Πολιτικές και όχι ποινικές ευθύνες σε Βορίδη – Αυγενάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπει ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης

Πολιτικές αλλά όχι ποινικές ευθύνες απέδωσε στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο προκάτοχός τους επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Αραχωβίτης.

Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση υπερασπίστηκε την λεγόμενη «τεχνική λύση» επισημαίνοντας πως ενδεχόμενη τροποποίησή της θα επέφερε καταλογισμούς και πρόστιμα από την αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή.

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος υπέγραψε με το περίφημο «Συμφωνώ» αποφάσεις κατανομής του εθνικού αποθέματος, υποστηρίζοντας ότι ακολουθούσε πιστά τις οδηγίες της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Στην ερώτηση δε, ότι για αντίστοιχο «Συμφωνώ» κατηγορείται ο διάδοχος του στο Υπουργείο Μ. Βορίδης είπε «δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς υπέγραψε ο κ. Βορίδης».

Ωστόσο σε άλλο σημείο και απαντώντας σε ερωτήσεις της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου απέφυγε να μιλήσει για ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Υπάρχουν ποινικές ευθύνες κατα τη γνώμη σας στους Βορίδη, Αυγενάκη, Μητσοτάκη; Τι απαντάτε;

Στ. Αραχωβίτης: Θεωρώ ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Δε σας ρώτησα για πολιτικές ευθύνες. Σας ρώτησα για ποινικές. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες; Τι λέτε;

Στ. Αραχωβίτης: Δεν είμαι εισαγγελέας για να μιλήσω για ποινικές ευθύνες.

Ο διάλογος του πρώην υπουργού με την κα Κωνσταντοπούλου εντάθηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον κάλεσε να απαντήσει αν υπήρχαν σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με την εταιρεία τεχνικών συμβούλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κωνσταντοπούλου: Κληρονόμησε παθογένειες ο Βορίδης ή έλυσε το ζωνάρι του και οργίασε η διαπλοκή επι των ημερών του ;

Αραχωβίτης: Ήμουν βουλευτής τότε και το έργο μου το κοινοβουλευτικό είναι καταγεγραμμένο ερωτήσεις κτλ… εδώ δεν είμαι για να κρίνω.

Κωνσταντοπούλου: Εγώ σας λέω οτι ο Βορίδης πρέπει να δικαστεί για κακουργήματα.

Αραχωβίτης: Εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω κρίσεις ή συγκρίσεις.

Κωνσταντοπούλου: Η Neuropublic είχε σχεση με την κυβέρνηση σας και τον Αλέξη Τσίπρα ;

Αραχωβίτης: Οχι

Κωνσταντοπούλου: Διστάζετε να μιλήσετε αυτό σημαίνει οτι κάποιος τον κρατάει . Ποιοι είναι στη Neuropublic; Ποια επιχειρηματικά συμφέροντα;

Αραχωβίτης: Δεν γνωρίζω

Κωνσταντοπούλου: Είχαν σχέση με τον Τσίπρα τα επιχειρηματικά συμφέροντα;

Αραχωβίτης: Οχι

Κωνσταντοπούλου: Διστάζετε να μιλήσετε για ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης. Εάν δεν υπήρχε ο Τσίπρας που άφησε τον Μητσοτάκη να αλωνίζει δεν θα είχαμε αυτα τα αποτελέσματα.

Η επίμονες ερωτήσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ .

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Με άθλιες πρακτικές συμπλέει με τη ΝΔ η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Την ίδια ώρα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν πως προκαλεί «αλγεινή εντύπωση η σύμπλευση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την προσπάθεια της ΝΔ για τη διάχυση ευθυνών σε σχέση με το αμιγώς “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Με πρακτικές που μόνο στόχο έχουν να γίνουν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπέλυε επί περίπου 40 λεπτά, με την ανοχή του προέδρου της Εξεταστική Επιτροπής, αβάσιμες κατηγορίες και άθλια υπονοούμενα κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη, προσπαθώντας να θολώσει τις ξεκάθαρες απαντήσεις του για τα πεπραγμένα στη δική του θητεία.

Τα διαρκή λογικά άλματα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που στόχο είχαν να αμαυρώσουν την εικόνα του Στ. Αραχωβίτη, υπηρετούν το ανεδαφικό και ατεκμηρίωτο “αφήγημα” της ΝΔ περί “διαχρονικών παθογενειών” στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το αντιπολιτικό μύθευμα ότι “όλοι ίδιοι είναι” και όλες οι κυβερνήσεις είναι, εν τέλει, συνυπεύθυνες» προσθέτουν.

Παράλληλα, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές «η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσίασε τον Στ. Αραχωβίτη περίπου ως… υπερασπιστή του Βορίδη, ενώ ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε με στοιχεία, στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης, τη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος επί υπουργίας Βορίδη. Επίσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας “ανακάλυψε” συναντήσεις του Στ. Αραχωβίτη με τον “Χασάπη”, ενώ η αλήθεια είναι ότι ο τότε υπουργός (7 χρόνια πριν να γίνει γνωστή η εμπλοκή Στρατάκη στις επισυνδέσεις) είχε θεσμικές συναντήσεις, ως όφειλε, με τη GAIA Επιχειρείν Α.Ε».

«Η επιχείρηση συκοφάντησης του Στ. Αραχωβίτη έπεσε στο κενό. Η λάσπη, τα ψέματα και οι τραμπουκισμοί δεν αγγίζουν όσους προσπάθησαν με διαφάνεια να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελεί θεσμό δημοκρατικού ελέγχου και διαφάνειας και όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να λειτουργούν με σεβασμό στον κανονισμό, στους θεσμούς και στους πολίτες που αναμένουν υπεύθυνη και σοβαρή διερεύνηση των υποθέσεων που εξετάζονται. Η αποπροσανατολιστική στοχοποίηση πολιτικών προσώπων με επιθετικό, προσωπικό και εμπαθή τρόπο υπονομεύει την ουσία και τον χαρακτήρα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Δεν είμαστε ίδιοι με τους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες”, κυρία Κωνσταντοπούλου» καταλήγουν.