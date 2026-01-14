Συνάντηση μεταξύ του Κώστα Τασούλα και του Κώστα Καραμανλή
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνάντησε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην πρωθυπουργό – Συζητήθηκαν θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτική της χώρας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνάντησε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr