Το-Λιχτενστάιν-απονέμει-δικαίωμα-χρήσης-ραδιοφάσματος-στην-open-cosmos

Το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν απένειμε στην εταιρεία διαστημικών αποστολών Open Cosmos τις καταχωρήσεις του που αφορούν ραδιοφάσμα υψηλής προτεραιότητας στη ζώνη Ka (Ka-band), εξέλιξη που παρέχει στην Open Cosmos τη δυνατότητα να αναπτύξει και να θέσει σε λειτουργία ένα νέο κυρίαρχο σμήνος δορυφόρων ευρυζωνικών επικοινωνιών σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO).

Η απονομή των δικαιωμάτων επί του ραδιοφάσματος, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό γεωπολιτικό περιουσιακό στοιχείο για την Ευρώπη, συνιστά ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της εταιρείας προς την ανάπτυξη ανεξάρτητων και ανθεκτικών διαστημικών υποδομών επικοινωνιών και επεξεργασίας δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Hubert Büchel, Υπουργός Εσωτερικών, Οικονομίας και Αθλητισμού του Λιχτενστάιν, δήλωσε σχετικά: «Αυτή η απόφαση υπογραμμίζει τη δέσμευση του Λιχτενστάιν να αξιοποιήσει τις συχνότητες που μας έχουν κατανεμηθεί. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που, μέσω της συγκεκριμένης καταχώρισης, με την Open Cosmos τις θέτουμε σε ουσιαστική και αποτελεσματική χρήση».

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στήριξε πλήρως την προσπάθεια της Open Cosmos να της απονεμηθούν οι εν λόγω σπάνιες καταχωρίσεις ραδιοφάσματος. Η Υπουργός Διαστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Βαρώνη Liz Lloyd, δήλωσε: «Πρόκειται για εξαιρετικά ευχάριστα νέα για την Open Cosmos και τον δυναμικό διαστημικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εξασφάλιση αυτών των πολύτιμων καταχωρίσεων φάσματος αποτελεί τεκμήριο της βρετανικής τεχνογνωσίας και φιλοδοξίας και με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι μια βρετανική εταιρεία πρωτοστατεί στην ανάπτυξη αξιόπιστων δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών για το μέλλον.

Το έργο αυτό, που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης μηχανικών και κατασκευής στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Χάργουελ, καταδεικνύει το πώς η διαστημική μας βιομηχανία προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες για τους ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στην πρωτοπορία της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας».

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Open Cosmos για πάνω από μια δεκαετία καταγράφει ποσοστό επιτυχίας 100% στις εκτοξεύσεις δορυφόρων τηλεπικοινωνιών, παρατήρησης της Γης και επιστημονικών αποστολών και, μετά την απονομή των εν λόγω καταχωρίσεων ραδιοφάσματος, αξιοποιεί πλέον αυτή την τεχνογνωσία στον τομέα της δορυφορικής συνδεσιμότητας και των επικοινωνιών. Δημιουργείται έτσι μια μοναδική πρόταση που διασφαλίζει ότι κυβερνητικοί, επιχειρηματικοί και θεσμικοί χρήστες, σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς, θα μπορούν να αποκτούν ουσιαστική επίγνωση κρίσιμων καταστάσεων στη Γη, διευκολύνοντας την αποτελεσματική και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση και τη λήψη ταχέων και τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Ο Rafel Jordà Siquier, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Open Cosmos, δήλωσε: «Η εξασφάλιση αυτών των καταχωρήσεων ραδιοφάσματος στη ζώνη Ka του Λιχτενστάιν αποτελεί κομβική στιγμή για την Open Cosmos, καθώς αποκτούμε μια ανεκτίμητη ευκαιρία να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες και τις πραγματικές δυνατότητες της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος. Με την ολοκληρωμένη προσέγγισή μας στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την εκτόξευση και τη διαχείριση δορυφόρων, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε ταχύτατα στην ανάπτυξη του σμήνους μας και να θέσουμε τους πρώτους δορυφόρους μας σε τροχιά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Open Cosmos, η οποία παρέχει ήδη το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών της σε κυβερνήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, θα εκτοξεύσει τους δύο πρώτους δορυφόρους αυτού του νέου σμήνους μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι δορυφόροι αυτοί κατασκευάστηκαν στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Open Cosmos στο Harwell της Οξφόρδης, με ομάδες από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα να συμβάλλουν στο πρόγραμμα.

Η Rocket Lab, ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών εκτόξευσης παγκοσμίως, έχει επιβεβαιωθεί ως εταίρος για τις εκτοξεύσεις, οι οποίες πρόκειται να γίνουν από το Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.