Νέες-απειλές-Τραμπ-λίγο-πριν-τον-απαγχονισμό-του-πρώτου-διαδηλωτή-στο-Ιράν:-Θα-λάβουμε-πολύ-σκληρά-μέτρα-αν-το-κάνετε

Ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής αναμένεται να εκτελεστεί σήμερα για τη συμμετοχή του στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν το Ιράν, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί ανοιχτά τους πολίτες να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν» και υπόσχεται ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», προκαλώντας σφοδρή διπλωματική αντίδραση από την Τεχεράνη.

O πρόεδρος των ΗΠΑ, μάλιστα, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη στο CBS για την εκτέλεση Σολτανί προειδοποίησε με πολύ σκληρά μέτρα αν γίνει η εκτέλεση του νεαρού Ιρανού. «Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα. Αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα» είπε χαρακτηριστικά ενώ όταν κλήθηκε να διευκρινίσει τι εννοεί, ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη δολοφονία του τότε ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, το 2019.

«Δεν θέλουμε να δούμε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Και, ξέρετε, αν θέλουν να κάνουν διαδηλώσεις, αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν αρχίζουν να σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Και τώρα μου λέτε για απαγχονισμούς. Θα δούμε πώς θα τους βγει αυτό. Δεν θα τους βγει σε καλό» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

EXCLUSIVE: In an interview with @TonyDokoupil, President Trump says the U.S. will take “very strong action” in Iran if the regime starts hanging protesters. “We don’t want to see what’s happening in Iran happen,” he said. “It’s not gonna work out good.” Watch more tonight on the… pic.twitter.com/0q1pu791dt — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 13, 2026

Σύμφωνα με τη νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, ο Ερφάν Σολτανί, από την πόλη Φαρντίς δυτικά της Τεχεράνης, πρόκειται να εκτελεστεί αργότερα σήμερα. Ο Σολτανί είχε συλληφθεί σε σχέση με διαδηλώσεις στην πόλη Καράτζ.

فوری، عرفان سلطانی معترض جوان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار در آستانه اعدام بر طبق اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو رسیده است، عرفان سلطانی، معترض بازداشت شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، در زندان قزل‌حصار است و احتمال اعدام او تا ساعاتی دیگر بسیار بالاست. این… pic.twitter.com/728YuLxmJz — Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) January 13, 2026

Η οργάνωση καταγγέλλει ότι η οικογένειά του ενημερώθηκε για την ποινή θανάτου, αλλά «κρατήθηκε σκόπιμα στο σκοτάδι» ως προς τη δικαστική διαδικασία. Όπως αναφέρει, «η εσπευσμένη και μη διαφανής διαχείριση της υπόθεσης εντείνει τις ανησυχίες ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται ως εργαλείο καταστολής των διαμαρτυριών».

Ενδεικτική της σκληρότητας του καθεστώτος της Τεχεράνης η πληροφορία από ΜΚΟ ότι ο Σολτανί είχε μόνο 10 λεπτά για να αποχαιρετήσει την οικογένειά του με τους ιρανού αξιωματούχους ασφαλείας να ενημερώνουν τους συγγενείς ότι θα ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός τους πριν ο νεαρός αντιμετωπίσει τον δήμιο. Κατά την οργάνωση Iran Human Rights (IHR), στον Σολτανί δεν επιτράπηκε επίσης η πρόσβαση σε δικηγόρο ή δίκη ενώ «ακόμα και στενός συγγενής που είναι δικηγόρος όταν προσπάθησε να αναλάβει την υπόθεση εμποδίστηκε και απειλήθηκε από πράκτορες ασφαλείας. Του είπαν: “Δεν υπάρχει φάκελος για εξέταση. Ανακοινώσαμε ότι όποιος συλληφθεί στις διαδηλώσεις θα εκτελεστεί”»

Η οικογένεια του Σολτάνι φέρεται επίσης να έχει απειληθεί με σύλληψη αν προσπαθήσει να μιλήσει δημόσια για την υπόθεση ή να επικοινωνήσει με τα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Iranwire.

Τραμπ: «Συνεχίστε να διαδηλώνετε, η βοήθεια είναι καθ΄ οδόν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν», προειδοποιώντας ότι οι «δολοφόνοι και κακοποιητές θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τι μορφή θα μπορούσε να λάβει η υποσχόμενη βοήθεια.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα λάβει «πολύ ισχυρή δράση» εάν το ιρανικό καθεστώς προχωρήσει σε απαγχονισμούς διαδηλωτών. Παράλληλα, οι ΗΠΑ κάλεσαν τους πολίτες τους να «εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν», κατά προτίμηση μέσω Τουρκίας ή Αρμενίας, ενώ ο Τζέι Ντι Βανς συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην οποία συμμετείχε και ο Τραμπ.

Μυστικές επαφές και πολιτικές διεργασίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, είχε μυστική συνάντηση το Σαββατοκύριακο με τον εξόριστο πρώην διάδοχο του ιρανικού θρόνου, Reza Pahlavi, ο οποίος επιχειρεί να αναδειχθεί σε κεντρική μορφή της αντιπολίτευσης μετά το ξέσπασμα των διαδηλώσεων.

Την ίδια ώρα, η ιρανική διπλωματία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Τραμπ, με επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, προς το Συμβούλιο Ασφαλείας. Στην επιστολή, που κοινοποιήθηκε και στον γενικό γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, ο Ιραβανί κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο για «ανοιχτή ενθάρρυνση πολιτικής αποσταθεροποίησης», «υποκίνηση της βίας» και «ευθεία απειλή κατά της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν άμεση και αναντίρρητη νομική ευθύνη για την απώλεια ζωών αθώων πολιτών, ιδιαίτερα νέων».

Πάνω από 2.000 νεκροί σε 17 ημέρες

Το ανθρώπινο κόστος της καταστολής είναι βαρύ. Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει τουλάχιστον 2.403 θανάτους μέσα σε 17 ημέρες, μεταξύ των οποίων 1.850 διαδηλωτές, 135 άτομα συνδεδεμένα με την κυβέρνηση, εννέα άσχετοι πολίτες και εννέα παιδιά, παρά το σχεδόν πλήρες μπλακάουτ στο διαδίκτυο.

According to HRANA’s confirmed and verified data, at least 2,403 protesters have been confirmed killed, including 12 children. The verified figures also confirm 18,434 arrests, 1,134 cases of severe injury, and 97 instances of forced confessions being broadcast. Protests have… pic.twitter.com/fhKuZMrTy0 — HRANA English (@HRANA_English) January 13, 2026

Αξιωματούχος του Ιράν επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι νεκροί φτάνουν τους 2.000, αποδίδοντας ωστόσο τις απώλειες σε «τρομοκράτες». Παράλληλα, η νορβηγική Iran Human Rights κάνει λόγο για τουλάχιστον 734 νεκρούς διαδηλωτές.

Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε περίπου 180 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες της χώρας, αποτελώντας, σύμφωνα με αναλυτές, τη σοβαρότερη πρόκληση για το ιρανικό θεοκρατικό καθεστώς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.