Πώς ένας βιομηχανικός όμιλος ξανασυστήθηκε στην αγορά

Τον Ιούνιο του 2023 είχα γράψει ένα άρθρο που τότε αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από αρκετούς. Θεωρήθηκε ως τολμηρά αισιόδοξο. Ο τίτλος μιλούσε για την “αφύπνιση του Τιτάνα” και το περιεχόμενο επιχειρούσε να εξηγήσει γιατί ένας ιστορικός βιομηχανικός όμιλος μπορούσε να περάσει σε μια εντελώς διαφορετική φάση που θα τον οδηγούσε στην “χρυσή” εποχή του.

Εκείνη την περίοδο η μετοχή του ομίλου ΤΙΤΑΝ βρισκόταν στα 16 ευρώ και η εικόνα του στο χρηματιστήριο παρέμενε εγκλωβισμένη σε μια παλιά ανάγνωση: σταθερή μεν, περιορισμένων προσδοκιών δε.

Στο κείμενο εκείνο είχα καταγράψει δέκα λόγους που μπορούσαν να μεταβάλουν το βάρος, τον ρυθμό και τελικά την αποτίμηση του ομίλου. Ο διαγραμματικός στόχος που είχα θέσει τότε αφορούσε την είσοδο στη ζώνη των 22 έως 23,5 ευρώ, δηλαδή μια μεταβολή περίπου 40% από τα τότε επίπεδα. Το σκεπτικό δεν στηρίχθηκε σε διάθεση της στιγμής ούτε σε προσδοκία ενός γρήγορου trade. Στηρίχθηκε σε αποφάσεις που είχαν ήδη ξεκινήσει να δουλεύουν, από αγορές που ανέβαιναν επίπεδο και από μια αμερικανική δραστηριότητα που έμπαινε στο κέντρο του χάρτη αλλάζοντας το ρόλο του ομίλου.

Δεκαοκτώ μήνες μετά, δεν έχει αλλάξει μόνο η τιμή της μετοχής αλλά και το αποτύπωμα του ομίλου σε μέγεθος, γεωγραφία και αντοχή. Η μετοχή κινείται κοντά στα 55 ευρώ και η συζήτηση για τα επίπεδα των 60 και 70 ευρώ γίνεται πλέον με όρους που δεν θυμίζουν την εικόνα του 2023. Προσέξτε δεν πρόκειται διόλου για αποτέλεσμα ενός καλού τριμήνου ή για μια πρόσκαιρη υπεραπόδοση της αγοράς, αλλά για συνέπεια επενδύσεων, για μετατόπιση του κέντρου βάρους και για ισολογισμό που άλλαξε κλίμακα.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Titan America έπαψε να αντιμετωπίζεται ως θυγατρική “συμπλήρωσης” και εξελίχθηκε σε πλατφόρμα ανάπτυξης με δική της δυναμική. Η εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έδωσε στον όμιλο ρευστότητα, ενίσχυσε την ευελιξία κινήσεων και βελτίωσε την πρόσβαση σε κεφάλαια. Το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής έφερε ισχυρές αναπτυξιακές πράξεις. Η εξαγορά της Keystone Cement Company στην Πενσυλβάνια, με τίμημα 310 εκατ. δολάρια, προσέθεσε παραγωγική ισχύ σε μια από τις πιο δραστήριες περιοχές της Ανατολικής Ακτής.

Η Keystone διαθέτει καθετοποιημένη μονάδα με κλίβανο υψηλής αποδοτικότητας στην περιοχή Lehigh Valley και ετήσια δυναμικότητα σχεδόν ενός εκατ. τόνων κλίνκερ. Η γεωγραφική της θέση επιτρέπει την κάλυψη αγοράς άνω των 6 εκατ. τόνων ετησίως σε Πολιτείες όπως η Πενσυλβάνια, το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και το Οχάιο. Πρόκειται για περιοχές με έντονη δραστηριότητα σε έργα υποδομών, σε επενδύσεις τεχνολογίας, σε data centers και σε εκσυγχρονισμό μεταφορικών δικτύων. Η εγγύτητα με υφιστάμενες δραστηριότητες της Titan America δημιουργεί οικονομίες σε μεταφορές, σε προμήθειες και στη διάθεση προϊόντων, επηρεάζοντας άμεσα το λειτουργικό αποτέλεσμα.

Τα στοιχεία του εννεαμήνου 2025 δείχνουν με αριθμούς αυτή τη μετατόπιση. Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,264 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 1,1%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα 290,1 εκατ. δολάρια, με άνοδο 7,6%. Σε ευρώ, το EBITDA της αμερικανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε στα 257,5 εκατ. ευρώ. Οι όγκοι αυξήθηκαν σε τσιμέντο, έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή υλικά και ιπτάμενη τέφρα, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από έργα υποδομών και εμπορικά ακίνητα, σε ένα περιβάλλον όπου η κατοικία κινήθηκε πιο ήπια.

Παράλληλα με την αμερικανική επέκταση, ο όμιλος προχώρησε σε κινήσεις αναδιάταξης στην Τουρκία. Η πώληση του 75% της Adocim στην Ανατολική Τουρκία, έναντι 87,5 εκατ. δολαρίων, έκλεισε μια δραστηριότητα με χαμηλότερο οικονομικό αποτύπωμα, λόγω της απόστασης από τα βασικά κέντρα ζήτησης και των αυξημένων μεταφορικών εξόδων. Λίγο αργότερα, η επανείσοδος στην τουρκική αγορά ήρθε με εντελώς διαφορετικούς όρους.

