Σκληρό-«μπρα-ντε-φερ»-για-το-αγροτικό

Στην κυβέρνηση δεν έχουν «ξεμπλέξει» με το αγροτικό παρά το γεγονός πως τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει και δεν είναι όπως 45 ημέρες πριν. Οι αγρότες δεν είναι ενωμένοι σαν μια γροθιά. Παρ’ όλα αυτά το θερμόμετρο έχει χτυπήσει «κόκκινο». Αυτό φάνηκε τόσο από τη στάση των «σκληρών» στα μπλόκα όσο και από τις χθεσινοβραδινές ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν φαίνεται να πείστηκαν από τη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου.

Οτιδήποτε έχει να κάνει με την οικονομία, ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποτελέσει βασικό εργαλείο για την άσκηση πιεστικής κριτικής. Από τη στιγμή, μάλιστα που η μειοψηφία είχε κατηγορήσει το Μαξίμου για ολιγωρία και μη συγκροτημένη πολιτική σχετικά με τον πρωτογενή τομέα, το αγροτικό είναι η ευκαιρία της αντιπολίτευσης η Νέα Δημοκρατία να μην κάνει ποδαρικό με το δεξί από τη νέα χρονιά.

Από το ΠΑΣΟΚ πέρασαν κατευθείαν στην αντεπίθεση: «Oι αγρότες σήμερα δεν άκουσαν λύσεις. Άκουσαν ξανά τις ίδιες υποσχέσεις: για μείωση του κόστους παραγωγής, για ενίσχυση του ΕΛΓΑ, για φθηνό πετρέλαιο, για επίλυση του ΑΤΑΚ, για ταχύτερες αποζημιώσεις. Υποσχέσεις που έχουν δοθεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν και ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Στον αγροτικό κόσμο αξίζουν αλήθεια, σεβασμός και ουσιαστικές λύσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν έχει κανένα όραμα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να κάνει στην άκρη τον εκφοβισμό και τον προσχηματικό διάλογο και να δεχτεί τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας των αγωνιζόμενων αγροτών σε έναν πραγματικό διάλογο που θα οδηγήσει σε λύσεις».

Χθες η κυβέρνηση κατηγορήθηκε πως δεν συναντήθηκε με πραγματικούς εκπροσώπους των αγροτών, αλλά με αρκετούς φιλικά προσκειμένους σε εκείνη αγρότες. «Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν “μια από τα ίδια” που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος, λόγω του τεράστιου κόστους παραγωγής και των χαμηλών τιμών που επιβάλλουν οι εμποριοβιομήχανοι. Με τα σημερινά δεδομένα οι αγρότες, που στην πλειοψηφία τους έχουν “μπει μέσα” από τη φετινή παραγωγή, είναι αβέβαιο αν θα μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση, με τη συζήτηση για το νέο παραγωγικό μοντέλο, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, θέλει τους αγρότες συνένοχους στο ξεκλήρισμά τους», ήταν η τοποθέτηση του ΚΚΕ.

Αν πολλά από τα τρακτέρ τις επόμενες ημέρες παραμείνουν σε κομβικά σημεία των εθνικών οδών τα πράγματα αναμένεται να ξεφύγουν από τον έλεγχο, καθώς και στην κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να πάρουν μέτρα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Η συζήτηση για το αγροτικό στα μέσα ενημέρωσης, μέσα και από τη Βουλή αρχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της πλειοψηφίας και την ικανότητα της αντιπολίτευσης να ασκήσει εποικοδομητική κριτική.

