Τσιάρας-για-βανδαλισμούς-τρακτέρ-αγροτών:-Δεν-είναι-δείγμα-δημοκρατίας-τέτοιες-συμπεριφορές

«Δεν είναι ούτε δείγμα δημοκρατίας, ούτε δείγμα ελευθερίας να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, σχολιάζοντας τη συμπεριφορά εκείνων που βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών από τη Νίκαια που προσήλθαν στο διάλογο με τον Πρωθυπουργό, χθες, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναφερόμενος στην άρνηση του μπλόκου της Νίκαιας να προσέλθει στο προκαθορισμένο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «είναι εντελώς προσχηματικό το αν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου 25 ή 35 άτομα. Οι λόγοι που δεν προσήλθαν στη συζήτηση, δεν στέκουν στην κοινή λογική».

Και προσέθεσε: «Είναι απορίας άξιον το πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι αυτή τη διαδικασία, καθώς η κυβέρνηση έχει κάνει τα δικά της βήματα, όταν τέθηκαν συγκεκριμένοι όροι». Σύμφωνα, άλλωστε, με τον κ. Τσιάρα «η κυβέρνηση είναι πάντα υπέρ του διαλόγου, όταν όμως ο ίδιος ο πρωθυπουργός απευθύνει τουλάχιστον δύο προσκλήσεις, γίνονται υπαναχωρήσεις και δεν υπάρχει ανταπόκριση, το μέρος της ευθύνης περνάει στην απέναντι πλευρά κι εκείνοι πρέπει να απαντήσουν γιατί δεν το κάνουν. Παρά το ότι δόθηκαν ευκαιρίες για διάλογο για να λυθούν τα θέματα, δεν μπορεί είναι πλέον κάποιες συμπεριφορές να πλήττουν την ελληνική κοινωνία και να δημιουργούν σοβαρές συνέπειες στην ίδια την ελληνική οικονομία».

Σε ό,τι αφορά στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα ο ΥπΑΑΤ ανέφερε «η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα μεταξύ των ευρωπαϊκών, που έχει ειδικό τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα και την πολύ χαμηλότερη τιμή, συγκρινόμενη με οποιαδήποτε άλλη χώρα στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα.» Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι «όσοι βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση εδώ και ένα χρόνο και είναι συνεπείς, θα πέσουν και αυτοί στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα. Όσοι μπουν τώρα σε ρύθμιση, σε δώδεκα μήνες θα έχουν χαμηλό φθηνό αγροτικό τιμολόγιο».

Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «θα υπάρχει μια ειδική εφαρμογή η οποία δημιουργείται τώρα και η οποία, μέσω του κινητού τηλεφώνου, θα μπορεί σε άμεσο χρόνο να δίνει τη δυνατότητα (μέσω ενός ειδικού αριθμού, μιας και θα υπάρχει αίτηση και θα είναι γνωστή η ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται ο καθένας με βάση τη δήλωση ΟΣΔΕ και τις συγκεκριμένες παραγωγές που έχει) να αφαιρείται στην αντλία ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Σημειώνεται δε, ότι θα αφαιρείται και ο ΦΠΑ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Πρόκειται για ένα σημαντικό όφελος για τον αγροτικό κόσμο».

Ο Κώστας Τσιάρας, κλείνοντας, τόνισε «οι αγρότες πρέπει να γίνουν όντως μικροί επιχειρηματίες, να κατανοούν ποια είναι η πραγματικότητα, να μπορούν να υπολογίζουν με βάση τη δραστηριότητά τους, τα έξοδά τους, τα προσδοκώμενα εισοδήματα, ποια μπορεί να είναι η θέση τους και τι ακριβώς μπορούν να πετύχουν σε όλη αυτή τη δική τους προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα να υιοθετήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τις νέες τεχνολογίες και τη γενικότερη εξέλιξη που υπάρχει στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να υπάρχει η συνθήκη της ανταγωνιστικότητας, που είναι βασικός λόγος βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα».



