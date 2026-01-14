Στην υποδοχή της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Η νέα ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου, βρίσκεται εν πλω προς το Αιγαίο και αναμένεται να φτάσει αύριο, 15 Ιανουαρίου στον Σαρωνικό
Στην υποδοχή της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» θα δώσει το παρών την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εν τω μεταξύ, η νέα ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου, η φρεγάτα «Κίμων», η οποία απέπλευσε από την πόλη Λοριάν της Γαλλίας βρίσκεται εν πλω προς το Αιγαίο και αναμένεται να φτάσει αύριο, 15 Ιανουαρίου στον Σαρωνικό, με τελικό προορισμό τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.
Η ένταξη των υπερσύγχρονων πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού ειδικότερα.
Ο σχεδιασμός του υπουργείου Άμυνας προβλέπει την ένταξη τεσσάρων φρεγατών FDI και τουλάχιστον δύο Bergamini μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.
