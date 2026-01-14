Πιερρακάκης:-Θα-καταφέρουμε-ακόμη-περισσότερα-μέσα-από-συλλογική-δουλειά

Με ευχές, χαμόγελα και αισιοδοξία πραγματοποιήθηκε σήμερα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2026 στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και των στελεχών του Υπουργείου.

Την πίτα έκοψαν από κοινού ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Οικονομικών Γεώργιος Κώτσηρας.

«Κάναμε ουσιαστικές αλλαγές»

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Πιερρακάκης ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλες και όλους και έκανε έναν σύντομο αλλά πυκνό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, σημειώνοντας:

«Περάσαμε πολλές μεταρρυθμίσεις, κάναμε ουσιαστικές αλλαγές και φέραμε ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Πράγματα που συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια έγιναν πραγματικότητα χάρη στη συλλογική δουλειά αυτής της ομάδας», σημείωσε ο Υπουργός.

Δείτε φωτογραφίες:

Όπως τόνισε, από τη διεύρυνση των ορίων του εξωδικαστικού μηχανισμού και την επένδυση της Euronext στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έως τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της Μεταπολίτευσης μέσω της μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος, αλλά και παρεμβάσεις με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, «αποδείξαμε ότι η οικονομική πολιτική μπορεί να συνδυάζει την ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «μπροστά μας έχουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, με μεγάλες προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα μέσα από συλλογική δουλειά».

«Η Ελλάδα δεν είναι πια ο παρίας της Ευρώπη»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης στάθηκε στη θεσμική και πολιτική ωρίμανση της χώρας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Σήμερα αισθανόμαστε ότι μπορούμε να περάσουμε τα μηνύματά μας, κάτι που δεν ήταν εύκολο στο παρελθόν. Η Ελλάδα δεν είναι πια ο παρίας της Ευρώπης. Έχει αξία να οργανωθούμε με τον καλύτερο τρόπο για το 2026 και να συνεχίσουμε με σχέδιο και σοβαρότητα».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Οικονομικών Γεώργιος Κώτσηρας τόνισε τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και της καλής συνεργασίας:

«Τη χρονιά που πέρασε αποδείξαμε ότι η πολιτική ηγεσία, τα γραφεία μας και οι Γενικοί Γραμματείς είχαμε καλή χημεία και φέραμε σημαντικά αποτελέσματα. Αυτό είναι και ο οδηγός μας για το 2026, ένα έτος με πολλές απαιτήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχές, χαμόγελα και κοινό μήνυμα αισιοδοξίας: το 2026 θα είναι μια απαιτητική χρονιά, αλλά το ΥΠΕΘΟΟ μπαίνει σε αυτήν με εμπειρία, σχέδιο και ισχυρή συλλογική προσπάθεια.