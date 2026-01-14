Σιδηρόδρομος: Έρχεται ο Technical Manager για την αναβάθμιση του νέου ΟΣΕ – Οι «μνηστήρες» και η σύμβαση

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Οι ξένοι υποψήφιοι και το αντικείμενο της σύμβασης 31+31 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις και τα έργα προτεραιότητας.

Επισήμως προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός που αναμενόταν για την επιλογή αναδόχου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διενέργεια του μετασχηματισμού του ΟΣΕ, νυν «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας», για την επίτευξη της επιχειρησιακής ενίσχυσης αυτού, για την επίτευξη της ανάπτυξης διαδικασιών και συστημάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής ή κρατικό όμιλο που περιλαμβάνει Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, ή εξειδικευμένη θυγατρική τέτοιου ομίλου (Technical Manager).

Η επιλογή του Technical Manager (TM) έχει στόχο να ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα του ΟΣΕ, ενώ ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για τον καθημερινό συντονισμό των εργασιών της εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, καθώς και για τη διαχείριση κρίσιμων τομέων λειτουργίας.

Η θέση αυτή αναμένεται να φέρει εξειδικευμένα ανώτατα στελέχη και να εισαγάγει διεθνή πρότυπα μεθοδολογίας και διαχείρισης έργων, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης των διαδικασιών και των συστημάτων του οργανισμού. Η αποστολή του ΤΜ είναι να ενισχύσει τις καθημερινές σιδηροδρομικές λειτουργίες της εταιρείας – από τη διαχείριση κυκλοφορίας και τη συντήρηση, έως την ασφάλεια, τον ψηφιακό έλεγχο και την παρακολούθηση επιδόσεων – επιτρέποντας στους Σιδηροδρόμους Ελλάδος Μ.Α.Ε. να παρέχουν δίκτυο ασφαλές, αξιόπιστο και αποδοτικό για όλους τους χρήστες.

Ο σκοπός της σύμβασης είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής, τεχνικής και οργανωτικής λειτουργίας της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., ώστε η εταιρεία να ανταποκρίνεται πλήρως στα πρότυπα ενός σύγχρονου, αποδοτικού, ασφαλούς και ψηφιακά εξελιγμένου Ευρωπαϊκού Διαχειριστή Υποδομής.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος (Technical Manager) θα υποστηρίζει την Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. ώστε να:

• επιτυγχάνει συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες για την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και τη συντήρηση,

• επιτυγχάνει τους επιχειρησιακούς στόχους και στόχους απόδοσης που τίθενται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης 2025–2034,

• εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό οργανωτικό μοντέλο και επιχειρησιακό πλαίσιο, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και,

• καθιερώσει μία βιώσιμη κουλτούρα ασφάλειας, λογοδοσίας και συνεχούς βελτίωσης.

Η σύμβαση και η διαδικασία

Η αξία της σύμβασης εκτιμάται σε 31 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), με ισόποση προαίρεση, και συνολική διάρκεια 60 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 60 μήνες (5+5 έτη). Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για τις 10/02/2026. Σύμφωνα με διαρροές ή πληροφορίες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες, τέσσερις ευρωπαϊκοί διαχειριστές υποδομών φέρονταν να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ρόλο του Technical Manager. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Deutsche Bahn, η ισπανική ADIF, καθώς και οι σιδηροδρομικές εταιρείες της Γαλλίας και της Ελβετίας, με τους 2 πρώτους να θεωρούνται επικρατέστεροι υποψήφιοι. Αλλωστε, έχουν ήδη συνάψει μνημόνια συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους να έχουν εμπλακεί ενεργά και σε κρίσιμες διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή Φακέλου Αίτησης Συμμετοχής. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν για συμμετοχή στο Β’ στάδιο της διαδικασίας (υποβολή προσφορών) ανέρχεται σε πέντε (5). Μετά τη λήξη της Α’ φάσης, εκκινεί η Β΄ φάση του Διαγωνισμού. Ο Αναθέτων Φορέας θα αποστείλει πρόσκληση υποβολής προσφορών στους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους. Η σύμβαση χρηματοδοτείται αφενός από πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα και αφετέρου από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τι θα κάνει ο Technical Manager

Για την επιχειρησιακή υλοποίηση του μετασχηματισμού της νέας εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.», το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της παρούσας σύμβασης, επιδιώκει τη συνεργασία με Ευρωπαϊκό Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής ή με κρατικό σιδηροδρομικό όμιλο που περιλαμβάνει τέτοιο φορέα ή με εξειδικευμένη θυγατρική εταιρεία του εν λόγω ομίλου, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, επιχειρησιακής ενίσχυσης και μεταφοράς γνώσης.

