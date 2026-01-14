Συνάντηση-μεταξύ-του-Κώστα-Τασούλα-και-του-Κώστα-Καραμανλή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνάντησε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας.

