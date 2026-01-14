«Παρών» στο ΠΑΣΟΚ δηλώνει το πράσινο στέλεχος που θα παρουσιάσει την «Ιθάκη» – Τι έλεγε για τον Τσίπρα

Δέσποινα Βλεπάκη

«Παρών» στο ΠΑΣΟΚ έσπευσε να δηλώσει με απανωτές δημόσιες τοποθετήσεις του ο Αντώνης Σαουλίδης, το στέλεχος που θα συμμετάσχει στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο. Με αυτόν τον τρόπο σήκωσε το γάντι σε κομματικές πηγές που τον θεωρούν «εκτός παράταξης» τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ο δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη δηλώνει ότι έπεσε από τα σύννεφα και σημειώνει ότι δεν είναι ανενεργό στέλεχος.

«Μέχρι και πρόσφατα έχω εκπροσωπήσει την παράταξη σε πανελλαδικής εμβέλειας μέσο, οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, πέφτω και εγώ από τα σύννεφα. Δεν είχα αντιληφθεί και εγώ ότι τόσο καιρό ήμουν εκτός παράταξης. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είμαι ανενεργός. Είμαι ενεργός, έχω δημόσια δράση και δημόσια παρουσία και λέω την άποψή μου όλο αυτό το διάστημα», δήλωσε ο Αντώνης Σαουλίδης στον ΑΝΤ1.

Πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η απόσταση που είχε πάρει από το κόμμα οδήγησαν και στις αποφάσεις να αποτελεί ο κ. Σαουλίδης το μόνο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος που δεν ανακοινώθηκε στα όργανα, δεν συμμετέχει στις προσυνεδριακές διαδικασίες και δεν έλαβε κανέναν απολύτως ρόλο στην Κ.Ο.Ε.Σ από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Τονίζουν, δε, ότι η πορεία του ήταν προδιαγεγραμμένη, μετά τις επιλογές του τον τελευταίο καιρό.

Βέβαια η δημοσιότητα που έφερε η συμμετοχή του στο πάνελ Τσίπρα, έφερε στην επιφάνεια και παλιότερες δημόσιες παρεμβάσεις του, τότε που ο Αντώνης Σαουλίδης, ασκούσε δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.

Το 2019 εξαπέλυε «κατηγορώ» σε ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, όταν ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στην «ψυχή του απλού κόσμου του ΠΑΣΟΚ», κατηγορούσε τη Φώφη Γεννηματά ότι θα γίνει «υποστύλωμα της Δεξιάς».

«Με δική σας ευθύνη βάφτηκε όλος ο χάρτης μπλε» του απαντούσε, τότε, ο Αντώνης Σαουλίδης και κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «ξέπλυνε την καταστροφική 5ετία 2004-2009 (Καραμανλή) .

Βέβαια φαίνεται ότι κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και το τελευταίο διάστημα ο υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης στις τελευταίες εθνικές εκλογές, μιλούσε με άκρως κολακευτικά σχόλια για τον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα τον περασμένο Οκτώβριο απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στην ΕΡΤ αν θα πάει με τον Πρώην Πρωθυπουργό, ο κ. Σαουλίδης απάντησε αποστομωτικά «Εσάς αν σας ζητούσαν από το bbc θα μένατε στην ΕΡΤ;»

Το στέλεχος που πριν το εναγκαλισμό με τον Αλέξη Τσίπρα είχε δώσει μάχη στις εσωκομματικές εκλογές ως υποστηρικτής του Χάρη Δούκα, εξαπέλυσε βέλη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και για τις μεταγραφές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για αντίφαση ως προς την αντιμετώπιση στο πρόσωπό του.

«Από την άλλη όμως, ξέρετε είναι λίγο αντιφατικό και αυτό είναι που μου δημιουργεί την εντύπωση ότι τους ενοχλεί από τη μια ότι θα παραβρεθώ για να μιλήσω και να παρουσιάσω ένα βιβλίο, από την άλλη όμως δεν είναι ενοχλητικό το να αποδεχόμαστε στους κόλπους της παράταξης βουλευτές οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τον κύριο Τσίπρα και στη συνέχεια ήρθαν στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό ξέρετε έχει μια αντίφαση».

Η κίνησή του έχει ενοχλήσει και το στρατόπεδο Δούκα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι του διαμηνύθηκε αρμοδίως ότι «είμαστε αντίθετοι». Βέβαια πολλοί βάζουν στη ζυγαριά και το γεγονός ότι μετά και τις μεταγραφές από τον ΣΥΡΙΖΑ, στην περιφέρεια του (Α’ Θεσσαλονίκης) υπάρχει συνωστισμός στελεχών για το «πράσινο» ψηφοδέλτιο, αφού φιγουράρουν ως πιθανοί υποψήφιοι μεταξύ άλλων η Ράνια Θρακιά, αλλά και ο Πέτρος Παππάς.

Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην παρουσίαση της Ιθάκης, αλλά και σε όσα θα αναφέρει ο κ. Σαουλίδης.

