των ασφαλίσεων.

Επισημαίνεται, πως μόλις δύο από τις 12 περιφέρειες της Fed σε ολόκληρη τη χώρα κατέγραψαν ήπια αύξηση τιμών, ενώ οι υπόλοιπες ανέφεραν ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις.

Η παρούσα έκδοση της Μπεζ Βίβλου καταρτίστηκε από τη Fed του Ρίτσμοντ και βασίζεται σε στοιχεία που συλλέχθηκαν πριν από τις 5 Ιανουαρίου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, οικονομολόγοι προειδοποιούσαν ότι οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ θα ενίσχυαν τον πληθωρισμό, ωστόσο οι φόβοι για απότομες αυξήσεις δεν επιβεβαιώθηκαν. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έσπευσαν μάλιστα, να επισημάνουν ότι ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή υποχώρησε ελαφρώς το 2025 σε σύγκριση με τον ρυθμό του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της Fed που βρίσκονται σε επαγρύπνηση για τον πληθωρισμό, εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις θα προχωρήσουν σε αυξήσεις τιμών στα προϊόντα τους στις αρχές του τρέχοντος έτους.