Η εξαγορά της Traçim Cement, με τίμημα περίπου 190 εκατ. δολάρια, προσθέτει στον όμιλο μια μονάδα δυναμικότητας περίπου 2,5 εκατ. τόνων κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Η συγκεκριμένη περιοχή συγκεντρώνει υψηλή κατασκευαστική δραστηριότητα, ενώ η μονάδα διαθέτει δυνατότητα εξαγωγών προς γειτονικές αγορές και τις ΗΠΑ. Από το 2026, η επένδυση αυτή αναμένεται να προσθέτει πωλήσεις άνω των 140 εκατ. δολαρίων και EBITDA άνω των 50 εκατ. δολαρίων.

Η ευρωπαϊκή παρουσία συνέχισε να ενισχύεται. Στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη, οι πωλήσεις στο εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 14,7% και τα λειτουργικά κέρδη κατά 19,1%. Ο όμιλος συμμετέχει σε έργα μεγάλης κλίμακας, όπως το Flyover της Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό, ενώ ενίσχυσε την παρουσία του με νέες μονάδες έτοιμου σκυροδέματος και λατομεία αδρανών υλικών. Η υψηλή καθετοποίηση επιτρέπει καλύτερο έλεγχο κόστους και μεγαλύτερη ευελιξία στην εξυπηρέτηση σύνθετων έργων.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα μεγέθη παρέμειναν ανθεκτικά, παρά την αυξημένη πίεση από εισαγωγές σε ορισμένες αγορές. Η Βουλγαρία ξεχώρισε στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, με υψηλά ποσοστά θερμικής υποκατάστασης, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, η είσοδος στον τομέα προκατασκευασμένων προϊόντων σκυροδέματος μέσω κοινοπραξίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη διευρύνει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο σε αγορές με αυξημένη ζήτηση για λύσεις ταχείας κατασκευής. Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αίγυπτος εξελίχθηκε σε βασική πηγή κερδοφορίας. Το EBITDA ανήλθε σε 45 εκατ. ευρώ από 14,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, στηριζόμενο σε ισχυρές εγχώριες πωλήσεις και σε αυξημένες εξαγωγές.

Σε επίπεδο ομίλου, το εννεάμηνο 2025 δείχνει μια σταθερή και ενισχυμένη οικονομική βάση. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 2,013 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,4%. Τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα 473,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8,4%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 223 εκατ. ευρώ, αν αφαιρεθεί η έκτακτη ζημία των 51,9 εκατ. ευρώ που συνδέεται με την πώληση της Adocim. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας επενδύσεις 185 εκατ. ευρώ χωρίς πίεση στη χρηματοοικονομική δομή.

Ο ισολογισμός άλλαξε εικόνα. Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος Σεπτεμβρίου περιορίστηκε στα 302 εκατ. ευρώ, από 622 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Ο λόγος καθαρού δανεισμού προς EBITDA υποχώρησε στο 0,49x, παρά τη διανομή μερίσματος 3 ευρώ ανά μετοχή και την έναρξη νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Η Fitch αναβάθμισε την προοπτική της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε θετική, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας του ομίλου.

Πάνω σε αυτή τη βάση εξελίσσεται το στρατηγικό πλάνο Forward 2029. Προβλέπει επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ, στόχο πωλήσεων 4 δισ. ευρώ και λειτουργικών κερδών 1 δισ. ευρώ έως το 2029. Η απόδοση κεφαλαίου τοποθετείται στο 15%–17%, ενώ ο καθαρός δανεισμός αναμένεται να παραμείνει σε επίπεδα που επιτρέπουν ευελιξία κινήσεων. Η εμπειρία από το προηγούμενο πρόγραμμα ανάπτυξης δείχνει ότι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Η επέκταση σε εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά, οι επενδύσεις σε προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και οι υποδομές έρευνας σε Αθήνα, Μαϊάμι και Πάτρα προσθέτουν ανθεκτικότητα σε έναν κλάδο που μεταβάλλεται. Πρόκειται για επενδύσεις που συνδέονται με πραγματική ζήτηση σε έργα υποδομών, ενεργειακές αναβαθμίσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Κοιτώντας πίσω στο καλοκαίρι του 2023, εκείνο το άρθρο για την “αφύπνιση του Τιτάνα” δεν γράφτηκε για να προβλέψει τιμές. Γράφτηκε για να διαβάσει κατεύθυνση. Σήμερα, με έναν όμιλο μεγαλύτερο, οικονομικά πιο ανθεκτικό και με παρουσία σε αγορές όπου η ζήτηση έχει διάρκεια, η συζήτηση περνά σε άλλο επίπεδο.

Προσέξτε το ζητούμενο δεν είναι αν δικαιώθηκε εκείνη η ανάλυση. Είναι πόσο χώρο έχει ακόμη μια διαδρομή που εξελίσσεται με συνέπεια. Στο γράφημα, ο μακροχρόνιος ανοδικός σχηματισμός των τελευταίων ετών δείχνει σημάδια έντασης, με τη τιμή να ανεβάζει γωνία και να δοκιμάζει νέα όρια. Η περιοχή των 60,50 ευρώ μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς και, εφόσον διατηρηθεί, ανοίγει τον δρόμο για ζώνη τιμών μεταξύ 65 και 70 ευρώ.

January 14, 2026