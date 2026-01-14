Στην-υποδοχή-της-φρεγάτας-«ΚΙΜΩΝ»-την-Πέμπτη-ο-πρωθυπουργός-Κυριάκος-Μητσοτάκης

Στην υποδοχή της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» θα δώσει το παρών την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εν τω μεταξύ, η νέα ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου, η φρεγάτα «Κίμων», η οποία απέπλευσε από την πόλη Λοριάν της Γαλλίας βρίσκεται εν πλω προς το Αιγαίο και αναμένεται να φτάσει αύριο, 15 Ιανουαρίου στον Σαρωνικό, με τελικό προορισμό τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Η ένταξη των υπερσύγχρονων πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού ειδικότερα.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Άμυνας προβλέπει την ένταξη τεσσάρων φρεγατών FDI και τουλάχιστον δύο Bergamini μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

