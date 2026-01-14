Τελεσίγραφο-προς-τους-αγρότες-για-αποχώρηση-από-τα-μπλόκα

Της -

Τελεσίγραφο προς τους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα απευθύνει η κυβέρνηση, ζητώντας τους επί της ουσίας να αποχωρήσουν. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν σαφής στη δήλωσή του χθες, μετά την ολοκλήρωση της συνάντηση που είχε με ομάδα 25 εκπροσώπων από μπλόκα και αγροτικές οργανώσεις από όλη τη χώρα.

Αφού ανέφερε ότι η κυβέρνηση έδειξε ανοχή στις κινητοποιήσεις, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα προβλήματα του αγροτικού τομέα και αφού επισήμανε ότι ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματα ζητώντας διάλογο, τόνισε ότι «Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία».

Και με μεγάλη σαφήνεια διεμήνυσε ότι «ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία». Οπως πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτές πόρτες στον διάλογο, αλλά «ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από την πολύωρη συνάντηση χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις στα μέτρα που ήδη έχουν αποφασιστεί, ενώ τέθηκε το πλαίσιο για μια συνεχιζόμενη διαδικασία συζήτησης, προκειμένου να επιλυθούν μια σειρά από ζητήματα που χρήζουν παρεμβάσεων, όπως κάποια θέματα ιδιοκτησιακά, όπως ζητήματα που αφορούν τους εργάτες γης, κ.λπ., ενώ συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η συζήτηση για τις προοπτικές της αγροτικής παραγωγής και το μέλλον της γεωργίας, για θέματα που αφορούν τη νέα ΚΑΠ, κ.ά..

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι έχει εξαντληθεί πλέον κάθε περιθώριο και αφήνουν να εννοηθεί ότι εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στα μπλόκα, θα ενεργοποιηθούν οι εναλλακτικές που έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι για πιο δυναμική αντιμετώπιση της κατάστασης, με έμφαση στο γεγονός ότι διαπράττονται παρανομίες από όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, έδωσε τον τόνο με χθεσινές δηλώσεις του, όταν επισήμανε ότι «αν νομίζει κανείς ότι το κράτος είναι αδύναμο, κάνει λάθος. Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν θέλω τη βία, γιατί αυτό επιδιώκουν».

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε για κομματικούς εγκάθετους, που δεν έρχονται στον διάλογο. Εδωσε μάλιστα ξεκάθαρα την προοπτική πιο σκληρής στάσης απέναντι στα μπλόκα και στο κλείσιμο δρόμων. «Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, προφανώς χωρίς την αστυνομία ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί» είπε.

Τα μηνύματα που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι ότι έχει ξεπεραστεί κάθε περιθώριο ανοχής και καλής θέλησης απέναντι στις κινητοποιήσεις. Πλέον, θεωρούν στην κυβέρνηση ότι είναι κυρίαρχη μια λογική εκβιαστικών πρακτικών από την πλευρά όσων παραμένουν στα μπλόκα, πολύ περισσότερο καθώς έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου και να θέσουν εκεί τα ζητήματα που τους απασχολούν, ώστε να ακούσουν και τα περιθώρια που υπάρχουν από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις.



