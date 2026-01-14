Πανεπιστήμια:-Στο-ΕΣΠΑ-νέες-δράσεις-για-ισότητα-και-ψυχολογική-υποστήριξη

Στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» εντάχθηκαν δύο επιπλέον πράξεις με τίτλο: «Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης», συνολικής δημόσιας δαπάνης 750.000 ευρώ, με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνέχεια της σχετικής Πρόσκλησης προς τα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στα 12 ΑΕΙ που ήδη έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα, προστέθηκαν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ.

Τι αφορά το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη των Πανεπιστημίων για την υλοποίηση ενεργειών με σκοπό την ενδυνάμωση και προώθηση της ισότητας των φύλων αλλά και την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στους χώρους της Πανεπιστημιακής κοινότητας, με παράλληλη υποστήριξη του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του κάθε Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο της Πράξης αναμένεται να υλοποιηθούν σε κάθε ΑΕΙ:

Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων οργάνωσης της εργασίας και των διοικητικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας προς το φύλο

Δράσεις συλλογής δεδομένων σχετιζόμενων με το φύλο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΕΙ, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας, ένταξης της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών

Σύνταξη σχετικών οδηγών και εργαλειοθήκης

Ενέργειες που διευκολύνουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα αποφάσεων των ΑΕΙ αλλά και την απρόσκοπτη και ισότιμη ανέλιξη ανδρών και γυναικών στην ακαδημαϊκή ιεραρχία

Δράσεις καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.