Ο συνεργαζόμενος φορέας θα λειτουργεί ως Στρατηγικός Εταίρος Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακής Ενίσχυσης (Technical Manager – ΤΜ), ο οποίος θα συνεισφέρει:

• υποστήριξη στον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών σε επίπεδο Διαχειριστή Υποδομής,

• ενσωματωμένη τεχνογνωσία και εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία στη λειτουργία, διακυβέρνηση και επιχειρησιακή ωρίμανση Διαχειριστών Υποδομής,

• καθοδήγηση για την πλήρη υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών σε θέματα ασφάλειας, συντήρησης, λειτουργίας, διαχείρισης κινδύνων και διαλειτουργικότητας καθώς και της διαχείρισης Τροχαίου Υλικού,

• μεταφορά γνώσης και ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) προς το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, και,

• συμβολή στη διαμόρφωση διαδικασιών, εργαλείων και μηχανισμών παρακολούθησης για την επίτευξη επιχειρησιακής ωριμότητας.

Ο Εταίρος Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακής Ενίσχυσης (Τεχνικός Διαχειριστής – Technical Manager – ΤΜ) θα αναπτύξει μικτή επιχειρησιακή ομάδα εργασίας με στελέχη της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» και θα συμβάλει στη συστηματική υποστήριξη όλων των κρίσιμων λειτουργιών κατά τη μεταβατική περίοδο ενίσχυσης και ωρίμανσης του νέου Διαχειριστή Υποδομής.

Οι επενδύσεις και τα έργα – προτεραιότητας

Όπως αναφέρεται, οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. διαχειρίζονται επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τα 13 δισ. ευρώ, με περισσότερα από 180 έργα υπό μελέτη, κατασκευή ή εκσυγχρονισμό, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Συνοχής (ΕΣΠΑ), το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και λοιπά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο οργανώνεται γύρω από δύο Διαδρόμους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T – Core): Διάδρομος 1 – WBEM (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη/Προμαχώνας) – τμήμα του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου και Διάδρομος 2 – BBA (Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη – Πύθιο – Ορμένιο) – τμήμα του Διαδρόμου Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου.

Στα έργα προτεραιότητας για την περίοδο 2026-2030 περιλαμβάνονται:

• Ολοκλήρωση ανάπτυξης ERTMS (ETCS Level 1 και GSM-R) στον άξονα Αθήνα-ΘεσσαλονίκηΠρομαχώνας.

• Ηλεκτροκίνηση και αναβαθμίσεις στο Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, Θεσσαλονίκη-Στρυμώνας και Αλεξανδρούπολη-Πύθιο-Ορμένιο.

• Ολοκλήρωση αποκατάστασης του δικτύου Θεσσαλίας (Λάρισα-Βόλος, ΠαλαιοφάρσαλοςΚαλαμπάκα).

• Ολοκλήρωση του τμήματος Ρίο-Νέο Λιμάνι Πάτρας και επεκτάσεις προαστιακού προς Λαύριο και Δυτική Θεσσαλονίκη.

• Αναβάθμιση του τμήματος ΣΚΑ-Οινόη-Τιθορέα και εκσυγχρονισμός του Κεντρικού Σταθμού Αθηνών.

• Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Συντήρησης και των Συμβάσεων SLA Συντήρησης.

• Θέση σε λειτουργία του railway.gov.gr ως πλατφόρμας πραγματικού χρόνου επιχειρησιακής και περιουσιακής παρακολούθησης.

• Ενσωμάτωση predictive maintenance, digital twins και GIS συστημάτων στην καθημερινή λειτουργία.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Ο Τεχνικός Σύμβουλος (Technical Manager – ΤΜ) θα συγκροτήσει Κεντρική Επιχειρησιακή Ομάδα (Core Project Team) αποτελούμενη από έμπειρα στελέχη σε Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής ή/και σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή/και σε σιδηροδρομικά έργα. Τα στελέχη της κεντρικής ομάδας έργου (core team) θα έχουν καθημερινή φυσική παρουσία στην έδρα, σε τοπικά γραφεία ή στο πεδίο (σταθμοί, γραμμές, κέντρα ελέγχου, εργοτάξια συντήρησης) των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Μ.Α.Ε.

