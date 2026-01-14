Παπουτσάνης:-Ισχυρή-διψήφια-ανάπτυξη-πωλήσεων-21%-σε-σχέση-με-το-2024

Οι εξαγωγές συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Στα 79,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ το 2025, έναντι 66,2 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 21%. Οι εξαγωγές συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, όσον αφορά τη συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας της Εταιρείας, η κατανομή των εσόδων για το 2025 διαμορφώθηκε ως εξής:

32% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

13% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά,

42% από παραγωγές για τρίτους,

13% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Η ισχυρή ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας προήλθε τόσο από τη διεύρυνση υφιστάμενων συνεργασιών και την ανάπτυξη σημαντικών νέων, όσο και από την περαιτέρω ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων, με στοχευμένη επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Επισκόπηση ανά τομέα δραστηριότητας

Επώνυμα προϊόντα: Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά 31% σε σύγκριση με το 2024, αντανακλώντας τη δυναμική διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την επιτυχημένη είσοδο της Εταιρείας σε νέες κατηγορίες οικιακής φροντίδας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας διπλασιάστηκαν το 2025, χάρη στην θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της Παπουτσάνης. Παράλληλα, οι παραδοσιακές κατηγορίες Προσωπικής Περιποίησης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας αύξηση 7% το 2025 σε σχέση με το 2024.

Ξενοδοχειακά προϊόντα: Το 2025, η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων διαμορφώθηκε συνολικά σε επίπεδα κατά 7% χαμηλότερα σε σχέση με το 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα Παπουτσάνης συνέχισαν τη θετική τους πορεία, καταγράφοντας αύξηση 15%, με ενίσχυση των πωλήσεων τόσο στην εγχώρια αγορά (+14%), όσο και στο εξωτερικό (+19%). Η συνολική εικόνα της κατηγορίας επηρεάστηκε κυρίως από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, εξέλιξη που συνδέεται με διαφοροποιήσεις στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο συγκεκριμένων πελατών.

Προϊόντα τρίτων (Βιομηχανικές πωλήσεις, Ιδιωτική ετικέτα): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν εντυπωσιακή ανάπτυξη +38% σε σχέση με το 2024, ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης υφιστάμενων συνεργασιών, καθώς και της ένταξης νέων πελατών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Παπουτσάνης ως αξιόπιστου διεθνούς παραγωγικού εταίρου.

Βιομηχανικές πωλήσεις Σαπωνομαζών: Οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν μείωση κατά 7%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στο προϊοντικό μείγμα (product mix) των πωληθέντων σαπωνομαζών, καθώς σε όγκο αναπτύχθηκαν κατά 7%. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη νέες εμπορικές συνεργασίες, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν την πορεία του συγκεκριμένου τομέα στο επόμενο διάστημα.

Επιχειρηματική προοπτική

Για το 2026 η Διοίκηση της Παπουτσάνης εκτιμά ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να καταγράφει διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και περαιτέρω βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας, βασιζόμενη σε:

νέες συνεργασίες και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων,

συνεχιζόμενη ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων, καθώς και

τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, με τον περιορισμό παραγωγικών εγκαταστάσεων, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες, και ήδη έχει φέρει νέες συνεργασίες στην Παπουτσάνης στις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και σαπωνομαζών.

Για το 2026, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψιν, στον τομέα των επώνυμων προϊόντων, η αλλαγή στον τρόπο απόδοσης εκπτώσεων εμπορικής συνεργασίας προς επιλεγμένους πελάτες λιανικής. Η απόδοση του συμφωνημένου ποσοστού έκπτωσης θα πραγματοποιείται μέσω της έκδοσης πιστωτικού στον πελάτη και όχι μέσω τιμολογίου, όπως ίσχυε έως και το 2025. Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει λογιστικά τις πωλήσεις, με αντίστοιχη όμως μείωση των Δαπανών Διάθεσης, χωρίς επίπτωση στην τελική κερδοφορία της Εταιρείας.

Το 2025 η Εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά τη ρευστότητά της, βελτιώνοντας τις λειτουργικές της ροές κατά 5,4 εκατ. ευρώ και μειώνοντας τον τραπεζικό δανεισμό κατά 3 εκατ. ευρώ (στοιχεία Εννεαμήνου 2025).

Λαμβάνοντας υπόψιν την θετική πορεία των ταμειακών δεικτών της Εταιρείας και τις προοπτικές για το 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την διανομή συνολικού μερίσματος 9 λεπτών ανά μετοχή. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει το προσωρινό μέρισμα χρήσης 2025 ύψους 4 λεπτών ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, καθώς και υπόλοιπο 5 λεπτών ανά μετοχή προς καταβολή.

Επιπλέον, κατά την συνήθη πρακτική της, η Εταιρεία προτίθεται, εντός του 2026, να προχωρήσει και στη διανομή προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2026.