Πληθωρισμός απληστίας: H νέα μορφή ακρίβειας στην ελληνική οικονομία

Ο πληθωρισμός, όπως τον γνωρίζαμε παραδοσιακά, συνδεόταν με αυξήσεις στο κόστος παραγωγής: ενέργεια, πρώτες ύλες, μισθούς, μεταφορές. Τα τελευταία χρόνια όμως αναδύεται διεθνώς ένα νέο φαινόμενο, ο λεγόμενος πληθωρισμός απληστίας (greedflation). Πρόκειται για την πρακτική κατά την οποία επιχειρήσεις αυξάνουν τις τιμές τους δυσανάλογα σε σχέση με το πραγματικό κόστος, αξιοποιώντας το γενικό κλίμα ακρίβειας ως πρόσχημα.

Με απλά λόγια, η ακρίβεια παύει να είναι αναγκαστική και μετατρέπεται σε εργαλείο μεγιστοποίησης περιθωρίων κέρδους. Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο πολυεθνικές, αλλά διαχέεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς, από τη λιανική έως τις υπηρεσίες.

Γιατί η Ελλάδα είναι ευάλωτη

Η ελληνική οικονομία διαθέτει χαρακτηριστικά που ευνοούν τέτοιες πρακτικές:

Πρώτον, σε βασικούς κλάδους – τρόφιμα, εστίαση, τηλεπικοινωνίες, ακίνητα – επικρατούν ολιγοπωλιακές συνθήκες. Ο περιορισμένος ανταγωνισμός μειώνει τη διαπραγματευτική ισχύ του καταναλωτή.

Δεύτερον, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν περισσότερο αποτρεπτικά στα χαρτιά παρά στην πράξη. Τα πρόστιμα συχνά δεν είναι ανάλογα του οφέλους από την υπερτιμολόγηση.

Τρίτον, η χαμηλή αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών δεν οδηγεί σε ουσιαστική μείωση της ζήτησης, καθώς οι δαπάνες αφορούν βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Έτσι, το βάρος μετακυλίεται σχεδόν αποκλειστικά στον καταναλωτή.

Τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν την τάση

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ετήσιος πληθωρισμός τον Δεκέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε στο 2,6%. Πίσω από αυτόν τον μέσο όρο, ωστόσο, κρύβονται έντονες αποκλίσεις.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται κυρίως στις υπηρεσίες:

Καφές: +20,9%

Σοκολατοειδή: +20,0%

Κρέατα: +13,1%

Φρούτα: +10,6%

Αεροπορικά εισιτήρια: +11,9%

Εστιατόρια – καφέ: +7,4%

Ενοίκια κατοικιών: +8,4%

Ασφάλιστρα υγείας: +7,0%

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται υποχώρηση στο ενεργειακό κόστος:

Φυσικό αέριο: -20,1%

Πετρέλαιο θέρμανσης: -4,7%

Καύσιμα: -1,9%

Ελαιόλαδο: -34,1%

Το γεγονός ότι το κόστος μειώνεται, ενώ οι τελικές τιμές παραμένουν αυξημένες, αποτελεί βασικό τεκμήριο ύπαρξης πληθωρισμού απληστίας.

Ποσοτική αποτύπωση του φαινομένου

Χρησιμοποιώντας τις επίσημες σταθμίσεις των επιμέρους κατηγοριών στον γενικό δείκτη τιμών, προκύπτει σαφής εικόνα για το μέγεθος του φαινομένου.

Κατηγορίες που συνδέονται κυρίως με πρακτικές υπερτιμολόγησης:

Εστίαση: 0,8151 ποσοστιαίες μονάδες

Στέγαση (ενοίκια): 0,3821

Εκπαίδευση: 0,0970

Υπηρεσίες υγείας: 0,0312

Αναψυχή – πολιτισμός: 0,0412

Λοιπές υπηρεσίες: 0,0398

Τηλεπικοινωνίες: 0,0114

Συνολική συμβολή: 1,4178 ποσοστιαίες μονάδες

Σε σύνολο πληθωρισμού 2,6%, αυτό σημαίνει ότι:

πάνω από το 54,5% της ανόδου των τιμών προέρχεται από κλάδους όπου δεν τεκμηριώνεται αντίστοιχη αύξηση κόστους.

Με απλά λόγια, πάνω από το μισό του πληθωρισμού δεν είναι αποτέλεσμα διεθνών πιέσεων, αλλά εσωτερικής τιμολογιακής πολιτικής.

Τι σημαίνει αυτό για τα νοικοκυριά

Παρότι ο επίσημος δείκτης δείχνει αποκλιμάκωση, η καθημερινότητα διαψεύδει την εικόνα:

Καφές και εστίαση με διψήφιες αυξήσεις

Ενοίκια σε συνεχή άνοδο

Υπηρεσίες με διαρκή αναπροσαρμογή τιμών

Αυτό εξηγεί γιατί η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι το κόστος ζωής αυξάνεται ταχύτερα από ό,τι αποτυπώνουν τα στατιστικά στοιχεία.

Ποιες πολιτικές μπορούν να ανακόψουν το φαινόμενο

Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού απληστίας δεν είναι ζήτημα επικοινωνίας, αλλά θεσμικής παρέμβασης.

Ενίσχυση της διαφάνειας

Υποχρεωτική δημοσιοποίηση στοιχείων κόστους και περιθωρίων κέρδους για μεγάλες επιχειρήσεις.

Στοχευμένη φορολόγηση υπερκερδών

Ειδικός φόρος σε περιπτώσεις όπου οι αυξήσεις τιμών υπερβαίνουν κατά πολύ τις μεταβολές κόστους.

Σαρωτικοί έλεγχοι αγοράς

Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών με πραγματικές κυρώσεις.

Καταπολέμηση ολιγοπωλίων

Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού και πάταξη καρτέλ.

Ρύθμιση αγοράς ενοικίων

Πλαφόν αυξήσεων, φορολογικά αντικίνητρα για υπερανατιμήσεις και έλεγχος βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά εξωτερικό φαινόμενο. Σε μεγάλο βαθμό είναι εσωτερικό προϊόν της αγοράς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το μισό της ακρίβειας προέρχεται από κλάδους όπου δεν υπάρχει πραγματική πίεση κόστους.

Η αντιμετώπισή του προϋποθέτει πολιτική βούληση, θεσμικούς ελέγχους και ουσιαστική ενίσχυση του ανταγωνισμού. Διαφορετικά, ο πληθωρισμός απληστίας κινδυνεύει να παγιωθεί ως νέα κανονικότητα.