Τα στελέχη θα είναι ενσωματωμένα στις βασικές λειτουργίες της εταιρείας και θα συνεργάζονται άμεσα με τις οργανωτικές μονάδες για την ενίσχυση της λειτουργικής ικανότητας, την υιοθέτηση βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης στο νέο ενιαίο σχήμα. Ο ΤΜ θα διαθέτει επίσης Συμπληρωματικούς Επιχειρησιακούς Πόρους (Πρόσθετη ομάδα / Additional Project Team), οι οποίοι θα αναπτύσσονται στο πεδίο ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες που καθορίζονται από τον Αναθέτοντα Φορέα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ευελιξία, επιχειρησιακή συνέχεια και άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες δεξιότητες που δεν υπάρχουν σήμερα στον ελληνικό Διαχειριστή Υποδομής.

Ο TM θα λειτουργεί ως ενσωματωμένος επιχειρησιακός εταίρος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Μ.Α.Ε., με ρόλο συνεχιζόμενης λειτουργικής καθοδήγησης (embedded operational leadership), διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία αποκτά και εφαρμόζει, σε πραγματικό χρόνο, τις διαδικασίες και τις ικανότητες που απαιτούνται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για έναν σύγχρονο και αξιόπιστο Ευρωπαίο Διαχειριστή Υποδομής.

Οι επιχειρησιακοί τομείς

Οι παρακάτω επιχειρησιακοί τομείς συγκροτούν το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών:

1. Ασφάλεια και Επιχειρησιακός Έλεγχος (π.χ. υποστήριξη του συντονισμού της λειτουργίας, ενημέρωσης και συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας – Safety Management System σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες, συντονισμός της εφαρμογής των Κοινών Μεθόδων Ασφάλειας, θέσπιση Ολοκληρωμένης Πολιτικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Κινδύνων, ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ κέντρων ελέγχου ασφάλειας, συνεργείων συντήρησης και κέντρων διαχείρισης κυκλοφορίας για άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά, διενέργεια επιτόπιας επίβλεψης σε ελέγχους ασφάλειας, εκτιμήσεις κινδύνου και αξιολογήσεις μετά από περιστατικά, συντονισμός στοχευμένων εκπαιδεύσεων σε θέματα ασφάλειας, μετριασμού κινδύνων και διαδικασιών επιχειρησιακού ελέγχου κ.α.)

2. Λειτουργία Δικτύου και Διαχείριση Κυκλοφορίας (π.χ. υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας, υποστήριξη της εισαγωγής σύγχρονων διαδικασιών επιχειρησιακού σχεδιασμού, χρονοδρομολόγησης και παρακολούθησης μέσω ολοκληρωμένων ψηφιακών συστημάτων, ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ κλειδούχων/ελεγκτών κυκλοφορίας, συνεργείων συντήρησης και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, συντονισμός για την κατάρτιση Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας, βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του δικτύου, υποστήριξη του σχεδιασμού και της θέση σε λειτουργία του Ενιαίου Κέντρου Εποπτείας Δικτύου και του συστήματος γεωεντοπισμού υπό το railway.gov.gr, παρακολούθηση βασικών επιχειρησιακών δεικτών, όπως ακρίβεια δρομολογίων, διαθεσιμότητα υποδομής, χρόνος αποκατάστασης βλαβών και χρήση χωρητικότητας δικτύου, υποστήριξη του σχεδιασμού για τη μετάβαση στο ETCS Level 2 κ.α.).

3. Συντήρηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων Υποδομής (π.χ. υποβοήθηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Συντήρησης, καθοδήγηση της μετάβασης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. σε μοντέλο συντήρησης βάσει Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών, συντονισμός της εισαγωγής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων βάσει κύκλου ζωής, παροχή τεχνογνωσίας για την σύναψη συμβάσεων συντήρησης βάσει απόδοσης και συστημάτων παρακολούθησης επιπέδων υπηρεσίας, καθοδήγηση της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων συντήρησης και μοντέλων προγνωστικής συντήρησης με χρήση τηλεμετρίας και δεδομένων αισθητήρων, παρακολούθηση συμμόρφωσης με προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων κατά τις εργασίες συντήρησης κ.α.).

4. Υλοποίηση Έργων και Αναβάθμιση Δικτύου (π.χ. παροχή υποστήριξης στην παρακολούθηση των εν εξελίξει και νέων έργων κατασκευής, ανακαίνισης και αναβάθμισης, με διασφάλιση της ομαλής ενσωμάτωσής τους στο λειτουργικό δίκτυο, εφαρμογή τυποποιημένου πλαισίου Κύκλου Έργου, συντονισμός των αναγκαστικών διακοπών κυκλοφορίας, δοκιμών και διαδικασιών θέσης σε λειτουργία, με ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις υπηρεσίες, παροχή υποστήριξης στην παρακολούθηση, την επιχειρησιακή επαλήθευση, την παραλαβή και θέση σε λειτουργία νέων συστημάτων όπως σηματοδότηση, ηλεκτροκίνηση, ERTMS, υποστήριξη στην κατάρτιση, υποβολή και τεκμηρίωση προτάσεων έργων προς εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, με στόχο την ένταξη νέων παρεμβάσεων και την αξιοποίηση επιλέξιμων χρηματοδοτήσεων, παρακολούθηση, ανάλυση και επικαιροποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου, υποστήριξη στην παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα κ.α.).

5. Ψηφιακές Λειτουργίες και Παρακολούθηση σε Πραγματικό Χρόνο (καθοδήγηση της ανάπτυξης και υποστήριξη της λειτουργίας του Digital Situation Room στο πλαίσιο του railway.gov.gr, εξασφαλίζοντας πραγματική απεικόνιση της απόδοσης του δικτύου, της κυκλοφορίας και των παρεμβάσεων συντήρησης, υποστήριξη στον συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρησιακών και διοικητικών διαδικασιών, καθοδήγηση της ανάπτυξης και εφαρμογής προηγμένων αναλυτικών εργαλείων, προγνωστικών μοντέλων και τεχνολογιών digital twin για επιχειρησιακό σχεδιασμό, πρόβλεψη αστοχιών και βελτιστοποίηση χωρητικότητας, υποστήριξη στην οργάνωση της ενοποίησης επιχειρησιακών δεδομένων από ERTMS, GSM-R, SCADA, GIS, ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας επιχειρησιακών τεχνολογιών κ.α.).

6. Ανθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση και Επιχειρησιακή Επάρκεια (π.χ. υποστήριξη στην ενίσχυση και λειτουργία της Σιδηροδρομικής Ακαδημίας, με έμφαση στην εκπαίδευση επιχειρησιακού, τεχνικού προσωπικού, ανάπτυξη πλαισίων επάρκειας για ελεγκτές κυκλοφορίας, προσωπικό συντήρησης και στελέχη ασφάλειας, καθοδήγηση και συντονισμός προγραμμάτων πρακτικής εκπαίδευσης, καθοδήγησης, προώθηση κουλτούρας πειθαρχίας, λογοδοσίας και συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες, υποστήριξη της εισαγωγής σύγχρονων συστημάτων κατανομής βαρδιών, διαχείρισης κόπωσης και προγραμματισμού υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας κ.α.).

7. Εταιρική Διακυβέρνηση, Απόδοση και Αναφορές (π.χ. ενίσχυση της επιχειρησιακής διακυβέρνησης, με σαφείς ρόλους, αρμοδιότητες και διαδικασίες μεταξύ των Διευθύνσεων Κυκλοφορίας, Διαχείρισης Υποδομών και Ασφάλειας, υποστήριξη της εφαρμογής του Πλαισίου Παρακολούθησης Απόδοσης και Δημόσιας Λογοδοσίας, με διαφανή και σε πραγματικό χρόνο αναφορά βασικών επιχειρησιακών δεικτών, υποστήριξη και συμμετοχή σε δομημένες συναντήσεις συντονισμού και μηχανισμών αναφοράς με Υπουργεία, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, υποστήριξη και συμμετοχή στις επαφές με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) και τη DG MOVE για πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας κ.α.).